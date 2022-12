»Die Rechte wollte ein Exempel statuieren«

Martin Mejia/AP Photo/dpa Demonstranten vor dem Polizeikomplex, in dem Pedro Castillo festgehalten wird (Lima, 15.12.2022)

Seit der Absetzung des gewählten Präsidenten Pedro Castillo und der Ernennung der ehemaligen Vizepräsidentin Dina Boluarte zur Staatschefin am 7. Dezember gehen in Peru Tausende auf die Straße. Was sind die Forderungen?

Das Volk fordert den Rücktritt der sogenannten Präsidentin Boluarte. Alle Grundsätze des Rechtes wurden mit Füßen getreten. Es handelt sich um einen Putsch, einen weichen Putsch. Präsident Castillo wurde illegal gefangengenommen, als er noch Staatschef war. Hinzu kommt viel Rassismus, viel Diskriminierung. Die Rechte in Peru wollte an Castillo ein Exempel statuieren: Kein Indigener soll es jemals wieder wagen, das Machtsystem in Lima herauszufordern. Das hat für Empörung im sogenannten tiefen Peru gesorgt. Für die Protestierenden wird Pedro Castillo gerade zum Volkshelden.

Was hat Castillo Ihrer Meinung nach dazu bewogen, den Versuch zu unternehmen, den Kongress aufzulösen?

Was genau ihn dazu bewogen hat, ist nicht klar. Castillo kann nicht frei sprechen, er wurde entführt und befindet sich in Gefangenschaft. Ein direkter Kontakt zu ihm ist nicht möglich. Allerdings deutet alles darauf hin, dass er von Teilen der Streitkräfte manipuliert worden ist. Es scheint, dass sie ihm ihre Unterstützung zugesichert hatten. Als er erklärte, den Kongress auflösen zu wollen, begannen seine Minister sofort zurückzutreten. Beim Versuch, in die mexikanische Botschaft zu fliehen, wurde er festgenommen. Er wurde verraten. Es war zwar eine Verzweiflungstat, aber letztlich handelte er im Interesse des Großteils des Volkes, das den Kongress aufgelöst sehen will. Schlussendlich ist Pedro Castillo an seiner eigenen Unschuld gescheitert, wenn man so will. Er hat das böse Spiel, das skrupellose Spiel der Macht nicht mitgespielt. Wir müssen ihm anrechnen, dass er sich nicht verkauft hat, nicht zu einem weiteren Korrupten geworden ist. Dadurch hat er den Hass und die Verachtung der herrschenden Klasse auf sich gezogen.

Boluarte und der Kongress haben soeben angekündigt, dass im April 2024 Neuwahlen stattfinden werden. Wird sich die Protestbewegung damit zufriedengeben?

Ganz und gar nicht. Boluarte muss zurücktreten. Die Gewerkschaften, so der Dachverband Confederación General de Trabajadores del Perú, und die sogenannte Versammlung der Volksmacht fordern vorgezogene Neuwahlen bereits im April 2023. Statt auf die Forderung einzugehen, hat die sogenannte Präsidentin die Armee gerufen. Mittlerweile wurden bereits mindestens 30 Menschen bei den Protesten getötet, mehr als 600 verwundet. Die Armee verwendet scharfe Munition, sie agiert, als befinde sie sich im Krieg. Wenn Boluarte nicht zurücktritt, wird der Protest weitergehen. Bisher war der Protest eher anarchisch, ein bisschen chaotisch. Als nächster Schritt wird versucht, einen landesweiten Streik zu organisieren.

Welche Rolle spielt die unter Exdiktator Alberto Fujimori ausgearbeitete Verfassung in der derzeitigen Krise?

Die Verfassung von 1993 war nie legitimiert. Eine der zentralen Forderungen der Protestierenden ist die nach einer neuen Verfassung. Zusätzlich zu den Parlamentswahlen soll ein Referendum über diese Frage abgehalten werden. Wir wissen, dass rund 85 Prozent der Bevölkerung eine neue Verfassung wollen. In den vergangenen sechs Jahren hatten wir sechs Präsidenten. Die Verfassung von 1993 ist für das Chaos gemacht, während sie gleichzeitig die Gewinne der Großinvestoren absichert.

Welchen Standpunkt vertritt die PCP?

Wir haben Castillo von Anfang an unterstützt, weil es darum ging, den Faschismus zu verhindern. Diesen Kurs setzen wir fort. Wir müssen eine breite Volksfront gegen den Faschismus aufbauen. Dafür unterstützen wir die Bildung von sogenannten Nationalversammlungen der Völker, an denen alle Basisorganisationen aller Regionen beteiligt sein sollen. Ziel ist es, die Versammlungen in allen Dörfern und Städten als Machtfaktor zu organisieren – unter Nutzung unseres Widerstandsrechts, friedlich. Wir werden die Hubschrauber, mit denen die Armee das Volk angreift, nicht mit Steinschleudern bekämpfen. Wir wollen Frieden, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.