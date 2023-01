Nachschlag: Traum aus Pappe

MDR/SR/DEFA/Hoeftmann Aufgepasst, Mädels: Der böse Berggeist in Gestalt eines harmlosen Holzfällers

»Wir sind Prinzen, wollt ihr mit uns gehen?« Am Ende wird geheiratet. Märchen sind bieder, sie leben von der Verlässlichkeit, das Gute besiegt das Böse, die Fiesen werden bestraft. Klar voneinander geschieden sind sie, kinderleicht erkennt man den Unterschied. In Grimms Märchen »Schneeweißchen und Rosenrot« gibt es gleich vier gute Protagonisten, die jungen Schwestern und zwei Prinzen. Es geht gegen den superbösen Berggeist, der da im Wald haust und unter anderem den Vater der Mädchen auf dem Gewissen hat. Das Schöne an Siegfried Hartmanns DDR-Produktion aus dem Jahr 1979 ist der Aufwand für die detailverliebte Inszenierung, der man gleichzeitig die Beschränktheit der finanziellen Mittel und die Grenzen der damaligen Tricktechnik so sehr ansieht, dass es eine Freude ist: ein Traum aus Pappe und Styropor, das Bärenkostüm ein dilettantischer Knaller. Und Pavel Travnicek – unser Prinz aus »Drei Nüsse für Aschenbrödel« – darf, tata, einen Prinzen spielen. An seiner Frisur sollst du ihn erkennen. (msa)