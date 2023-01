Energiequelle Afrika

Bernd von Jutrczenka/dpa Warnt vor »grünem Energieimperialismus«: Bundeswirtschaftsminister Habeck in Windhoek, Namibia (5.12.2022)

Es könne keinen »grünen Energieimperialismus« geben, warnte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am 5. Dezember in Namibias Hauptstadt Windhoek. Deutschland und Europa dürften aus dem Land im südlichen Afrika nicht Energie absaugen und die Namibier dann allein lassen. Die Warnung ist berechtigt, aber auch verwirrend, denn schließlich hatte der mahnende Minister die Delegation der künftigen deutschen Abnehmer namibischer Energie auf seiner Reise schon mit im Schlepptau. Namibia ist dabei kein Einzelfall, denn die Bundesregierung hat in diesem Jahr verstärkt versucht, der deutschen Wirtschaft in Afrika Energiequellen zu erschließen. »Grün« ist dabei längst nicht alles, dem »Energieimperialismus« jedoch wird Tür und Tor geöffnet.

Anlass für Habecks Reise nach Namibia war ein Projekt, bei dem das Konsortium Hyphen Hydrogen Energy, bestehend aus der südafrikanischen Tochter des deutschen Energieunternehmens Enertrag und der in der Steueroase Britische Jungferninseln registrierten Investmentfirma Nicholas Holdings, 9,4 Milliarden US-Dollar (neun Milliarden Euro) investieren will, um mit Solar- und Windenergie »grünen« Wasserstoff zu produzieren. Wenn der deutsche Minister sagt, dass die Kapitalsumme etwa dem namibischen Bruttoinlandsprodukt entspricht, dann ist das zwar nicht ganz korrekt (Namibias BIP beläuft sich auf etwa zwölf Milliarden US-Dollar), zur Einordnung der Dimensionen aber auch nicht falsch. Die Wasserstoffproduktion hat ohne Frage das Potential, Namibias Wirtschaft zu dominieren.

Es bleibt die Frage, wem damit geholfen ist. Angesiedelt wird das Wasserstoffprojekt nahe der Kleinstadt Lüderitz im äußersten Südwesten des Landes. Der heute etwa 12.000 Einwohner zählende Ort, benannt nach dem deutschen Kolonialhändler Adolf Lüderitz, war im späten 19. Jahrhundert die Keimzelle der deutschen Kolonie Südwestafrika. Auf der Haifischinsel in der Lüderitzbucht errichteten die kaiserlichen Truppen während des Völkermords an den Herero und Nama ein Konzentrationslager. Lüderitz, umgeben von einem etwa 100 Kilometer breiten Gürtel aus Sanddünen der Namib-Wüste, liegt weit entfernt von der Hauptstadt Windhoek und den dichter besiedelten Gebieten im Norden Namibias, die ebenfalls gute Voraussetzungen zur Erzeugung von Solarenergie böten. Für den Standort sprechen vor allem zwei Gründe: die unbegrenzte Verfügbarkeit von Meerwasser und die Möglichkeit in der Bucht einen Tiefwasserhafen zu bauen. Beide deuten auf den Energieexport und nicht auf eine Nutzung im Inland. Entsprechend sehen auch die Pläne der Investoren vor, den Wasserstoff in transportierbares Ammoniak umzuwandeln. Am Rande des Habeck-Besuchs unterzeichnete der deutsche Energiekonzern RWE mit Hyphen Hydrogen Energy bereits eine Absichtserklärung, künftig als präferierter Käufer das »grüne« Ammoniak nach Europa exportieren zu dürfen. Über eine etwaige Nutzung der Energie in Namibia wurde derweil nichts bekannt.

Habeck, inzwischen weitergereist nach Südafrika, hielt das drei Tage später, am 8. Dezember, nicht davon ab, am Rande des Deutsch-Afrikanischen Wirtschaftsgipfels in Johannesburg per Videobotschaft über Instagram und Twitter zu fordern, dass Namibia und Südafrika »sich vor allem erst mal selber versorgen« sollten. Selbst Verwendungsmöglichkeiten hatte der Minister bereits identifiziert. Die angesprochenen Länder sollten »ihr Bildungssystem, ihr Gesundheitssystem, ihr wirtschaftliches System mit stabiler, günstiger, sauberer Energie versorgen«, wenn sie »jetzt in Wind und in Solar gehen«.

Noch produziert Südafrika jedenfalls etwa 90 Prozent seiner Energie aus Steinkohle. Bereits auf dem UN-Klimagipfel 2021 in Glasgow hatten die EU, Frankreich, Deutschland, die USA und Großbritannien deshalb angekündigt, die am stärksten industrialisierte Volkswirtschaft des afrikanischen Kontinents mit 8,5 Milliarden US-Dollar bei der Umstellung auf erneuerbare Energien zu unterstützen. Lediglich drei Prozent dieser Summe sollen jedoch Fördermittel sein, der große Rest sind konzessionsgebundene Kredite, Investitionsgarantien und kommerzielle Kredite. Südafrika, dessen nationaler Stromversorger derzeit noch in öffentlicher Hand ist, droht so mit der Energiewende seine Energiesouveränität an privatwirtschaftliche Investoren zu verlieren und riskiert zudem, in eine Schuldenfalle zu geraten.

Derweil hat die EU, allen voran Deutschland, ihre Importe von Steinkohle aus südafrikanischen Minen im ersten Halbjahr 2022 einem Bericht des Spiegels zufolge »mehr als verachtfacht«. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte bei seinem Besuch in Südafrika Ende Mai gar unverhohlen an, künftig noch mehr Kohle von dort beziehen zu wollen. Wie biegsam die deutschen Klimaziele werden, wenn es um den Zugang zu afrikanischen Energiequellen geht, zeigte Scholz bereits Tage zuvor, als er im Senegal für eine Zusammenarbeit bei der Gasförderung warb. Die Kooperation bedeutet auch dort, dass senegalesische Gasförderung den deutschen Energiehunger stillen soll.

Deutschland ist dabei nicht allein. Wenn ruandische Truppen in Mosambik auf Ersuchen des französischen Präsidenten dem Konzern Total den Weg zur Offshore-Gasförderung frei schießen, wirken ähnliche Mechanismen. Egal ob Kohle, Gas oder Wasserstoff: Afrikanische Staaten haben mangels lokalem Investitionskapital kaum Alternativen, als bei der Erschließung von Energieträgern ausländische Konzerne walten zu lassen. Da lokale Eliten bei den Deals meist auch ganz gut wegkommen, läuft das Geschäft. Die Konzerne lassen sich dabei einerseits von ihren Regierungen durch Investitionsgarantien absichern und treiben andererseits die Privatisierung der Energiegewinnung in afrikanischen Staaten voran. Das Muster ist klar zu erkennen und aus der Rohstoffausbeutung seit langem bekannt. Unklar ist lediglich, was daran nicht »Energieimperialismus« zu nennen wäre.