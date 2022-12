Ente mit Kolbenfresser

Arnulf Hettrich/IMAGO ICE: Eine Art Hochgeschwindigkeitszug, der oft verspätet kommt – oder ganz ausfällt (Merklingen, 14.12.2022)

Eine Bahnfahrt im Sommer 2022. Stop-and-go in der Endlosschleife. Wobei die Stopps die Phasen, in denen es rollt, gefühlt um den Faktor 100 abhängen. Derweil immer wieder neue Ansagen zu den neuesten Außerplanmäßigkeiten: Baustelle, technische Störung, Verzögerungen im Betriebsablauf. Was heißt hier Betriebsablauf? Wenigstens bleibt Zeit zum Grübeln. Vor dem geistigen Auge huschen im Zeitraffer drei Jahrzehnte neoliberales Vernichtungswerk vorbei, während beim Blick nach draußen mal wieder nichts huscht – bloß ein Sperling, der die Fensterscheibe passiert. In der Endabrechnung 600 Kilometer in elf Stunden, davon allein vier verspätet. Das ist nah dran am Stillstand.

Nie dagewesenes Chaos

Wobei: Stillstand ginge bei der Deutschen Bahn (DB) fast schon als Fortschritt durch. Der brachiale Raubbau an der Schiene ist im »Alternativen Geschäftsbericht« festgehalten, den die im Bündnis »Bahn für alle« organisierten DB-kritischen Bahn- und Fahrgastverbände Anfang April vorlegten. Die Kennziffern: Seit der sogenannten Bahn-Reform 1991 wurde das Netz um 19 Prozent geschrumpft, von 41.000 sind heute noch knapp über 33.000 betriebene Streckenkilometer übrig. Die Länge aller Gleise büßte 21 Prozent ein, die Zahl der Weichen und Kreuzungen ging um 54 Prozent zurück, die der Infrastrukturanschlüsse um über 80 Prozent. »Der DB-Konzern schützt die Infrastruktur nicht, wie in der Verfassung verlangt, er zerstört sie«, befand Bahn-Fachmann Winfried Wolf.

Im ausgehenden Jahr hat die systematische Zugrunderichtung, begleitet noch vom hohen Krankenstand durch Omikron, in einem nie dagewesenen Chaos kulminiert. Zugausfälle am laufenden Band, überall Verschleiß, dazu gleich mehrere ernste Unglücksfälle, der schlimmste Anfang Juni im bayerischen Burgrain, es gab fünf Todesopfer und viele Schwerverletzte. Das Geschehen sei einem »grob fahrlässigen Außerachtlassen simpelster Schutzvorrichtungen geschuldet«, konstatierten Wolf und Mitstreiter Ende Juli in einer Ursachenanalyse. Bahn-Beschäftigte hatten in den Vorjahren wiederholt und vergebens auf den fragilen Zustand des fraglichen Streckenabschnitts aufmerksam gemacht, und tatsächlich wollte die DB Ende Juni mit Sanierungsarbeiten loslegen – zu spät.

Überhaupt ist »zu spät« mit das einzige, worauf man bei der Bahn noch zählen kann. Nach einer Auswertung des Portals Zugfinder.net verkehrt die Bahn nirgendwo in Europa unpünktlicher als hierzulande. 2022 erreichten gerade einmal 63,6 Prozent der Fernzüge ihr Ziel halbwegs planmäßig – mit höchstens fünf Minuten Verzug. In Köln hieß es in drei von vier Fällen: Tee trinken. Im Ländervergleich belegt die BRD weit abgeschlagen den letzten Platz, ganz oben thront die Schweiz mit einer Verlässlichkeitsquote von 96,3 Prozent. Beim deutschen Nachbarn ist sogar »Beschleunigung« eine Ente mit Kolbenfresser. Kaum waren Anfang Dezember die Jubelreden zur Einweihung der Strecke Wendlingen–Ulm – ein Begleitprojekt des Milliardengrabs »Stuttgart 21« – geschwungen, die Scheinwerfer erloschen und die Politprominenz abgerückt, nahm das Unheil seinen Lauf. Züge von Ulm nach Stuttgart blieben im Tunnel stecken, Reisende wurden mit Heißgetränken vertröstet, und statt der versprochenen Viertelstunde Zeitgewinn ging es zurück zum Ausgangspunkt, um schließlich mit einer Stunde Verspätung in der Landeshauptstadt anzulanden.

Ein Twitter-Nutzer hielt dazu fest: »Dank Neubaustrecke fallen die Züge 15 Minuten schneller aus?« Der Spaß könnte schnell vorbei sein. Nach dem Urteil von »S21«-Gegnern genügen die fraglichen Tunnelbauten nicht den gängigen Brandschutzbestimmungen und drohten im Ernstfall zur »Todesfalle« zu werden. Passend dazu tauchten im Nachgang der Katastrophe bei Garmisch-Partenkirchen Inhalte aus einem Whats-App-Chat von Lokführern auf. Einer bemerkte: »Ab Tutzing ist alles im Arsch.«

Schlecht ist die Regel

Nähere Bekanntschaft mit den Eingeweiden des Systems Bahn made in Germany machten im Juni, Juli und August nie dagewesene Menschenmassen. Den Ampelregenten in Berlin war wegen der Preiskapriolen bei Energie und Lebensmitteln die Idee gekommen, die Nutzung des DB-Kaputtbetriebs für neun Euro im Monat zu offerieren. Was der Imagepflege der Koalition gedient haben mag, trieb den Schlamassel erst auf die Spitze. Auf den Hauptverkehrsadern platzten die Nahverkehrszüge, auf die der Billigtarif gemünzt war, aus allen Nähten. Auf Bahnhöfen kam es zu gefährlichen Menschenballungen, reihenweise Züge machten schlapp, Toiletten und Klimaanlagen sowieso, und das ohnehin ausgelaugte und durch Corona noch stärker als üblich dezimierte Personal ging auf dem Zahnfleisch.

Wofür das alles? Insgesamt wurde das Neun-Euro-Ticket 52millionenmal verkauft. Ob und wie viele der Neukunden bei der Bahn hängenbleiben und dafür ihr Auto stehenlassen, weiß keiner. Wie viele Menschen der ganze Rummel nachhaltig vergrault hat, ist ebenfalls offen. Und dass das geplante Nachfolgemodell zu 49 Euro die Mobilitätsgewohnheiten der Bevölkerung nennenswert und nachhaltig verändert, scheint längst nicht ausgemacht. Läuft es schlecht, und das ist bahnpolitisch die Regel, könnte das Projekt komplett nach hinten losgehen. Verkehrsbetriebe und -verbünde warnen eindringlich davor, dass die unzureichende Finanzierung des Schienenpersonennahverkehrs, gepaart mit den inflationsbedingten Mehrkosten, zu einer großflächigen Ausdünnung des Angebots führen werde. Krefelds Stadtwerke-Vorstand Carsten Liedtke drückte das zuletzt so aus: »Die Kunden müssten dann für 49 Euro deutschlandweit an der Bushaltestelle warten.« Außerdem monieren Kritiker, das Angebot sei für Menschen mit staatlichen Transferleistungen sowie solche mit geringem Einkommen immer noch zu teuer. Statt dessen brauche es ein 365-Euro-Jahresticket, fordert etwa der Sozialverband Deutschland (SoVD).

Und dann bleibt da noch der allergrößte Bremsklotz, der DB-Konzern selbst. Ende November stieß Bahn-Vorstand Berthold Huber Bescheid, bei Einführung des »Deutschland-Tickets« auf keine zusätzlichen Kapazitäten zugreifen zu wollen. »Die Infrastruktur ist dicht.« Bei weiteren Fragen wenden Sich sich bitte nicht an den Zugbegleiter!