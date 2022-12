»Das ist ein Sammelsurium an Albernheiten«

Hartenfelser/IMAGO Antimilitaristische Demonstranten in Kassel (3.9.2022)

Am 2. Januar steht eine Kriegsgegnerin in Kassel vor Gericht. Sie hatte ein Camp des Bündnisses »Rheinmetall entwaffnen« angemeldet, aus dem heraus im Sommer gegen die Rüstungsindustrie in der Stadt protestiert wurde. Was wird ihr vorgeworfen?

Es geht um die angebliche Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach Paragraph 15 Versammlungsgesetz. In der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft aufgeführt sind etwa das Anbringen von Infomaterial an Bänken und Bäumen sowie ein freilaufender Hund – also ein Sammelsurium an Albernheiten. Dafür ein Strafverfahren einzuleiten, bedeutet, den Freiheitsgedanken des Versammlungsrechts ins Absurde zu führen. Wir setzen darauf, dass das Verfahren eingestellt wird.

Weshalb gehen die Behörden derart repressiv gegen Ihren Protest vor?

Deutschland ist Kriegspartei. Oberste Priorität haben die anhaltenden Profite der Rüstungsindustrie. Konzerne wie Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann fahren üppige Gewinne auf Kosten von Menschenleben ein. Dank der Milliardensummen aus Berlin ist ihr Geschäft auf Jahre gesichert. Antimilitaristen greifen den deutschen Imperialismus und die Zerstörung an, die von hier aus in die Welt gebracht wird. Das passt nicht in das herrschende Narrativ.

Soll das Verfahren in Kassel potentielle Camp-Anmelderinnen und -Anmelder abschrecken?

Das politische Camp hat sich als Ort des aktionsorientierten Zusammenkommens bewährt, es geht um Begegnung, Bildung und Bewegung. Die Behörden versuchen aber ständig, uns bei der Wahrnehmung des Rechts auf Versammlungsfreiheit Steine in den Weg zu legen. Ein Beispiel: Das Camp konnte wegen einer gerichtlichen Eilentscheidung erst ab Sonntag mittag statt Samstag früh aufgebaut werden. Das Strafverfahren bedeutet für die Anmelderin nun eine Zusatzbelastung.

Ist es seit dem Ukraine-Krieg schwieriger, Zustimmung für antimilitaristische Positionen zu bekommen?

Es gibt ein breites Unverständnis für die immensen Summen, die in die Rüstungsindustrie fließen. Bei Waffenlieferungen für die Ukraine sieht es anders aus. Unser Bündnis fordert aber weiterhin ein Verbot aller Waffenexporte, egal, an welchen Staat geliefert wird. Obwohl die Rüstungsindustrie für Kassel ein großer Wirtschaftsfaktor ist, gab es seitens der Stadtbevölkerung überwiegend Zustimmung für unseren Protest.

Nicht nur die Ampelkoalition befürwortet die Aufrüstung, sondern auch Teile der Bevölkerung. Weshalb halten Sie an Ihren Protesten dagegen fest?

Rheinmetall hat Abnehmer in 133 Ländern. Faktisch dürfte der Konzern also in alle Konflikte dieser Welt involviert sein. Und Heckler & Koch verdient an Kleinwaffen, mit denen weltweit getötet wird. Die Liste ließe sich fortsetzen. Dass Krieg hier beginnt und hier bekämpft werden muss, wird immer klarer, je mehr Geld in diese Industrie fließt.

Wie erfolgreich sind Sie mit Ihren Protesten?

Wichtig ist, immer wieder den Aufrüstungsirrsinn anzugreifen und zugleich darauf hinzuweisen, dass soziale und gesundheitliche Einrichtungen vor dem Kollaps stehen. Es gilt, diese Kämpfe miteinander zu verbinden. Etwa 500 Menschen haben sich im Sommer daran beteiligt, das zu tun und die Rüstungsindustrie vor Ort zu blockieren. Veranstaltungen und Workshops waren offen für alle. Das Camp war in die Nachbarschaft integriert.

Wie argumentieren Sie gegenüber Menschen, die meinen, die Ukraine brauche die Waffenlieferungen, um sich zu verteidigen?

Es handelt sich um einen Stellvertreterkrieg, der mit mehr Waffen verlängert wird. Was diese Lieferungen angeht, ist die Doppelmoral der Regierung offenkundig. Morgens wird Russland verurteilt, nachmittags dem türkischen Vertreter freundlich die Hand geschüttelt – womit die Regierung den Angriffskrieg der Türkei gegen die kurdischen Gebiete in Nordsyrien und Nordirak unterstützt. Es handelt sich hier um ökonomische und politische Zweckverbindungen auf Kosten von Menschenleben.