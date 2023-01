Wie es kleingerechnet wird

jW-Grafik/MIS Regelbedarfe 2023 (Singlehaushalt): Bundesregierung vs. Paritätischer

Ob es nun Stütze, Hartz IV oder Bürgergeld heißt – es soll das »Existenzminimum« absichern. Im guten alten Westdeutschland wurde noch überlegt, was ein Bürger zum Leben braucht, und ermittelt, was das kostet. Als in den 70er Jahren das neoliberale Rollback in Gang kam, geriet das »Warenkorbmodell« unter Beschuss. 1989 wurde es abgeschafft. Seitdem geht es bei der Berechnung nicht mehr um Bedürfnisse, sondern um Ausgaben. Um das, was sich die Armen jeweils noch so leisten können. Man spricht vom »Statistikmodell«.

»Referenzgruppe« ist das untere Fünftel der Gesellschaft, das mit den niedrigsten Einkünften; abzüglich derer, die von Hartz IV – oder jetzt eben Hartz V – leben. Armutsrentner, Studenten, Tagelöhner aus Kreativ- oder Bauwirtschaft; Leute, die jeden Cent zweimal umdrehen und zur Zeit im Zweifel weniger heizen und essen, als gesund für sie wäre. Was sie am Ende tatsächlich ausgeben für Nahrungsmittel, Verkehr, Bekleidung, Kultur usw. ist jeweils Maßstab für das Bürgergeld – dem offiziellen Anspruch nach. Erfüllt wird der keineswegs.

Bei der Berechnung der Regelsätze werde in einem Maße vom Statistikmodell abgewichen, »das das ganze Verfahren ad absurdum führt«, sagt Andreas Aust. Er hat sich das genauer angeguckt. Seit fünf Jahren ist der Rheinländer Referent für Sozialpolitik beim Paritätischen Gesamtverband. Das Gespräch mit junge Welt findet in der Zentrale in Berlin statt. Würde das Statistikmodell konsequent angewandt, sagt Aust, läge der Regelsatz bei 725 Euro im Monat zuzüglich Stromkosten. Er hat das nachgerechnet mit den Zahlen des Statistischen Bundesamts, die dem Bundesarbeitsministerium als Berechnungsgrundlage dienen. Das ärmste Fünftel gibt demnach im Monat durchschnittlich 725 Euro aus, wenn man die Kosten für die Stromversorgung außen vor lässt. Die blieben auch mit Preisdeckel unbezahlbar und müssten übernommen werden, so Aust. Auch das hat er überprüft.

Wie kommt das SPD-geführte Ministerium nun auf 502 Euro, Strom inklusive? Indem es Ausgabenposten streicht, als »nicht regelbedarfsrelevant«, ohne das stichhaltig zu begründen.

Gekürzt werde »vor allem in Bereichen, die soziale Teilhabe bedeuten«, erklärt Aust. So werden zum Beispiel die gut 100 Euro, die das ärmste Fünftel der Singlehaushalte für Kultur ausgibt, mehr als halbiert. Für den Besuch von Sport- und Kulturveranstaltungen bleiben so 11,85 Euro im Monat übrig, was kaum irgendwo für ein Ticket reicht. Das Monatsbudget für Zeitungen und Magazine liegt mit 6,17 Euro unter dem Preis für eine Zeit oder einen Spiegel, für »Bücher und Broschüren« ist noch deutlich weniger vorgesehen (4,27 Euro). Und weil der Regelsatz für junge Erwachsene (18 bis 25 Jahre) sogar nur 402 Euro beträgt, haben sie für »Spielwaren inklusive Computerspiele« keine 2,61 Euro im Monat zur Verfügung, sondern nur 2,09 Euro. Absurde Beträge.

Versicherungen sind in den Berechnungen des Ministeriums komplett gestrichen: Wer braucht schon eine Haftpflicht? Beim Posten »Verkehr« wurde verfügt: »Pkw gehört nicht dazu«, sagt Aust. »Deswegen werden nur die Ausgaben von Haushalten berücksichtigt, die keinen Pkw haben.« Sachlich nachvollziehbar sind die Brüche mit dem selbstgewählten Berechnungsprinzip wie gesagt nicht. Aber sie bringen die gewünschten Ergebnisse. Die Ausgaben der Referenzgruppe für Mobilität zum Beispiel werden dadurch von 102,66 auf 45,02 Euro gebracht.

Für Bildung im engeren Sinne sind 1,81 Euro im Monat gedacht (unter 26: 1,62 Euro). Übernähme das Ministerium die Ausgaben des ärmsten Fünftels, wären es 8,13 Euro. Nachhilfestunden oder Volkshochschulkurse blieben auch damit unerschwinglich, aber sie werden von der Referenzgruppe halt nicht genommen bzw. besucht. »Diese Gruppe lebt nicht in guten Verhältnissen«, sagt Aust dazu. »Und 40 Prozent von ihnen sind Rentner.«

Die Zusammensetzung der Referenzgruppe ist die zweite große Stellschraube, an der das Ministerium dreht, bis das gewünschte Ergebnis herauskommt, die nunmehr 502 Euro. Der Bedarf eines Hartz-V-Beziehers soll nicht anhand seiner Ausgaben ermittelt werden, das wäre ein Zirkelschluss. Darum sind Hartz-V-Bezieher offiziell ausgenommen, aber keinesfalls konsequent, wie Aust erläutert. Zur Referenzgruppe gehören sowohl Aufstocker als auch »verdeckte Arme«, die mit ihren Hungerlöhnen Anspruch auf Grundsicherung hätten, diese aber nicht beantragen.

Der Hartz-V-Satz soll zum Leben zuwenig und zum Sterben zuviel sein. Er wird politisch festgelegt, und dann recht fadenscheinig begründet. Ein gutes Beispiel war die Verfahrensreform, die 2010 vom Bundesverfassungsgericht erzwungen wurde. Die Ermittlung der Regelbedarfe sei schlicht nicht nachvollziehbar, lautete das Urteil aus Karlsruhe. Die damalige Arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) ließ ein plausibles Verfahren entwickeln, nur waren die Ergebnisse der Berechnungen damit unerwünscht hoch. Also musste die Referenzgruppe umgestellt werden. Und siehe da: Wenn bei Singlehaushalten nicht mehr die untersten 20 Prozent berücksichtigt wurden, sondern nur noch die untersten 15 Prozent, stimmte es wieder. Bei den Familienhaushalten konnte es bei den untersten 20 Prozent bleiben. So ist das geregelt im Bedarfsermittlungsgesetz, seit 1. Januar 2011 und bis auf weiteres.

Um die »Unzulänglichkeit des Verfahrens zu kaschieren«, wurde damals ein Aufregerthema gesetzt, erinnert sich Aust: Alkohol und Tabak wurden bei der Bedarfsermittlung gestrichen. »Da hat man dann gesagt: Wollen Sie etwa, dass die ihr Geld versaufen?« Auch das ein Bruch mit dem Statistikmodell, und die Ausgaben für Bier, Schnaps und Zigaretten sind in der realen Referenzgruppe keine Kleinigkeit.

Für das Bundesverfassungsgericht gehen die Rechenspiele in Ordnung, auch Sanktionen von 30 Prozent wegen fehlender Mitwirkung hielt Karlsruhe 2019 für verfassungsrechtlich zulässig. Wer nicht leidenschaftlich genug nach der Pfeife des Fallmanagers im Jobcenter tanzt, bekommt bald 351,40 Euro Bürgergeld. 70 Prozent vom Nicht-mal-Minimum. Es kann auf Stütze nicht beschissen genug sein, bleibt die goldene Regel jeder Bundesregierung, erst Recht mit Blick auf den größten Niedriglohnsektor Europas. Der Bullshit-Job zum Hungerlohn muss die Vorhölle, Hartz V die Hölle bleiben.