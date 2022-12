»Das Gesetz wird dringend gebraucht«

Joerg Carstensen/dpa Protestaktion vor dem Roten Rathaus (21.2.2022)

Vor über einem Jahr haben mehr als eine Million Berliner für den Volksentscheid »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« gestimmt. In den vergangenen Monaten befasste sich eine sogenannte Expertenkommission damit, ob die Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne rechtssicher umgesetzt werden kann. Vorläufiges Ergebnis: Ja, das ist möglich. War das aus Ihrer Sicht also ein gewonnenes Jahr für die Mieterinnen und Mieter?

Der Jubel über das positive Ergebnis ist immer noch groß. Uns war bereits klar, dass rechtssicher vergesellschaftet werden kann. Nun hat die Politik das schwarz auf weiß. Das Gesetz zur Umsetzung des Volksentscheids wird dringend gebraucht: Auch dieses Jahr hat es in Berlin einen imposanten Anstieg der Mieten gegeben, um satte 8,3 Prozent. Gleichzeitig sehen wir, dass Nebenkostenerhöhungen und die Inflation viele an den Rand der Zahlungsunfähigkeit bringen.

Es gab viel Beifall aus Ihrer Initiative für den Zwischenbericht der Kommission. Aber was ist ein solches Papier überhaupt wert angesichts verfestigter Strukturen, die dem Immobilienkapital stetige Profite bescheren?

Diese Kommission ist auf Wunsch des Senates hin zusammengestellt worden. Das Versprechen lautete: Wir lassen dort das »Wie« prüfen, und im Falle eines positiven Ergebnisses bringen wir ein Gesetz auf den Weg, das die Enteignung möglich macht. Wenn im kommenden Frühjahr der Abschlussbericht vorgelegt worden ist, werden also Taten folgen müssen. Keine Partei darf das Votum der Berlinerinnen und Berliner ignorieren. Ansonsten müsste sich auch der letzte eingestehen, dass die Politik von der Immobilienlobby am Nasenring durch die Manege gezogen wird.

»Wer nicht enteignet, kann Berlin nicht regieren«, hieß es neulich von Ihnen mit Blick auf die notwendig gewordene Wiederholung der Wahl zum Abgeordnetenhaus am 12. Februar. Warum sind Sie sich da so sicher? SPD-Regierungspolitiker wie Franziska Giffey oder Andreas Geisel habe ihre Bereitschaft, die Umsetzung des Volksentscheids zu torpedieren, hinlänglich bewiesen.

Demokratieverweigerer wie Giffey und Geisel dürfen nicht weiterregieren. Sie sabotieren in jedem Bereich sinnvolle Entwicklungen. Jetzt liegt es an den Wählenden in Berlin, diese Politik im Februar zu beenden. Es ist durchaus denkbar, dass es zu einer »grün-rot-roten« Regierung kommt. Bettina Jarasch (Grünen-Spitzenkandidatin und derzeit Umweltsenatorin, jW) wird sich wie alle anderen mit der Frage nach der Umsetzung beschäftigen müssen. Mit dem positiven Kommissionsergebnis dürfte diese Entscheidung noch leichter fallen.

Versteht man Ihre aktuelle Kampagne mit Blick auf den 12. Februar richtig, wenn man sie als Wahlempfehlung für die Partei Die Linke charakterisiert?

Wir waren und bleiben überparteilich und geben keine Wahlempfehlungen ab. Worauf wir immer wieder hinweisen: Gebt nicht denjenigen eure Stimme, die eure Interessen nicht ernst nehmen oder sie bewusst ignorieren. Schaut genau hin, was im Wahlprogramm steht, redet mit den Abgeordneten in eurem Bezirk. Demokratie bringt auch Pflichten mit sich. Es sind ernste Zeiten, und da brauchen wir Entscheidungsträger, die diesen Namen verdienen.

Der Senat habe nun »keine Ausreden mehr«, sagen Sie. Gleichzeitig scheint es, als bleibe Ihnen aktuell nur die Möglichkeit, sich mit Appellen an die Regierung zu wenden. Wie wollen Sie wieder in die Initiative kommen und Druck von der Straße machen?

Die Initiative hat fünf Jahre daran gearbeitet, den Volksentscheid möglich zu machen – das ist ein bedeutendes Momentum in der politischen Geschichte Berlins. Auch ein Jahr nach dem Erfolg bei der Abstimmung sind wir ein wichtiger, gut vernetzter und agiler Akteur in der Stadt. Wenn es den Druck auf der Straße braucht, werden wir erneut mobilisieren.

Trotzdem muss man noch mal daran erinnern: Der Senat wollte diese Expertenkommission, nicht wir. Mit dem Zwischenbericht befinden wir uns in der Halbzeit. Im April liegt der Ball wieder bei den Politikern und Parteien. Wir werden wachsam bleiben und zeitnah reagieren.