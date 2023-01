Zum Silvestergelage ist eigentlich alles bekannt: Die gefüllten Pfannkuchen bzw. »Berliner« sollten bereits beim Nachmittagskaffee vertilgt werden. Nachts führt die darin verbackene Hefe mit den Gärungshefen im Sekt einen Grotesktanz in den Gedärmen auf, der das alkoholbedingte Gerädertsein am nächsten Mittag unnötig verstärkt. Geeignetere Snacks zum Pritzelwein sind Nüsse, Oliven und Räucherfisch.

Zu Epiphanias am 6. Januar schauen wir wieder zu den Genossen nach Frankreich. Die allermeisten sind zwangsläufig katholisch und kennen den Ritus, mit dem der Auftritt der »Heiligen drei Könige« in Bethlehem gefeiert wird. Kulinarisch handelt es sich um ein Kinderfest, denn die folgende Galette des Rois enthält eine Überraschung in Gestalt einer kleinen Porzellanfigur oder – kinder- und zahnfreundlicher – einer Haselnuss. Wer das Kuchenstück mit dem eingebackenen Objekt erwischt, ist König bzw. Königin des Tages, muss dafür aber – noblesse oblige – im nächsten Jahr die Galetteparty ausrichten und den Königskuchen besorgen. Hier ein Rezept mit Blätterteig:

Galette des Rois

Für die Füllung: 125 g gemahlene Mandeln mit etwas Butter in einer Pfanne anschwitzen, danach in einer Schüssel auskühlen lassen. 125 g Puderzucker untermischen. Drei Eier in einer anderen Schüssel aufschlagen. Puderzucker-Mandel-Mischung unterheben und mit 100 g weicher Butter verrühren. Teig für 30 Minuten in den Kühlschrank stellen. Einen Kreis Blätterteig à 200 g, Durchmesser 30 cm, in die Springform legen. Füllung aus dem Kühlschrank nehmen, an einer beliebigen Stelle eine Nuss eindrücken und die Masse über den Blätterteig verteilen. Dann die zweite Scheibe Blätterteig über die Füllung legen. Die Oberfläche mit etwas Wasser und Eigelb bestreichen. In die Mitte ein Loch stechen, damit der Teig nicht zu sehr aufgeht. Den Kuchen für eine Stunde in den Kühlschrank stellen. Den Ofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Den Kuchen aus dem Kühlschrank nehmen und ca. 25 Minuten goldbraun backen. Warm servieren.

Bei den ausländischen Besuchern des Jesusbabys handelte es sich indes nicht um drei Könige aus dem Morgenland namens Caspar, Melchior und Balthasar – diese Version steht nicht mal in der Bibel –, sondern um zoroastrische Priester aus Persien (siehe Alfred Jeremias, »Das Alte Testament im Lichte des Alten Orients«, Leipzig 1904), deren astrologische Forschungen zu dem Ergebnis führten, dass in Jerusalem ein bedeutender König geboren worden sei. Das interessierte sie. In Jerusalem angekommen, wurden sie von der jüdischen Orthodoxie ein paar Kilometer weiter nach Bethlehem verwiesen, wo der Prophet Micha die Herkunft des ewigen Herrschers Israels hinverlegt hatte (siehe Micha 5,2). Herodes sah seinen Thron wackeln und bat die Delegation, ihm die genauen Standortdaten des Jesuskindes mitzuteilen, in der heimlichen Absicht, den zukünftigen Konkurrenten killen zu lassen. Aber die »Magier«, wie sie im Urtext heißen, drehten dem Despoten eine Nase. Ohne Navi und GPS fanden sie das Haus, in dem die junge Familie wohnte, machten großzügige Geschenke und auf dem Rückweg einen Bogen um Herodes. Nach netten Leuten kann man schon mal einen Kuchen benennen.