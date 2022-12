Ein neuer Aufschwung

IMAGO/Karina Hessland Blendendes Kyffhäuserdenkmal: Holzskulptur von Friedrich I. »Barbarossa« mit Sonnenbrille

Kaum ein mittelalterlicher Kaiser erfreut sich solcher Bekanntheit wie Friedrich I., genannt »Barbarossa«. Irgendwann im Verlauf dieses Jahres war wohl sein 900. Geburtstag, wenngleich weder sein genaues Geburtsdatum noch der Geburtsort bekannt sind. Dem Gedenken tut das keinen Abbruch. Es erschienen die üblichen Münzen, Sonderbriefmarken etc. Deutschlandweit gefeiert wurde auch – im Kyffhäuserkreis im nördlichen Thüringen etwa, wo der Kaiser der Sage nach in einem Berg ruht, bis das Reich wiederkehrt. In der Hochschul- und Landesbibliothek Fulda (HLB) erinnert ein von den Besuchern bewundertes Kleinod an ihn: Ein Weingartener Manuskript der Welfenchronik (»Historia Welforum«) aus dem 12. Jahrhundert mit einer Miniaturdarstellung des Kaisers und seiner Söhne. Darin zu lesen: »In medio prolis residet pater imperialis.« Dies lässt sich übersetzen mit: »Inmitten seiner Nachkommen thront der kaiserliche Vater.«

Hitlerdeutschland missbrauchte seinen Namen zur Bezeichnung des Überfalls auf die Sowjetunion (Unternehmen Barbarossa). Ebenso abwegig waren Idealisierung und Heroisierung, die das Geschichtsbild vom kaiserlichen Rotbart, von der alten deutschen (schwäbischen) Stauferherrlichkeit und deutscher Macht und Einheit Ende des 19. Jahrhunderts prägten. Denn Friedrichs Krönung zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches am 18. Juni 1155 durch Papst Hadrian IV. erfolgte zu Beginn einer Epoche eines historischen Umbruchs, dem Beginn des mehrere Jahrhunderte währenden Übergangs von der Feudalzeit zur bürgerlichen Gesellschaft.

Die städtischen Bürger, das heißt, »die Klasse, in der die Fortentwicklung der Produktion und des Verkehrs, der Bildung der sozialen und politischen Institutionen sich verkörpert fand« (Friedrich Engels), begann entscheidend auf die sozialökonomische Entwicklung einzuwirken. Die weit­gehend unabhängigen Städte wurden als »Glanzpunkt des Mittelalters« (Karl Marx) innerhalb der Feudalgesellschaft zum vorwärtsweisenden Element des Geschichtsprozesses. Die Ware-Geld-Beziehungen drängten die bis dahin vorherrschende Naturalwirtschaft zurück. Die Kaufleute wurden »die ersten Träger weltlicher Kultur in der Zeit des Feudalismus« (Jürgen Kuczynski, »Asche für Phönix«).

Neue Entwicklungen begannen die mittelalterliche Gesellschaft zu wandeln, »neben der christlichen, vorwiegend von Klöstern aus geschaffenen, getragenen und verbreiteten Kultur, bewirkten weltoffenere, sinnenfrohe, Schönheit schaffende und genießende Kräfte, deren Anregung und Bereicherung nicht im abendländischen Alltag sich erschöpfende, sondern bis in die religiöse Gedankenwelt, in die Pro­blematik der Toleranz hineinreichten« (Wilhelm Treue, »Deutsche Geschichte«). Es entstanden erste Universitäten. Literatur und Wissenschaften erlebten europaweit einen nie gekannten Aufschwung. Die großen Dichter Walther von der Vogelweide, Wolfram von Eschenbach, Hartmann von Aue und Gottfried von Straßburg ergriffen zum Teil bewusst Partei in den politischen Streitfragen der Zeit, schufen neue Ausdrucksformen und legten frühe Grundlagen für die Formierung dessen, was einmal die »deutsche Kulturnation« heißen sollte.

Friedrich I. Barbarossa war ein entschiedener Gegner des weltlichen Machtanspruchs der Kurie. Mit der Erklärung, dass er die Krone des Reiches »allein der Gnade Gottes und der freien Wahl der Fürsten verdanke«, proklamierte er die Unabhängigkeit des Kaisertums von der katholischen Kirche. Gegenüber den Fürsten machte er gleichzeitig das »Dominium Mundi«, d. h. die »kaiserliche Oberherrschaft« geltend. Barbarossa trat nicht nur dem Anspruch der Päpste auf weltliche Herrschaft entgegen, den er partiell zurückdrängen konnte, sondern auch dem abendländischen Expansionsdrang Kaiser Manuel I. von Byzanz. Gemessen an feudalstaatlichen Kriterien gewann das römisch-deutsche Reich unter ihm an Macht und Ansehen. Er unterwarf den polnischen Staat seiner Lehnshoheit und nahm die Huldigung der Könige von Böhmen (das Teil des Reiches war) sowie Dänemarks und Englands entgegen. Von seinem strategischen Weitblick zeugte, dass er der Versuchung widerstand, die Expansion nach Osten voranzutreiben und sich statt dessen auf Italien konzentrierte. In dem Mittelmeerland, auf das sich sowohl die Gelüste von Byzanz als auch jene der sizilianischen Normannen richteten, sah er ein Kernstück seines Imperiums.

An die Grenzen seiner Macht stieß Barbarossa in der Auseinandersetzung mit dem von Mailand geführten Lombardischen Städtebund (Lombardenbund). Das Bürgertum pochte dort auf seine wirtschaftliche und politische Selbständigkeit. Nachdem die Lombarden den Kaiser in der Schlacht von Legnano am 29. Mai 1176 besiegt hatten, endeten die Auseinandersetzungen mit Kompromissen: 1177 mit dem Verständigungsfrieden mit dem Papst und 1183 mit dem Lombardenbund. Friedrich I. Barbarossa erkannte die Selbstverwaltung der italienischen Städte an, diese akzeptierten ihrerseits die kaiserliche Oberhoheit. Mit dem Papst herrschte ein Patt.

Als Anführer des Dritten Kreuzzuges (1189–1192) fand Friedrich I. am 10. Juni 1190 in Kleinasien, unweit Seleucia (heute Silifke) in den Fluten des Saleph (heute Göksu) den Tod. Vermutlich erlitt er in der Mittagshitze bei einem Bad in den kalten Wassern des Flusses einen Herzschlag. Der größte Teil seines Heeres brach den Kreuzzug ab. Bei seinem Tod hinterließ Friedrich I. das von der Nordsee bis Süditalien ausgedehnte Reich wesentlich gefestigter, als er es vorgefunden hatte.