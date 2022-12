Eine düstere Ahnung

teutopress/IMAGO »Es ging sehr gut mit den zwei Deutschland« – Sebastian Haffner als politischer Denker

In Deutschland, schrieb Peter Hacks einmal, liebten es die Dramatiker seit jeher, ihre Hütten neben die der Philosophen zu bauen. Einen nicht weniger starken Hang zum Allgemeinen findet man bei deutschen Historikern. Geschichtsschreibung in dem Sinne, dass aus der unendlichen Fülle historischen Materials zielsicher dasjenige Besondere herausgegriffen wird, worin sich das Allgemeine einer vergangenen Situation am anschaulichsten zeigt, also Geschichte als Kunst der faktenbasierten Erzählung, ist hierzulande dennoch selten. Der Journalist Sebastian Haffner ist die rühmenswerte Ausnahme dieser Regel. Vor 25 Jahren versammelte der Band »Zwischen den Kriegen« die besten politisch-historischen Essays des meisterhaften Stilisten.

Haffner wird vor 115 Jahren am 27. Dezember 1907 als Raimund Pretzel in Berlin geboren. Als Schüler erlebt er den nationalen Taumel des Ersten Weltkrieges und die Novemberrevolution 1918, über die er später sein berühmtestes Buch schreiben wird (und darin so klar wie vor ihm kein anderer herausarbeitet, wie die SPD-Führung um Ebert und Noske in der Revolution ihre eigene Anhängerschaft niederschlägt). Auch später schreibt Haffner vorzugsweise über Ereignisse der Zeitgeschichte, die er selbst miterlebt hat, was seinen anschaulichen Stil prägt und sein Gespür für die Stimmung von Volksmassen erklärt.

1938 emigriert der promovierte Jurist, dem die Nazis schon immer verhasst waren, nach Großbritannien, wo er das Pseudonym Sebastian Haffner wählt und Autor wird. Sein erstes Buch »Germany: Jekyll & Hyde« wird ein so großer Erfolg, dass Winston Churchill es seinen Ministern zur Pflichtlektüre aufgibt, um Deutschlands Psyche zu verstehen. Nach dem Krieg wird Haffner Kolumnist, zunächst bis 1961 für den britischen Observer, dann für deutsche Zeitschriften wie Stern, Christ und Welt oder Konkret.

Die dort abgedruckten Essays spiegeln Haffners eigene Entwicklung. In den 50er Jahren, unter dem Eindruck des 17. Juni 1953 und in der Hoffnung auf eine echte Demokratisierung Westdeutschlands, zeigt er sich noch strikt antikommunistisch. In den 60er Jahren wandelt sich die Haltung des Journalisten, der sich immer einen unbestechlichen Blick auf die Fakten bewahrt, gegenüber dem Nachbarstaat. Immer häufiger findet Haffner lobende Worte, etwa zur Volksabstimmung über die DDR-Verfassung von 1968 oder zur Entnazifizierung: »(…) und der Bruch mit dem Nazismus ist sogar in der DDR unleugbar gründlicher und tiefer gewesen als in der Bundesrepublik. Man leistet keine Wiedergutmachung für Nazisünden, indem man der Nazisünde des Antikommunismus treu bleibt.« Darauf, dass er mit solchen Positionen im Blätterwald der BRD einsam dasteht, gibt Haffner nichts. Seit 1914 skeptisch gegenüber jeder Form von öffentlichem Meinungskonsens, bezieht er geradezu antizyklisch Gegenposition: ein Individualist im besten bürgerlichen Sinne.

Die Spiegel-Affäre 1962 und die Notstandsgesetzgebung versetzten Haffner einen nachhaltigen Schock, er sieht Westdeutschland auf dem Weg in einen neuen Faschismus. Die Unterdrückung der Studentendemonstration am 2. Juni 1967 geißelt er als »systematischen, kaltblütig geplanten Pogrom«, und stellt kompromisslos klar: »Vielleicht erwarten Sie, dass ich mich nun konventionellerweise auch von studentischen Extremisten distanziere. Ich denke gar nicht daran, das zu tun. Die demonstrierenden Studenten sind hundertprozentig im Recht.« Wer auf das von der Springer-Presse beherrschte Westberlin blicke, könne »sich nur abwenden, um sich zu erbrechen«. Das alles wurde 1967 im Stern geschrieben, von einem Journalisten mit zutiefst konservativem Selbstverständnis. In seinem prinzipientreuen Liberalismus geht Haffner schließlich so weit, zum Wohle der bürgerlichen Demokratie u. a. die Enteignung des Springer-Konzerns und die Wiederzulassung der KPD zu fordern.

Nach 1989 werden Haffners Befürchtungen nicht weniger. Die Massenbegeisterung für die »Wiedervereinigung« und die plötzlich neue Stärke und Machtbasis des BRD-Staates stimmen ihn höchst skeptisch: »Es ging sehr gut mit den zwei Deutschland«, schreibt er 1990, »wenn wir die nicht mehr haben, weiß ich nicht weiter«. Schon 1970 hatte er gewarnt, wenn »die Bundesrepublik die DDR ohne Krieg in ihre Gewalt bekommen könnte«, so würde »das, was daraus folgte, ein Schauspiel mit unausdenkbarer Furchtbarkeit sein«.

Gegenüber seinem Biographen Uwe Soukup äußert er 1996 anlässlich der deutschen Erstausgabe von »Jekyll & Hyde« die Angst, nun könnten ihm Skinheads die Fensterscheiben einwerfen. Düster-ahnungsvoll endet auch Haffners letzter Artikel im Stern aus dem August 1991, der auch den Essayband beschließt: »1914 hieß ein populärer Wahlspruch ›Serbien muß sterbien‹. Über diesen Wahlspruch fallen mir die gegenwärtigen Leitartikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein, die nichts anderes als Variationen zu diesem Thema sind.« Dass acht Jahre später tatsächlich wieder deutsche Bomben auf Serbien fallen, erlebt Haffner nicht mehr. Kurz vor dem NATO-Angriff auf Jugoslawien stirbt er im Januar 1999.