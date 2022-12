Der Schrecken verliert sich nicht

Henry Nicholls/REUTERS Dem Trauma auf der Spur: Abdulrazak Gurnah

»Nachleben«, im englischen Original »Afterlives«, ist ein schlichter Titel für einen Roman, der komplexer nicht sein könnte. Erzählt wird von den Verwerfungen, die Krieg und koloniale Herrschaft in Ostafrika angerichtet haben. Das Thema ist dem Autor nicht fremd. Abdulrazak Gurnah wurde 1948 in Sansibar geboren, verließ die Insel als junger Mann und lebt heute im Südosten Englands. Als Kind, sagt er, habe er viel von dem aufgeschnappt, was Zeitzeugen über die koloniale Geschichte Ostafrikas zu berichten wussten. Langsam reifte der Entschluss, die unheilvolle Begegnung Afrikas mit Europa aus der Perspektive der Menschen zu erzählen, die dabei waren. Nicht auf seiten der weißen Eroberer, sondern auf der Seite derer, die Gewalt und Unterdrückung erfahren haben. Die Suche nach Gerechtigkeit, nicht moralischer Art, sondern im Sinne einer Erzählgerechtigkeit, zieht sich wie ein roter Faden durch seine Bücher. Alle sollen zu Wort kommen, die etwas zu sagen haben, so krude ihre Ansichten auch sein mögen.

Was ist passiert?

Im vergangenen Jahr wurde Gurnah für sein Werk mit dem Literatur­nobelpreis ausgezeichnet, was nicht allen gefiel. Er sei ein Autor ohne Leser, hieß es etwa in der Neuen Zürcher Zeitung. In der Kolonialismusforschung schlägt man andere Töne an. Dort wird Gurnah für die widerborstige Art gefeiert, mit der er Dinge zurechtrückt, die sich ins Gedächtnis der europäischen Öffentlichkeit eingebrannt haben, und zwar nicht, weil er belehren möchte, sondern weil er fürchtet, die Diskurshoheit des Westens könne ein afrikanisches Publikum in die Irre führen. Unter Rückgriff auf sakrale Texte, orale Quellen und ausgesuchte literarische Werke lässt er eine Welt wiederauferstehen, die noch Verträge per Handschlag kennt und leuchtet vom Widerschein der Dschinns und Geister, alles in einer Sprache, die nüchtern und unprätentiös daherkommt. In deutscher Übersetzung hat der Penguin-Verlag innerhalb eines Jahres drei Romane vorgelegt, zwei davon, »Das verlorene Paradies« und »Ferne Gestade«, waren vor Jahren bereits erschienen und dann vergriffen, zuletzt der dritte, »Nachleben«, eine Erstveröffentlichung.

Im jüngst erschienenen Werk, zeitlich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts angesiedelt, kommt Gurnah dem Trauma auf die Spur, das die koloniale Erfahrung in Afrika verursacht hat. Die Erschütterungen dieser Zeit hallen nach, werden von Generation zu Generation weitergereicht, verlieren ihren Schrecken nie ganz. Dabei geht es nicht um Schuldzuweisungen, sondern Erkenntnis, darum, wissen zu wollen, was passiert ist. Überhaupt spielt Neugierde eine große Rolle, und gelernt wird überall, in der Schule, in der Ausbildung, im Gespräch auf der Straße. Wissen ist aber auch gefährlich, wie die kleine Waise Afiya erfahren muss, als sie beim Schreiben auf einer Schiefertafel erwischt wird. Zur Strafe zertrümmert ihr der Pflegevater die linke Hand mit einem Stock. Gerettet wird Afiya von einem Freund ihres Bruders, Khalifa, ein Buchhalter, der einst für einen Piratenkaufmann gearbeitet hat. Er holt Afiya zu sich nach Hause, wo sie von seiner Frau Bi Asha aufgepäppelt wird. Sie alle warten auf die Rückkehr des Bruders, Ilyas, der sich als Freiwilliger zur deutschen Schutztruppe gemeldet hat, um in den Ersten Weltkrieg zu ziehen. Ilyas aber bleibt verschwunden.

In einem zweiten Handlungsstrang wird Hamza vorgestellt, der ebenfalls auf seiten der Deutschen in den Krieg zieht. Gurnah zeigt, wie schnell man in die allesfressende Zerstörungsmaschine gerät. »Er hatte sich entschieden, wegzulaufen und Soldat zu werden, aber als er da schwitzend und müde durch die glühende Hitze marschierte, wurde seine Angst vor der eigenen Courage so groß, dass ihm der Atem stockte.« Die frisch eingezogenen jungen Männer werden einem Drill unterworfen, der aus Beschimpfungen und Bestrafungen besteht. »Alle paar Tage marschierte die gesamte Truppe aus Rekruten und altgedienten Askari in die Boma, um den hamsa ishirin beizuwohnen, den 25 Hieben, die für dieses oder jenes Vergehen ausgeteilt wurden, das oftmals einer solchen Demütigung nicht angemessen schien.« Doch es ist zu spät, es sich anders zu überlegen, nach der militärischen Ausbildung wird den deutschen Offizieren nachgewischt, dann geht es an die Front.

Doppelt versehrt

Der Krieg wird in all seiner Sinnlosigkeit beschrieben, die langen Märsche, die Scharmützel an der Grenze, die verlustreichen Schlachten bei Tanga und Mahiwa, von denen Militärhistoriker heute noch sprechen, als hätte es Gewinner geben können. Zu Tod, Verstümmelung und Krankheit kommt Rassismus. Man kämpft zusammen, und doch bleibt die Hackordnung bestehen. »Wenn sie an einem Fluss Rast machten, gingen die Deutschen flussaufwärts ins Wasser, die Askari ein Stück darunter und noch weiter unten die Träger und Tiere.« Aus der Weitwinkelperspektive zoomt die Kamera heran und zeigt die deutschen Offiziere in ihrer Widersprüchlichkeit. Ein Oberleutnant findet Gefallen an Hamza, lässt sich von ihm bedienen und verdeckt seine homoerotischen Phantasien mit Wutausbrüchen. Mal tätschelt er Hamza, mal nennt er ihn einen Wilden. Nicht vom Feind wird Hamza schließlich verwundet, sondern von einem deutschen Offizier mit einem Säbel, um dann in einer deutschen Mission gesundgepflegt zu werden. Nach dem Krieg findet Hamza eine Anstellung bei Khalifas Chef. Schon klar, wie es weitergeht. Hamza und Afiya, beide an Körper und Geist versehrt, verlieben sich und gründen eine Familie. Ihr Sohn Ilyas aber wird von rätselhaften Alpträumen gequält. Immer wieder erscheint ihm eine Frau, die wissen will, was aus dem Onkel geworden ist, dem anderen Ilyas. Das Rätsel löst sich auf, aber erst müssen Nachforschungen angestellt werden, die nach Deutschland führen. Hamburg findet Erwähnung, Berlin, schließlich das KZ Sachsenhausen.

Eine Geschichte voller Familiengeheimnissen, Schicksalsschlägen und Intrigen. Der intellektuelle Beifang ist enorm. Es geht querfeldein durch alle Disziplinen, Geographie, Geschichte, Ethnologie, Philosophie und Religion. Das bildet, hat aber seinen Preis, denn zuweilen treibt die Handlung die Figuren, nicht umgekehrt. Man wünscht sich, man verstünde, wieso Onkel Ilyas soviel daransetzt, seine verloren geglaubte Schwester zu finden und sie dann zurücklässt, um in den Krieg zu ziehen. Man grübelt vergeblich, warum Neffe Ilyas in seinen Träumen von dieser geheimnisvollen Frau – ist es Bi Asha? – heimgesucht wird, die den Namen des anderen Ilyas ruft. War sie in Afiyas Bruder verliebt?

Ein Autor ohne Leser, wenn er es denn war, ist Gurnah übrigens erwiesenermaßen nicht mehr. Zum Auftakt der Litcologne in diesem Jahr füllte er die Balloni-Hallen in Köln-Ehrenfeld bis auf den letzten Platz. Zu Kopf gestiegen ist ihm der Ruhm nicht. Nach der Veranstaltung blieb er geduldig sitzen, um Bücher zu signieren, dem Vernehmen nach fast eine ganze Stunde.