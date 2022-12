Sie sollen einfach gehen

Jochen Tack/imago

Die Aktivistinnen und Aktivisten im vom Braunkohletagebau Garzweiler (Foto) bedrohten Dorf Lützerath sollen nach Willen von Markus Krebber, Chef des Energie- und Kohleverstromungskonzerns RWE, bei der für Anfang 2023 erwarteten Räumung am besten einfach ihre Brocken packen und abziehen. Bei der anstehenden Räumung müsse »alles, was abläuft« friedlich geschehen »und der Rechtsstaat akzeptiert« werden, wie Krebber im Podcast »Die Wirtschaftsreporter« der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) bemerkte. Beim »Kampf um Lützerath« würden es aber »mutmaßlich keine schönen Bilder werden, wenn es zur Eskalation kommt«, hatte ihn der interviewende WAZ-Journalist zuvor angetriggert. »Mein Appell ist, dass der Protest, der absolut legitim ist, ohne Gewalt abläuft und keine Menschenleben gefährdet werden«, erklärte der Manager. In Lützerath bestehe eine Einigung mit allen Eigentümern: »Gerichtlich ist das bis zum Ende entschieden.« Der WAZ-Kollege bemerkte, das dürfte den Aktivistinnen und Aktivisten in Lützerath wohl herzlich egal sein. Die Polizei würde sich dann »darauf vorzubereiten haben«, so die Antwort des Managers.

Die »Coalexit Research Group«, eine Gruppe von Wissenschaftlern der Europa-Universität Flensburg, der Technischen Universität Berlin und des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Berlin (DIW), war in einer im August veröffentlichten Studie zu dem Schluss gekommen, die Kohle unter Lützerath werde für die vielbesprochene »Energiesicherheit« der Bundesrepublik nicht benötigt. »Eine Inanspruchnahme von Lützerath ist energiewirtschaftlich nicht notwendig und klimapolitisch nicht zu rechtfertigen«, so das Fazit. Wer eskaliert hier? (dm)