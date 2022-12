Die Idee der Befreiung

imago images/KHARBINE-TAPABOR Der Hafen von Marseille (Postkarte, um 1945)

»Über einen Toten erst recht hat niemand Gewalt!«

Walter Benjamin

*

Jean Malaquais ist ein faszinierender Typ: Sohn einer säkularen jüdischen Familie in Warschau, verlässt Polen und wird Gelegenheitsarbeiter und Tramp; Mitglied diverser linkskommunistischer Gruppierungen, sympathisiert mit dem Anarchismus, kämpft in Spanien, wird verschiedentlich inhaftiert. Er war ein Rebell und Abenteurer. Aber einer mit einem verlässlichen emanzipatorischen Kompass. Protegiert von André Gide, beginnt er zu schreiben und feiert Ende der 30er Jahre erste Erfolge als Autor.

Das Buch, für das ich nun eine Lanze brechen möchte, heißt »Planet ohne Visum«, es erschien im Jahr 1947. ­Malaquais lebte, als er den Roman zu schreiben begann, auf der Flucht vor den Nazis im noch nicht besetzten Marseille, wo auch die Handlung überwiegend angesiedelt ist. Wobei das Wort Handlung nicht ganz zutreffend ist, denn das Buch ist eine Collage aus lauter verschiedenen Handlungen. Es gibt keine Hauptfigur und keine Zentralperspektive. »Planet ohne Visum« ist ein Patchwork, das zahllose, scheinbar unverbundene Fäden kunstvoll verwebt. Obwohl seit seinem Erscheinen 75 Jahre vergangen sind, hat man als Leser das Gefühl, einen höchst aktuellen Text zu lesen.

Millionen von Menschen befinden sich gegenwärtig auf der Flucht, irren umher und kämpfen um Visa und Aufenthaltsgenehmigungen. Das Gefühl, einen zeitgenössischen Roman zu lesen, verdankt sich allerdings auch der grandiosen Übersetzung von Nadine Püschel, der es gelingt, eine Sprache für den vielstimmigen Chor der Stimmen zu finden, aus denen das Buch zusammengesetzt ist. Um es gleich zu sagen: »Planet ohne Visum« ist nicht einfach und eingängig – man findet nicht ohne weiteres hinein. Ich würde empfehlen, die Lektüre mit dem klugen Nachwort der Übersetzerin zu beginnen. Dann findet man eher einen Zugang zum komplexen Geschehen.

Eine der zahlreichen Episoden spielt in einer kleinen Druckerei im von den Deutschen besetzten Paris. Drei Arbeiter sind hier beschäftigt und müssen Druckaufträge für die Besatzer erledigen. In dieser Druckerei werden aber nicht nur Aufträge der Besatzer ausgeführt, sondern auch Zeitungen der Résistance hergestellt. Beständig leben die anarchosyndikalistischen Drucker in der Gefahr, von einer Razzia überrascht zu werden.

Zu den Gästen, denen wir in den Gängen und verschachtelten Räumen des Buchs begegnen, gehören unterschiedliche Typen und Charaktere. Da ist zum Beispiel das Personal des US-amerikanischen Emergency Rescue Commitee, das von Eleanor Roosevelt nach Marseille entsandt wurde, um bedrohten Schriftstellern, Künstlern und Wissenschaftlern zur Flucht zu verhelfen. Zu ihnen gehören Franz Werfel, Hannah Arendt, Heinrich Mann, Lion Feuchtwanger und Anna Seghers. Deren Roman »Transit« schildert eine ähnliche Szenerie, aber in vergleichsweise konventioneller Form und Sprache. Malaquais versetzt uns in einen Zug nach Les Milles, ein Internierungslager bei Avignon. Wir lauschen Gesprächen von Nazikollaborateuren, die bei einer Razzia zusammengetriebene Juden dort abzuliefern haben. Dann steigen wir mit einer kleinen Gruppe von Schleusern und Flüchtlingen, unter denen sich auch Walter Benjamin befindet, in die Pyrenäen hinauf, wo sie die spanische Grenze überqueren wollen. Sie hoffen, eine Schiffspassage von Portugal nach Amerika zu ergattern. Die Gendarmerie hält den kleinen Trupp auf. Noch am selben Abend nimmt Walter Benjamin sich das Leben.

Hin und wieder taucht ein gewisser Ivan Stépanoff auf. Hinter der Figur verbirgt sich der russische Revolutionär Victor Serge, der früh auf Stalins Feindesliste gelandet war und nun nach Jahren in der sibirischen Verbannung durch Europa zieht, um die Linke vor Faschismus und Stalinismus zu warnen.

Trotz der vielen Figuren und Episoden bildet »Planet ohne Visum« doch ein Ganzes. Seine radikale Modernität besteht darin, dass dieses Ganze aus lauter Fragmenten zusammengesetzt ist. Die höchst aktuelle Frage lautet: Wie soll sich Identität bilden, wenn das Leben aus lauter Trennungen und Fragmenten zusammengesetzt ist? Die Antwort, die Malaquais’ Roman uns implizit gibt, lautet: Indem wir unser Leben an der regulativen Idee von Befreiung ausrichten und auch unter widrigen Umständen versuchen, an dieser festzuhalten. Malaquais’ rebellischer Geist blieb jedenfalls ungebrochen. Er starb 1998 in Genf.