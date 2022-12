Rotlicht: Globalismus

NASA/EPA/dpa Globalismus ist nicht der Kult erdanbetender Mondmännchen

Der gegenwärtige Gebrauch des Begriffs verrät scheinbar untrüglich den politischen Standort des Sprechers. Wer heute »Globalismus« sagt, will damit in polemischer Absicht einen Weltzustand bezeichnen, in dem die globale und beschleunigte, nicht Grenzen, nicht Kontrollen kennende Beweglichkeit von Kapital und Waren (und zwar explizit auch der Ware Arbeitskraft in Gestalt der Migration) die auf ihrer jeweils angestammten und beschaulichen Scholle Sesshaften in ernsthafte Bedrängnis bringt und der deshalb unbedingt bekämpft werden muss. Andernfalls drohe eine »Auflösung familiärer und lokaler Zusammenhalte«, »Entwurzelung« und Manipulation von »sozialistischen und globalistischen Kräften«, wie etwa der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen Anfang 2021 in einem in der neurechten Zeitschrift Cato veröffentlichten Artikel behauptete. Sein Gesinnungsfreund Alexander Gauland von der AfD spricht wahlweise vom »grün-globalistischen Mainstream«, von »globalistischer Klasse« oder gröber noch vom »globalistischen Kraken«, der den Deutschen ans Leder wolle. Und Alain de Benoist, das Urviech der Nouvelle Droite, hält in seinen in den nächsten Wochen erscheinenden »Notizen zur Epoche des Globalismus« folgende Empfehlung parat: »den Westen brechen«.

Das Wort »Globalismus« und dessen Derivate finden also Anwendung im (neu-)rechten, faschistischen Milieu. Aber auch der Soziologe Wolfgang Streeck, der, wo auch immer sonst einzuordnen, da jedenfalls nicht hingehört, nutzt den Begriff, der es sogleich auch in den Titel seiner jüngsten Publikation (2021) schafft: »Zwischen Globalismus und Demokratie«. Das als Gegensatz ausgewiesene Begriffspaar beschreibt einen Konflikt, demgemäß für die Verfechter des ersteren Politik »nur als staatlich betriebene Freisetzung von Marktkräften möglich sein soll«, was letztere in schwere Bedrängnis bringe und in eine »Fassadendemokratie« umwandele. Globalismus ist hier mithin ein kritisch gebrauchtes Synonym für die Ideologie des globalisierten Marktfundamentalismus. Danach wäre er für die Globalisierung das, was für die Nation der Nationalismus ist.

Die Begriffskarriere begann aber früher und anders, und zwar nicht kritisch oder polemisch, sondern affirmativ. Globalismus entstammt dem Umfeld der politikwissenschaftlichen Theorien der internationalen Beziehungen und beschreibt dort die zeitweilig vorherrschende Annahme, dass Staaten im Zuge der Globalisierung als Akteure zugunsten von transnationalen »Playern« (supranationale Institutionen, global operierende Megamonopole etc.) beträchtlich an Bedeutung verlören und Probleme wie Konflikte fürderhin nur als Weltinnenpolitik bzw. Global Governance zu lösen seien. Dieser durch und durch liberale Ansatz steht im Gegensatz zu den Theorien von Realismus und Neorealismus, nach denen die Staaten die maßgeblichen Akteure bleiben.

Was nun Gauland und Maaßen als Schreckensbild malen und bürgerliche Politikwissenschaftler in Hader bringt, hat Marx schon vor fünf Generationen aufgeschrieben, ohne sich der Begriffe Globalisierung und Globalismus bedienen zu müssen: »Die Tendenz, den Weltmarkt zu schaffen, ist unmittelbar im Begriff des Kapitals selbst gegeben.« Der Weltmarkt ist danach das »Übergreifen der bürgerlichen Gesellschaft über den Staat«. Doch die widersprüchliche Einheit zwischen Wirtschaft auf Weltbasis und Politik auf Grundlage des Nationalstaates stiftet wiederkehrende Krisen. Kapitalistische Produktion im Weltmaßstab bedingt einen gleichzeitigen Prozess der Vereinheitlichung wie der Fragmentierung und sorgt für eine ungleiche Entwicklung.

Die Antworten der Rechten auf das, was sie »Globalismus« nennen – die Universalisierung des Kapitals – waren immer schon antiliberal und antiuniversalistisch, seit 1789. Gegen solche Antworten und solche zerstörerische Universalisierung hilft das: der globale Klassenkampf.