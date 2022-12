Der kryptische Koudlam

IMAGO/Design Pics Klublandschaft im Nebel

Nicht leicht zu beschreiben ist das kryptische Werk des französischen Avantgardisten Koudlam. Der 43jährige tummelt sich in Gesellschaft des oberen Kunstbetriebs mit den üblichen Überschneidungen zum Mode­geschäft. Seine Videos und Albencover sind liebevoll verrätselt und uneindeutig sexy. Über Koudlams Musik lässt sich nicht nur nachdenken, ab und zu kommt sogar ein Clubhit dabei heraus (»See You All«). Koudlam entschlüsselt sein neues Album »Precipice Fantasy Part. I« diesen Sonnabend öffentlich live in Berlin.