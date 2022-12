Du und dein Fest

IMAGO/serienlicht Wenn viele aufeinanderhocken, wird’s vor allem kulturell schwierig

Was eigentlich – mal abgesehen von Weihnachten – macht man zu Weihnachten? Wer jetzt Binge-Watching sagt, wird disqualifiziert. Das geht halt immer. Auch wenn nichts geht. Aber zu Weihnachten geht ja was. Serien staffelweise hinunterschlingen ist ein Spiel für einsame Menschen. Einfach das Solitär des Streamingzeitalters. Weihnachten verbringt man in Gesellschaft oder gar nicht. Ich weiß, wovon ich rede. Am liebsten feiere ich das Fest zu dritt: nur ich, die Gans und der Baum.

Passiert natürlich nie. Weil Kind. Weil Freundin. Weil Familienbande. Und da geht’s los. Man kann sich nicht teilen, also teilt man die Tage. Zum Glück sind das ja auch drei; einer bei der einen Familie, einer bei der anderen, und einer zu Hause mit der eigenen. Am Ende bleiben dann immer noch wenigstens drei Großelternparteien und grob geschätzte 54 Verwandte und Verschwägerte dritten und vierten Grades unbesucht. Verdammtes Patchwork-Management.

Wenn viele aufeinander hocken, wird’s vor allem kulturell schwierig. In die Kirche gehen macht eigentlich nur Spaß, wenn man nicht dran glaubt. Auf die Füllung der Gans hingegen kann man sich einigen, sofern für die Kinder eine Bolo als Backup bereitsteht. Rot- und Weißwein teilen sich den Tag. Den weißen beim Kochen, den roten beim Essen. Am Abend irgendwas zwischen Ginger Ale und Single Malt. Bei Baumschmuck mag ich keine Kompromisse. Echte Kerzen, schlichte Kugeln, Strohsterne. Wer Lametta will, soll nach Las Vegas gehen. Oder bis Silvester warten, wenn die Das Erste zum hundertsten Mal den notorischen Loriot-Sketch zeigt.

Überhaupt Loriot. Man las ja mal, weil’s früher noch lustig war, dieses Adventsgedicht, in dem die Försterin ihren Gatten zerlegt. Schön gereimt war das. Später dann – man muss die Jahre nutzen, ehe man, durch eigene Kinder bekehrt, kein Weihnachtsmuffel mehr sein darf – Heinrich Bölls »Nicht nur zur Weihnachtszeit« (1952). In dieser boshaften Geschichte, die gar nicht so boshaft ist, erleidet die empfindsame Tante mit Weihnachtsfaible einen Schock und steckt in einer Festtagsschleife fest. Sie hält nun jeden Abend für Heiligabend und schreit, sobald wer den Baum abschmückt. Die Familie muss – ein bisschen wie in »Good Bye, Lenin!« – innerhalb der Wohnung eine Scheinwelt um die Tante herum inszenieren und täglich, selbst Hochsommers, besinnlich Weihnachten feiern. Was als boshafte Dekonstruktion des Rituals missverstanden werden könnte, ist in Wahrheit dessen Würdigung. Das Fest verlöre seinen Wert, wenn es alltäglich wäre. Manche Dinge tut man zu Weihnachten und sonst besser nicht.

Andere Dinge tut man besser zu Weihnachten nicht, aber sonst immer. In der mir anverschwägerten Familie herrscht eine bizarre Tradition. Sie singen dort heiligen Abends die »Internationale«. Auf Sorbisch. Im Stehen. Das Glas in der Linken, weil man mit der Rechten ja die Faust ballen muss. »Das müsste ausgerechnet dir doch gefallen«, hieß es. Je nun, ich stamme aus einer Familie, in der man jeden Tag die »Internationale« singt außer Heiligabend. Beziehungsstatus: nicht kompliziert, doch komplementär.

Aber singen muss der Mensch. Als Ossi schwer von Frank Schöbel & ­Family traumatisiert, meide ich klassisch-deutsches Liedgut wie der Teufel das Weihnachtswasser. Ausgenommen »Es ist ein Ros entsprungen«, weil die Melodie grandios ist. In der Playlist dafür: »Stop the Cavalry« (Jona Lewie), »Last Christmas« (Wham!), »Little Drummer Boy« (Johnny Cash), »Underneath the Mistletoe« (Sia), »Es ist Weihnachtstag« (Reinhard Mey), »The Bell That Couldn’t Jingle« (Burt Bacharach) und – o doch! – »Christmas Is All Around« (Billy Mack).

Eiserne Regel: Solang es hell ist, bleibt der Bildschirm dunkel. Angenehmer Kollateraleffekt: »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel« fällt damit jedenfalls aus. Ebenfalls verboten: sozialdemokratische Schmonzetten, »Die Weihnachtsgeschichte«, »Der kleine Lord«, »Ist das Leben nicht schön?«, so was. Der reaktionäre Upper­class-Schwank »Love Actually« hingegen bleibt erlaubt, weil immerhin witzig. Und zum Heulen schön. Isso.

Wer entzückend unweihnachtliche Weihnachtsfilme sehen will, kann es mit »No Panic«, »Stirb langsam«, »Nightmare Before Christmas« oder »Fatman« versuchen. Mit Sport hingegen sieht es schlecht aus. Die Prem­ier League lässt gewöhnlich zum Boxing Day spielen, während die Darts-WM drei Tage aussetzt. Auch logisch. Wer will schon zum Fest der Liebe Gerwyn Price hassen müssen?