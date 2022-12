Nachschlag: Spitzenkräfte

Jürgen Kosten/imagebroker/IMAGO

Die offene Gesellschaft hat ihre Feinde. Wer die bekämpfen will, muss sie kennen. Diesem Auftrag verpflichtet fühlt sich ein mit Staatsknete üppig bedachtes »Zentrum Liberale Moderne«, das »Gegneranalyse« gegen »eine antiliberale Internationale« mit »Hauptquartier« in Moskau betreibt. Wenn jetzt die Nachricht, dass sich ein russischer Maulwurf durch die BND-Zentrale gewühlt hat, den deutschen Staatsbürger beunruhigt, können Spitzenkräfte wenigstens für Aufklärung sorgen. Am Deutschlandfunk-Telefon Marieluise Beck, Koleiterin der Einrichtung. Welchen Schaden kann so ein Spion anrichten? »Das hängt davon ab, auf welcher Ebene er oder sie, hihi, denn es könnte ja auch eine Frau sein, gearbeitet hat.« Da wusste alle Welt bereits, dass der Name des Verdächtigen Carsten L. lautet. Lässt sich aus dem bisher Bekannten etwas schlussfolgern? »Also, ich kann es nicht. (…) Dem Geheimdienst wohnt inne, dass er geheim ist, hihi.« Sagenhaft. Wer solche Gegneranalytiker hat, braucht keine Feinde mehr. (brat)