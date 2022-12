»Abrüstung und gemeinsame Sicherheit statt Waffen und Sanktionen – Mahnwache für den Frieden«. Mahnwache an jedem Donnerstag, als nächstes am 29.12., 18 Uhr. Ort: Brunnen in der Bahnhofstr., Königs Wusterhausen. Veranstalter: Initiative für Frieden und Abrüstung DahmeSpreewald

»Silvester vor dem Knast«. Kundgebung und Spaziergang rund um den Knast. In dieser Nacht, in der Menschen normalerweise zusammen feiern, wollen wir die Isolation brechen und über die Mauern hinweg mit den gefangenen Leuten das neue Jahr begrüßen. Wir wollen Solidarität zeigen mit denen, die auf verschiedene Arten und Weisen isoliert werden, hier in Berlin und auf der ganzen Welt. Isolation wird als Bestrafung für die Menschen genutzt, die als Störung im alltäglichen Betrieb des Systems gesehen werden. Sonnabend, 31.12., 22.30 Uhr. Ort: Justizvollzugsanstalt Moabit, Ecke Rathenower Str./Alt-Moabit, Berlin. Veranstalter: Break Isolation

»Kuba. Kultur und Gesellschaft«. Film (OmU). Die Dokumentation der belgischen Regisseurin Anne Delstanche zitiert anfangs José Martí: »Unwissenheit tötet die Menschen. Es gilt, die Unwissenheit zu töten.« Dieser Auftrag soll auch in Kuba erfüllt werden. Es werden Einblicke in die Arbeit der Kulturschaffenden gegeben und Ausschnitte aus zahlreichen Werken präsentiert. Donnerstag, 5.1., 19 Uhr. Ort: Waldheim Gaisburg, Obere Neue Halde 1, Stuttgart. Veranstalter: FG BRD–Kuba Stuttgart