Nach dem Kampf das Patt

IMAGO/Andreas Haas In den vergangenen Wochen hatten Tausende Bauarbeiter gestreikt, um ihren Tarifvertrag zu verteidigen (Zürich, 11.11.2022)

Die Schweizer Baustreiks sind beendet – zumindest bis auf weiteres. In den vergangenen Wochen hatten sich Tausende Maurer an Ausständen beteiligt, um ihren Tarifvertrag zu verteidigen. Nun liegt ein Verhandlungsergebnis zwischen den Gewerkschaften und dem Schweizerischen Baumeisterverband (SBV) auf dem Tisch. Doch die Einigung befriedigt weder die Beschäftigten noch die Unternehmer.

Hintergrund der Auseinandersetzung sind die Neuverhandlungen des sogenannten Landesmantelvertrags (LMV), der die Arbeitsbedingungen von rund 80.000 Bauarbeitern in der Schweiz regelt. Die Gewerkschaften – federführend: die Unia als größter Verband – wollten einerseits einen Teuerungsausgleich durchsetzen, andererseits Verbesserungen beim Schlechtwetterschutz und bei den Arbeitszeiten erreichen.

Der Baumeisterverband hingegen plazierte bereits früh seine Forderung nach einer völligen Umgestaltung der Arbeitszeit. Verbindliche Planungen, die die Firmen je zu Jahresbeginn ihren Arbeitern vorlegen müssen, sollten abgeschafft werden. Statt dessen hätten, Fahrtwege eingerechnet, in Extremfällen gar 58-Stunden-Wochen möglich werden sollen.

Dazu wird es nun wohl nicht kommen. Am 29. November erklärten die Gewerkschaften und Baumeister in einer gemeinsamen Medienmitteilung, dass »nach intensiven Verhandlungen« eine Einigung vorliege. Tatsächlich war bis in die Morgenstunden verhandelt worden. Die Kernelemente des Ergebnisses: keine bedeutenden Änderungen an den Arbeitszeiten, Einführung einer »Arbeitsgruppe«, die strittige Fragen wie Schlechtwetterschutz und Fahrtwege weiter diskutieren soll. Die Löhne werden um 150 Franken angehoben, was, je nach Lohnklasse, 2,3 bis 3,4 Prozent entspricht – und damit in vielen Fällen unter der Schweizer Teuerung von rund drei Prozent liegt.

Ein Patt also. Entsprechend verhalten ist auch die Stimmung unter den Maurern. Am 10. Dezember kamen mehr als 100 von ihnen zur Berufskonferenz der Unia. Darunter auch jene Kollegen, die selbst mitverhandelt hatten. Einen Sieg konnten die wenigsten von ihnen in der Einigung erkennen. Man verliere beim Reallohn, habe immer noch keinen besseren Schlechtwetterschutz, betonten viele in ihren Stellungnahmen. Trotzdem votierten sie in erdrückender Mehrheit für die Annahme des Ergebnisses. Ein Berner Kollege brachte die Mehrheitsstimmung am deutlichsten zum Ausdruck: »Wir haben uns nicht völlig durchgesetzt. Aber wir sind heute auch nicht stark genug, uns komplett gegen die Chefs durchzusetzen.«

Deutlich schärfer äußerten sich französischsprachige Maurer aus dem Kanton Waadt. In mehreren Wortmeldungen sprachen sie sich gegen die Annahme des Verhandlungsergebnisses aus. Einer von ihnen sagte: »Wir Maurer können niemandem die Steigerung der Kosten weiterverrechnen, die Chefs schon. Wir haben mit diesem Ergebnis nichts gewonnen, sondern nur behalten, was wir vorher schon hatten.«

Überraschend ist es nicht, dass aus der französischsprachigen Westschweiz stärkere Kritik kommt. Sie spiegelt die realen Ungleichgewichte in der Gewerkschaft wider. Diese waren bereits bei den Streiks im Vorfeld der Einigung deutlich geworden. An Protesttagen im italienischsprachigen Tessin beteiligten sich an die 2.500 Arbeiter, in der Westschweiz waren es 7.000. In diesen Landesteilen ist die Unia stark verankert, hat teils wirkliche Mehrheiten hinter sich und kann auch auf eine Eigenbewegung der Belegschaften setzen. Das größte Bauvolumen und die Mehrheit der Arbeiter konzentrieren sich aber in der Deutschschweiz, insbesondere in Zürich. Und an den Ausständen in diesen Regionen beteiligten sich nur je 1.000 Beschäftigte.

Kurz gesagt: In den bedeutendsten Gegenden ist die Gewerkschaft nicht so stark, wie sie sein müsste, um echten Druck auf die Firmen auszuüben. Ein Problem, das auch auf der Berufskonferenz besprochen wurde. Gemeinsam beschlossen die anwesenden Arbeiter, in den kommenden Jahren noch stärker den Aufbau in der Deutschschweiz zu fokussieren.

Wäre mehr drin gewesen? Diese Diskussion prägte die Versammlung. Einig waren sich die Beschäftigten darin, dass eine Ablehnung wohl in einem Ende des Tarifvertrags gemündet hätte. Ohne Friedenspflicht hätten dann die Ausstände ausgeweitet werden können. Doch die Mehrheit schätzte die Kräfteverhältnisse dafür als zu schlecht ein, die Unsicherheit über den Ausgang war vielen zu groß.

Möglich ist es aber, dass es doch noch dazu kommt. Bislang hat der Schweizerische Baumeisterverband dem Ergebnis nicht zugestimmt. Den Entscheid darüber fällen die Chefs Mitte Januar. Ein Teil von ihnen empfindet die Einigung als erneute Niederlage. Bereits 2018 hatten die Unternehmer die Arbeitszeiten umgestalten wollen – und sind damit am Widerstand der Beschäftigten gescheitert. Nun liefen sie ein zweites Mal ins Leere. Wo die Hardliner sitzen? Natürlich in der Deutschschweiz.