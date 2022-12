Nachschlag: Staub, Armut, Hunger

United Archives International/imago Ein Vater flüchtet mit seinen Söhnen vor einem Sandsturm in die eigene Behausung (Cimarron County, Oklahoma, 1936)

Zu einer folgenschweren Hungerkatastrophe kam es in den 1930er Jahren nicht nur in der Sowjetunion. Die Bevölkerung in den südlichen Great Plains der USA lebte über etliche Jahre im Elend, gebeutelt von bis dahin noch nie dagewesenen Dreck- und Sandstürmen sowie ausbleibenden Ernten. Menschen starben an Staublungen, Armut und unzureichender Ernährung. Ende der 20er Jahre waren skrupellose Geschäftemacher auf die Idee gekommen, die mit Büffelgras bewachsene Prärie umzupflügen und in riesigem Ausmaß Weizen anzubauen. Es war eine der ersten Blasen der US-amerikanischen Wirtschaft. Bald sollte der Regen ausbleiben, das Gebiet wurde zu einer zweiten Sahara. In der Dokumentation »Dust Bowl – die Jahrhundertdürre« kommen etliche Zeitzeugen zu Wort, die die Große Depression als Kinder über Jahre miterlebt hatten und teilweise später als Geflüchtete in Kalifornien als »Okies« diskriminiert und ausgebeutet wurden. Vierteiler von Ken Burns aus dem Jahr 2012, abrufbar in der Arte-Mediathek. (mme)