»352. Friedensweg der Bürgerinitiative ›Offenen Heide‹«. Kundgebung. Danach Besuch des Gedenksteins für die Opfer der Todesmärsche zum Massaker an der Feldscheune Isenschnibbe am 13. April 1945. Sonntag, 1.1., 14 Uhr. Ort: Marktplatz Letzlingen, Gardelegen. Veranstalter: Bürgerinitiative Offene Heide, Tangermünde

»Frieden schaffen ohne Waffen – auch in der Ukraine!« Mahnwache. Gegen Aufrüstung! Gegen Waffenlieferungen! Für Diplomatie und nichtmilitärische Methoden! Mittwoch, 4.1., 17 Uhr. Ort: Am Brunnen Ecke Glöcklerstr./Hirschstr., Ulm. Veranstalter: DFG-VK Baden-Württemberg und Ulmer Ärzteinitiative/IPPNW

»Rojava unter Dauerfeuer«. Vortrag mit Diskussion zur aktuellen Lage in Rojava (Westkurdistan)/Nord- und Ostsyrien. In der Nacht zum 20. November bombardierten türkische Kampfjets Gebiete in Nordsyrien und im Nordirak. Die Angriffe in Syrien werden seitdem mit Drohnen und schweren Waffen verstärkt fortgesetzt und richten sich gegen die Bevölkerung und die zivile Infrastruktur. Die Menschen vor Ort halten trotzdem beständig am Aufbau ihrer Gesellschaft fest und verteidigen ihre demokratischen Errungenschaften. Wie ist dies unter den schwierigen Bedingungen möglich? Wir werden über eine Liveschaltung u. a. zur Stiftung der freien Frauen in Syrien (WJAS), zu Kongreya Star (Dachorganisation der Frauen in Syrien) und zu YPJ International in Nord- und Ostsyrien direkt über die Lage im Gespräch sein. Mittwoch, 4.1., 19 Uhr. Ort: Centro Sociale, Sternstr. 2, Hamburg. Veranstalter: Kurdistanhilfe e. V.