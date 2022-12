»Stuttgart ist Zielscheibe Nummer eins«

Ralph Peters/imago Kultur und Kinder statt Kommandozentralen: Ostermarsch in Stuttgart (20.4.2019)

In einem offenen Brief hat sich der Offene Friedenstreff Stuttgart an Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper gewandt. Sie sprechen darin mit Blick auf aktuelle Entscheidungen der US-Regierung von einer »außerordentlich bedrohlichen Situation«. Was ist damit konkret gemeint?

Ende Oktober wurde bekannt, dass die Modernisierung der US-Atombomben, die im Rahmen der nuklearen Teilhabe in Deutschland lagern, beschleunigt und die ursprünglich für 2023 vorgesehene Stationierung dieser modernisierten US-Atomwaffen vorgezogen werden soll auf diesen Monat. Damit wird nicht nur das Drohszenario gegenüber Russland weiter verschärft, sondern auch die reale Atomkriegsgefahr erneut außerordentlich gesteigert.

Sie schreiben auch, dass ein Atomkrieg in Europa vorstellbar wird und verweisen auf die neuen Atomwaffen mit der Bezeichnung »B61-12«. Welche Rolle spielen diese, und für wie groß halten Sie die Gefahr einer atomaren Eskalation?

Es handelt sich bei diesen »B61-12«-Bomben um zielgenauere, durchschlagskräftigere, präzis lenkbare, in ihrer atomaren Sprengkraft dosierbare, bunkerbrechende Erstschlagswaffen für den sogenannten taktischen Atomkrieg auf einem Schlachtfeld Europa. Dazu muss man sagen, dass die US-Regierung und führende US-Militärs immer wieder betonen, dass sie sich das Recht auf einen atomaren Erstschlag vorbehalten – bis hin zu einem atomaren Präventivschlag, »wenn vitale Interessen der USA bedroht« wären.

Schon der frühere NATO-Oberbefehlshaber und US-Eucom-Commander General Tod Wolters hat sich im Februar 2020 als Befürworter des flexiblen Ersteinsatzes von Atomwaffen bekannt. Interessanterweise haben die Grünen selbst auf einem Landesparteitag 1981 vor einem »Schlachtfeld Europa« gewarnt. Heute wird genau das vorbereitet.

Mit Eucom in Stuttgart-Vaihingen und Africom in Stuttgart-Möhringen sitzen zwei wichtige Kommandozentralen der USA in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Welche Gefahren sind damit verbunden?

Vom Eucom aus werden alle US-Atomwaffen in Europa befehligt, und im Africom werden die Tötungslisten für die Drohnenmorde der USA in Afrika erstellt. Stuttgart ist also Kriegszentrale. Der »flexible« nukleare Erstschlag gegen Russland würde vermutlich von hier aus erfolgen und einen vernichtenden atomaren Zweitschlag nach sich ziehen. Stuttgart ist also auch Zielscheibe Nummer eins.

Die Kriegsgefahr in Europa hat durch den Ukraine-Krieg sowie die zunehmende Konfrontation der NATO mit Russland und China erheblich zugenommen. Wie bewerten Sie die Rolle der USA und der EU vor diesem Hintergrund?

Die USA sind in meinen Augen aktuell die Hauptkriegstreiber. Und die EU mit Deutschland als stärkster Wirtschaftsmacht spielt einerseits den treuen Diener der USA in dem Kampf gegen Russland und China, hat aber auch eigene Machtinteressen. Interessant finde ich immer wieder in diesem Zusammenhang das Motto der diesjährigen NATO-»Sicherheitskonferenz«: »Turning the tide – unlearning helplessness«, also »Das Blatt wenden – Hilflosigkeit verlernen«. Die Entwicklung einer multipolaren Weltordnung mit China als aufstrebender Macht soll um jeden Preis verhindert werden.

Zu welchen Forderungen gelangen Sie?

Wir fordern Kretschmann und Nopper auf, sich einzusetzen für den Abzug aller US-Atomwaffen aus Deutschland entsprechend dem Beschluss des Bundestags von 2010, für den Beitritt Deutschlands zum UN-Atomwaffenverbotsvertrag, gegen die Anschaffung von atomaren Trägersystemen wie dem Tarnkappenbomber »F-35« und für die Schließung der US-Kommandozentralen Eucom und Africom. Der Brief soll aber auch einen Beitrag dazu leisten, Gegenöffentlichkeit zu schaffen, gegen die Meinungsmache der Mainstreammedien, die die reale Kriegsgefahr und Kriegsvorbereitung systematisch totschweigen.