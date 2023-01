Anno … 1. Woche

1933, 4. Januar: Franz von Papen trifft sich im Kölner Haus des Bankiers Kurt Freiherr von Schröder mit dem Vorsitzenden der NSDAP, Adolf Hitler, zu Geheimverhandlungen, bei denen sie eine gemeinsame Regierungsübernahme und die Reichskanzlerschaft Hitlers vereinbaren. Schröders Geldinstitut, das Bankhaus J. H. Stein, ist zu jener Zeit in den Aufsichtsräten der I. G. Farben und der Vereinigten Stahlwerke vertreten. Am 30. Januar wird den Faschisten schließlich die Macht übergeben.

1938, 5. Januar: Die deutsche Regierung verabschiedet ein Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen, das jüdische Männer zwingt, zusätzlich den Namen Israel zu tragen. Jüdische Frauen müssen zusätzlich den Namen Sara führen.

1953, 5. Januar: In Paris wird das Theaterstück »En attendant Godot« des irischen Dramatikers Samuel Beckett uraufgeführt. Das karge und handlungsarme Stück, das eine unaufgelöste Situation des Wartens beschreibt, wird noch im selben Jahr unter dem Titel »Warten auf Godot« in Westberlin aufgeführt. Unter sozialistischen Intellektuellen sorgt es für höchst unterschiedliche Reaktionen. Während Bertolt Brecht argumentiert, das Stück motiviere die Zuschauer quasi zum Beitritt zur Kommunistischen Partei, halten Künstler wie Peter Hacks Becketts Werk für einen konterrevolutionären Ausdruck spätbürgerlichen Bewusstseins.

1968, 5. Januar: Alexander Dubcek löst Antonin Novotny als Ersten Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei (KPTsch) ab. Das unter seiner Ägide wenig später eingeleitete Reformprogramm erhält den Namen »Sozialismus mit menschlichem Antlitz« und nähert die CSSR an die NATO-Staaten an. Die Staaten des Warschauer Vertrages beenden durch ihr Eingreifen am 21. August 1968 den »Prager Frühling«.

1993, 3. Januar: In Moskau unterschreiben die Präsidenten George H. W. Bush für die USA und Boris Jelzin für die Russische Föderation den »Start II«-Vertrag. Der Nachfolgevertrag von »Start I« bezweckt die Deaktivierung aller landgestützten Interkontinentalraketen mit Mehrfachsprengköpfen. Infolge von wachsenden Interessendivergenzen tritt der Vertrag letztlich nie in Kraft.