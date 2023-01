Obwohl die sowjetische Ära längst vorbei ist, sind ihre Artefakte bis heute noch überall im postsowjetischen Raum gegenwärtig: Architektur und Wandmalereien, Plastiken und

Denkmäler, Mosaiken, Sgraffito und Reliefs. Vieles bereits von Vandalen, Gewitter und der Zeit beschädigt, ­heruntergekommen, ganz oder teilweise von Bannern und Fassadenplatten verdeckt. Solche Kunststücke wurden zu einem Internet-Meme: »Überreste einer uralten, weiter fortgeschrittenen Zivilisation.« So werden die auf dem Gebiet der früheren Sowjetunion gefundenen Artefakte »eines inzwischen ­untergegangenen großen Staates, der ein viel höheres Niveau an Kultur, Wissenschaft und Technologie hatte«, bezeichnet. Solche »Spuren der ­verschwundenen Zivilisation charakterisieren die Rückständigkeit und den Niedergang der Russischen Föderation im Vergleich zur Sowjetära, als der Staat erhebliche Anstrengungen zur Entwicklung des Bildungswesens, zur Erziehung und zur Verbesserung des wissenschaftlichen und technologischen Potentials des Landes unternahm«. Es wird oft resümiert, wie stark die öffentliche Kunst in Russland degradierte. Sie erntet immer wieder die Bürgerkritik.

Die sowjetische »Kunst im Raum« mit bewahrter Ästhetik präsentierte Friedenssymbole, Bilder aus dem Leben der Arbeiter und Bauern, Kriegs- und Arbeitshelden, sowjetische Errungenschaften in Industrie, Landwirtschaft und Weltraum. Darüber hinaus Ornamentik, Tierwelt, Zeichentrick, Abstraktes und Märchen.

Je weiter von den Metropolen entfernt, desto höher die Chancen, etwas Seltenes, kein Massenprodukt zu erblicken. Die Spuren der Sowjetzivilisation.