Immer noch am Anfang

Thomas Banneyer/dpa Aktivisten der »Bürgerbewegung Finanzwende« im April vor dem Landgericht Bonn

Das Ausmaß des finanziellen Schadens ist nicht leicht abzuschätzen. Weltweit haben Steuerbetrüger mit Cum-Ex- und Cum-Cum-Tricks die betroffenen Staaten um insgesamt etwa 150 Milliarden Euro geprellt. Neben Deutschland kamen die Fahnder den illegalen Praktiken in zehn weiteren europäischen Ländern auf die Spur, darunter Dänemark, Österreich, Belgien und Norwegen. Aber auch in den USA betrogen Banken und andere private Unternehmen den Staat.

Eine Zwischenbilanz nach knapp zehn Jahren staatlicher Recherchen fällt unbefriedigend aus. »Das Tempo der Ermittlungen muss zunehmen«, urteilt Konrad Duffy, Referent für Finanzkriminalität bei der Bürgerinitiative Finanzwende in Berlin. Er macht klar: »Das wird aber nur klappen, wenn die Staatsanwaltschaften dafür auch das nötige Personal und ausreichend Ressourcen bekommen.«

Die Initiative spricht vom »größten Steuerraub der deutschen Geschichte«. Zwischen 2007 und 2012 lag der Schaden durch Cum-Ex-Geschäfte in Deutschland bei mindestens zehn Milliarden Euro, darüber hinaus wurden mehr als 28 Milliarden Euro durch Cum-Cum-Tricks beiseite geschafft. Cum-Ex, das sind Aktiendeals, bei denen der Staat privaten Investoren mehrfach Kapitalertragssteuer zurückerstattete, die aber nur einmal bezahlt wurde. Bei Cum-Cum-Geschäften ging es darum, einem ausländischen Inhaber deutscher Aktien dabei zu helfen, Kapitalertragssteuer zurückerstattet zu bekommen, obwohl er als ausländischer Investor darauf überhaupt keinen Anspruch hatte.

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die Finanzämter oft personell und inhaltlich nicht so ausgerüstet waren, dass sie diesen Tricks auf die Spur kommen konnten. Das gleiche galt anfangs auch für die Staatsanwaltschaften. Lange Zeit profitierten die Täter davon, dass sie sich in einer rechtlichen Grauzone bewegten, um die sich Bundesregierungen und Bundesfinanzministerium nicht kümmerten. Erst am 5. Mai 2009 reagierte das Bundesfinanzministerium erstmals: In einem Rundbrief an alle deutschen Banken und Kreditinstitute verwies es darauf, dass es sich bei Cum-Ex um ein illegales System zur Steuervermeidung handele.

Da waren die Cum-Ex-Tricks wohl schon seit fünf Jahren in Anwendung. Eine zentrale Rolle spielte in Deutschland nach Ansicht der Ermittler der Frankfurter Steueranwalt Hanno Berger. Er soll das Cum-Ex-System in großem Maßstab entwickelt und praktiziert haben. »Hanno Berger hat die Geschäfte für Privatinvestoren groß gemacht«, sagt Duffy. Um 2005 galt Berger als einer der besten Steueranwälte Deutschlands mit sehr guten Verbindungen in die Politik, aber auch zu Behörden wie Bundesfinanzministerium, Bundesfinanzakademie, Bundeszentralamt für Steuern. Als Berger 2010 in Frankfurt am Main seine eigene Kanzlei gründete, sprach zur Eröffnung der FDP-Politiker Hermann Otto Prinz zu Solms-Hohensolms-Lich, damals Vizepräsident des Deutschen Bundestags.

Auf der anderen, der staatlichen Seite, stand zunächst nur eine Frau. Die Kölner Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker leitete 2013 das erste Verfahren wegen Cum-Ex ein. »Dass die Ermittlungen nur langsam in Gang kamen, hat stark daran gelegen, dass die Staatsanwältin Brorhilker anfangs alleine war«, erinnert sich Duffy. Bis heute existiert ein Missverhältnis zwischen der Zahl der Ermittler und dem Ausmaß der Straftaten. Nach Recherchen der Initiative Business Crime Control gab es 2017 bundesweit bei den Staatsanwaltschaften genau 8,7 besetzte Stellen, die sich mit Cum-Ex-Kriminalität beschäftigten. Sie hatten es mit 800 Beschuldigten zu tun. Mittlerweile sind knapp über 130 Ermittelnde bundesweit in Sachen Cum-Ex engagiert, die Zahl der Beschuldigten ist allerdings auch auf mehr als 1.600 gestiegen. Insbesondere die Staatsanwaltschaft Köln ist aktiv und hat Verfahren gegen etwa 1.000 Personen eingeleitet. Das Land Nordrhein-Westfalen stellte dafür mehr Ressourcen zur Verfügung. Aus der Sicht der Initiative Finanzwende hat das Vorbildcharakter: »Es ist ganz wichtig, dass die Justiz so unterstützt wird, wie das inzwischen in Nordrhein-Westfalen geschieht. Auch das Land Hessen muss hier endlich investieren«, fordert Duffy.

Am Fall Berger zeigt sich, wie langsam die Aktivitäten des Staates in Gang kamen. 2012 hatten Ermittler die Frankfurter Kanzlei des Steuerfachmanns durchsucht. Der setzte sich daraufhin prompt in die Schweiz ab, lebte dort völlig unbehelligt. Erst im November 2020 erließ das Landgericht Wiesbaden einen Haftbefehl gegen ihn. 2021 wurde er von der Schweiz nach Deutschland ausgeliefert. Am 13. Dezember 2022 verurteilte das Landgericht Bonn den mittlerweile 72jährigen wegen schwerer Steuerhinterziehung zu acht Jahren Haft. Ein zweiter Prozess vor dem Landgericht Wiesbaden gegen Berger ist noch im Gange.

Die Justiz tat sich lange Zeit schwer damit, die Cum-Ex-Tricks als illegal einzustufen. Erst am 28. Juli 2021 entschied der Bundesgerichtshof, dass die Deals »rechtswidrig« waren. Am 15. März 2022 beurteilte der Bundesfinanzhof das Vorgehen der Täter als »steuerrechtlich unzulässig«.

Ein wichtiger Seitenzweig von Cum-Ex verweist auf den heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Der Sozialdemokrat war 2016 Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Dort wollte das Finanzamt damals rund 50 Millionen Euro aus Cum-Ex-Geschäften von der einflussreichen Privatbank Warburg zurückfordern. Warburg-Vorstand Christian Olearius traf sich ausweislich seiner Tagebücher mehrfach mit dem Ersten Bürgermeister Olaf Scholz. Das Finanzamt Hamburg verzichtete auf das Geld.

Scholz behauptet, er könne sich an die Zusammenkünfte mit Olearius nicht erinnern. Auch vor dem Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft blieb er bei dieser Aussage, die von der Opposition als völlig unglaubwürdig eingestuft wurde. Konrad Duffy sagt: »Die Causa Scholz richtet großen Schaden an und erschüttert das Vertrauen in den Rechtsstaat.«

Nach zehn Jahren Ermittlungen ist klar: Die Aufklärung der Cum-Ex-Geschäfte steht noch am Anfang. Die Justiz weiß beispielsweise nicht, wohin Hanno Berger seine privaten Millioneneinnahmen aus den Deals in Sicherheit gebracht hat. Ein wichtiger Komplize Bergers, der frühere Londoner Aktienhändler Paul Mora, ist international zur Fahndung ausgeschrieben. Der Neuseeländer soll sich in sein Herkunftsland abgesetzt haben. Gegen prominente Banker wie den ehemaligen Chef der Deutschen Bank, Josef Ackermann, wird ermittelt. Die Initiative Finanzwende fordert, alle Cum-Ex-Täter vor Gericht zu stellen.