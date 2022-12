»Das Verfahren soll von der Polizeigewalt ablenken«

Marijan Murat/dpa Mit handfester Analyse: Teilnehmende einer Demonstration zum Internationalen Frauenkampftag (Stuttgart, 8.3.2021)

Eine Demonstration am 8. März dieses Jahres hat für Sie ein juristisches Nachspiel: Als Versammlungsleiterin mussten Sie sich vergangene Woche vor Gericht verantworten, weil am Frauenkampftag in Stuttgart gegen Auflagen verstoßen worden sein soll. Um welche Vorwürfe geht es?

Es heißt, ich sei als Anmelderin der Demo bei zwei Situationen nicht ausreichend eingeschritten: als unsere Demonstration mit rund 4.000 Teilnehmerinnen 26 Minuten zu spät gestartet ist und als zwei oder drei Mal entweder ein Rauchtopf oder ein Bengalo gezündet wurde. Ursprünglich waren dafür 20 Tagessätze angesetzt. Die Staatsanwaltschaft forderte 35 Tagessätze, das Gericht verhängte letztlich 30. Obendrein kann das »Amt für öffentliche Ordnung« mir künftig verbieten, größere Demonstrationen anzumelden. Wir werden dagegen in Berufung gehen.

Wie begründete der Richter sein Urteil?

Das habe ich mir nicht mehr angehört, sondern aus Protest den Raum verlassen. Mit dem Urteil wird mein Grundrecht auf Meinungsfreiheit und meine Freiheit, mich in einer Gewerkschaft zu betätigen, angegriffen. Frauen und Gewerkschafterinnen haben sich erkämpft, am 8. März auf die Straße gehen zu können. Das ist nichts, wofür wir einer Behörde dankbar sein müssten.

Bei einer Demo in der Größenordnung kann es zu Verzögerungen kommen. Zudem gab es hierfür einen triftigen Grund: Unsere Auftaktveranstaltung war ursprünglich auf dem Platz vorm Gewerkschaftshaus geplant, musste aber aufgrund der Behördenentscheidung woanders stattfinden. In der ursprünglichen Anmeldung von mir stand zudem 17 Uhr, los ging es um 17.06 Uhr – wir wären also nur sechs Minuten zu spät gewesen. Die Behörde hatte aber als Auflage den Beginn für 16.40 Uhr festgelegt.

Gab es bereits vor der Demo am Frauenkampftag Ärger mit der Polizeibehörde?

Allerdings. Während rechtsoffene »Querdenker« an diesem Tag vorm Gewerkschaftshaus aufmarschieren durften, wurde uns der Platz mit fadenscheinigen Gründen verwehrt. Es war das erste Mal, dass das feministische Bündnis und die Gewerkschaften sich entschieden hatten, gemeinsam auf die Straße zu gehen. Das war ein großer Erfolg. Aus meiner Sicht war das immense Polizeiaufgebot ein Angriff auf unsere Zusammenarbeit. Begründet wurde es damit, dass es schon vorab »Sachbeschädigungen« gegeben habe. Gemeint war: Auf dem Platz, in dessen Nähe auch das Rathaus ist, wurde aus Protest gegen miese Arbeitsbedingungen von Kitabeschäftigten Kinderspielzeug abgeladen, zudem wurden an der Rathauswand Plakate mit Klebeband angebracht.

Gibt es bei der Stuttgarter Polizei rechte Tendenzen?

Bekanntermaßen gibt es bundesweit Probleme: Während Polizisten brutal gegen die antifaschistische Bewegung vorgeht, zeigt sich die Behörde auf dem rechten Auge blind. Ihr ist es offenbar ein Dorn im Auge, wenn sich politische Bewegungen und Gewerkschaften zusammenschließen.

Die Demo am 8. März endete zudem mit Übergriffen der Polizei, berichteten Sie.

Am Abend des Frauenkampftags eskalierten die Einsatzkräfte die Situation. Sie griffen Gewerkschafterinnen und Feministinnen mit Schlagstöcken und Pfefferspray an, um uns daran zu hindern, vor das Gewerkschaftshaus zu gelangen. Drohnen, die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten und berittene Polizei waren im Einsatz. Anlass war, dass das Schild »Gustav-Heinemann-Platz« überklebt und der Platz symbolisch in »Clara-Zetkin-Platz« umbenannt wurde. Teilweise wurden sogar Kolleginnen geschlagen, die nach der Demo ein paar Sachen ins Gewerkschaftshaus bringen und dort feiern wollten.

Vor diesem Hintergrund ist das Verfahren gegen mich absurd. Es soll von der Polizeigewalt gegen linke und feministische Bewegungen ablenken. Offenbar soll das der Unterdrückung berechtigter Proteste dienen. Es wird uns aber nicht einschüchtern. Am 8. März 2023 werden wieder viele Organisationen gemeinsam auf die Straße gehen.