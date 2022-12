Geheimdienst als Teil des Problems

Matthias Balk/dpa Namen nennen: Auf einer Kundgebung in München werden die Bilder der Opfer des NSU gezeigt (11.7.2018)

Im November hat sich die Selbstenttarnung des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) zum elften Mal gejährt. Die Mordserie des rechtsterroristischen Netzwerks begann bereits im Jahr 2000, mindestens zehn Menschen fielen ihr bis 2007 zum Opfer. Trotz eindeutiger Indizien, darunter einer immer wieder verwendeten »Ceska«-Pistole, schien es jahrelang nicht nur unmöglich, die Täter zu fassen – nach ihnen wurde nicht einmal gesucht. Vielmehr wurden die Verbrechen Migranten in die Schuhe geschoben. Nicht nur wuchs sich zum Skandal aus, dass die deutschen Behörden vollkommen unfähig reagierten. Im Laufe des Jahres 2012 kamen immer tiefere Verstrickungen nahezu sämtlicher Inlandsgeheimdienste in den Neonazisumpf zum Vorschein. Für kurze Zeit stand gar das gesamte System der Verfassungsschutzämter auf dem Prüfstand.

Die Terrorserie wurde der gerichtlichen »Aufarbeitung« übergeben; die Hauptangeklagte Beate Zschäpe wurde 2018 zu lebenslanger Haft verurteilt. Eine Reihe Mitangeklagter kam mit glimpflichen Strafen davon oder konnte den Gerichtssaal als freie Männer verlassen. Die offizielle Lesart ist damit festgelegt: Drei rechte Desperados konnten mit Glück und Geschick mehr als zehn Jahre lang mordend und raubend durchs Land ziehen; die Polizei war machtlos, der Geheimdienst strukturell überfordert. Die vielen offenen Spuren – darunter weitere mutmaßlich dem NSU zuzurechnende Anschläge, weitere mögliche Haupttäter, eventuell an der Tatplanung beteiligte lokale rechte Netzwerke und eine Verwicklung staatlicher Stellen – sind damit verschüttet.

Um so verdienstvoller, regelmäßig den Stand der Recherche zum Terrornetzwerk in Erinnerung zu rufen. Das Antifaschistische Infoblatt (AIB) hat die offenen Fragen zum Themenschwerpunkt seiner 137. Ausgabe gemacht. Das Versagen der Polizei, die, selbst von rassistischen Stereotypen geleitet, in die Ermittlungen einstieg, ist Gegenstand des ersten Artikels. Auch der Fall des hessischen Verfassungsschutzbeamten Andreas Temme, der 2006 in Kassel am Tatort des letzten Mordes an einem Migranten anwesend war, kommt zur Sprache. Doch hier zeigt sich eine Unschärfe: Weisen bestimmte unsinnige Schritte der Polizei (wie die Hinzuziehung von Wahrsagern oder der Betrieb polizeieigener Dönerbuden) auf Behördenversagen hin, ist der Falle Temme anders gelagert. Hier stand ein im »Phänomenbereich rechts« eingesetzter V-Mann-Führer selbst unter Mordverdacht.

Weiterhin widmet sich das AIB verdächtigen NSU-Helfern, die nie belangt wurden. Noch immer laufen vier Verfahren gegen mögliche Unterstützer. Mit den örtlichen Unterstützern und Mitwissern des NSU befassen sich zwei weitere Artikel. Denn im Gegensatz zur polizeilichen Darstellung waren weder das Kürzel des Netzwerks noch die Existenz einer im Untergrund operierenden Terrorbande vor 2011 ein Geheimnis. Insbesondere im von Spitzeln durchsetzten rechten Milieu wurde der Gruppierung für Spenden gedankt, kursierten CDs mit Nazipropagandamaterial »vom NSU« und trafen sich Neonazikader zum gemeinsamen Urlaub mit den flüchtigen Mördern.

Ein Aspekt, der die nachträgliche Aufklärung der Verbrechen erschwert, ist das plötzliche Frühableben etlicher Zeugen und auch Verdächtiger. Dies wird im vorliegenden Heft nicht weiter thematisiert. Dabei kann die hohe Todesrate unter V-Männern, jugendlichen Rechten und deren Freunden kaum mehr mit statistischen Zufällen erklärt werden. Es ist davon auszugehen, dass weiterhin hinter der Terrorbande »aufgeräumt« wird. Insofern ist den Autoren einer Recherche zum »NSU-Geheimbericht« hierin zuzustimmen: Der Geheimdienst ist Teil des Problems und nicht Teil der Lösung.