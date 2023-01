Gegen Wagenknecht-Bashing

Paul Glaser/dpa-Zentralbild/dpa Hoffnung auf die Trendwende: Martin Schirdewan auf einem Linke-Parteitag (Löbau, 5.11.2022)

Nach einem turbulenten Jahr mit einer Reihe von Wahlschlappen, bei denen die Partei Die Linke den Einzug in vier westdeutsche Landtage verfehlt hat, blickt der Kovorsitzende Martin Schirdewan »optimistisch« nach vorne. Seine Hoffnung sei, dass die Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 12. Februar zur Trendwende wird, erklärte Schirdewan gegenüber dpa am Neujahrstag. »Mein Ziel für die Wahl ist, dass wir zumindest das Ergebnis von 2021 halten.« In Berlin regiert die Partei, die im September 2021 dort 14,1 Prozent geholt hat, als kleinste Koalitionspartnerin mit SPD und Bündnis 90/Die Grünen.

Bereits am Freitag hatte Schirdewan gegenüber dpa mit Blick auf die prominente Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht vor Spekulationen über eine Spaltung der Partei gewarnt. »Wir brauchen keine Debatten darüber, ob es irgendwie eine Neugründung gibt«, erklärte der Parteivorsitzende, »das ist Quatsch.« Ausdrücklich nahm er seine Genossin gegen den auch in Teilen der eigenen Partei erhobenen Vorwurf in Schutz, sie drifte politisch nach rechts ab. »Sahra Wagenknecht ist bestimmt keine Politikerin, die AfD-Positionen vertritt«, so Schirdewan. In der Partei mit ihrer antifaschistischen Tradition bestehe Einigkeit über eine »klare Kante gegen rechts«.

Nicht nur der Parteivorsitzende, der selbst dem regierungslinken »Reformer«-Flügel zuzurechnen ist, scheint bemüht, Wagenknecht und ihre Anhänger in der Partei zu halten. »Das unendliche Wagenknecht-Bashing vernebelt das eigene Problem mangelnder Ausstrahlung«, hatte zuvor bereits Michael Brie, der dem Wissenschaftlichen Beirat der parteinahen Rosa-Luxemburg-Stiftung vorsitzt, konstatiert. Das Problem seien »falsche oder völlig unklare Positionen« sowie das Fehlen »populärer Klassenpolitik«, so der Philosoph, der in einem vergangenen Donnerstag im ND erschienenen Beitrag drei folgenschwere Brüche in der Politik seiner Partei ausmacht.

Im Herbst der Migration 2015 sei es zur Entfremdung von vielen Lohnabhängigen gekommen, da die Partei mit ihrer Forderung der offenen Grenzen als scheinbar einziger Lösung die Sorgen derjenigen ignoriert habe, die in der Konkurrenz auf Arbeits- und Wohnungsmärkten und um Sozialleistungen stehen. Während der Coronapandemie sei es der Partei nicht gelungen, »Ängste und Widerspräche ernst zu nehmen«, auch »berechtigte Ängste bei Impfungen«, und eine deutliche Stimme des Ausbaus eines solidarischen Gesundheitswesen zu sein.

Einen dritten Bruch sieht Brie im Ukraine-Krieg. Der Parteitagsbeschluss vom Sommer 2022 »dem sich jede und jeder beugen soll«, sei falsch» und entbehre einer marxistischen, imperialismuskritischen Analyse. »Wenn das Hauptziel des Krieges aus westlicher Sicht mittlerweile die Ausschaltung Russlands als geopolitische Kraft ist und die Aufrüstung der Ukraine das Mittel dazu, dann muss meines Erachtens Die Linke sich gegen diese Aufrüstung, also gegen weitere Lieferungen immer schwererer Waffen ohne Ende und gegen die Spirale der Sanktionen wenden, die die Menschen in Russland wie in der Europäischen Union schwer treffen«, so Brie. Die Linke müsse daher die Lieferung von Angriffswaffen an Kiew ebenso wie die Fortsetzung des Wirtschaftskrieges klar verurteilen.

Damit plädiert der bislang eher als Vordenker der Regierungslinken aufgetretene Brie offen für die Übernahme von Positionen Wagenknechts, für deren Benennung in einer Bundestagsrede im September Exponentinnen des liberalen Parteiflügels wie die Bundestagsabgeordnete Martina Renner ihren Fraktionsausschluss gefordert hatten. Auch die Parteivorsitzenden hatten sich damals von Wagenknechts Aussagen distanziert.