Nachschlag: Regierungs-PR

Ampelkoalition und Kapitalverbände wollen die Rente in Deutschland »reformieren«. Der Deutschlandfunk scheint das zu befürworten, denn in seiner »Presseschau« am Donnerstag wurden nur solche Stimmen wiedergegeben, die den »Vorstoß« des Arbeitgeberchefs Rainer Dulger vom Mittwoch für ein höheres Rentenalter »begrüßen«. Der Weserkurier erklärt dort etwa, dass es notwendig ist, »sich von dem Gedanken eines festen Renteneintritts- und Pensionsalters zu verabschieden«. Und die vom Deutschlandfunk zitierte Schwäbische Zeitung schreibt, »länger arbeiten sollte kein Tabu sein«. Die Neue Osnabrücker Zeitung findet länger arbeiten auch gut, mahnt jedoch an, die Unternehmen müssten sich deshalb besser »um die Älteren bemühen«. Der Nordbayerische Kurier führt dann zum Abschluss der Presseschau aus, warum trotz Milliardenüberschuss in der Rentenversicherung eine »Reform« hermuss. Irgendwie langweilig, diese als Journalismus verkaufte Regierungs-PR. (rsch)