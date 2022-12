Vereint im Arbeitskampf

Belinda Jlao/ZUMA Wire/imago »Lohnerhöhung jetzt!«: Pflegekräfte demonstrieren gegen Kürzungen im Gesundheitswesen (London, 3.7.2021)

Dieser Donnerstag ist ein historischer Tag in der Geschichte der britischen Klassenkämpfe: Erstmals treten Krankenpfleger in England, Wales und Nordirland gemeinsam in den Streik. In mehr als der Hälfte aller Krankenhäuser Großbritanniens haben sich die Beschäftigten für die Kampfmaßnahme entschieden.

Den 320.000 Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern der Gewerkschaft Royal College of Nursing (RCN) schließen sich auch Angestellte anderer Berufsgruppen des nationalen Gesundheitsdienstes NHS an. Die Notversorgung solle während des Ausstandes gewährleistet werden, betonten die Gewerkschaften vorab. In Schottland, wo auch ein Streikmandat ausgestellt wurde, konnten sich Gewerkschaften und Regionalregierung in Verhandlungen auf Lohnerhöhungen von 7,8 Prozent einigen. Die niedrigen Einkommen werden um 11,3 Prozent steigen.

Die Streiks sind zunächst für diesen Donnerstag und kommenden Dienstag geplant. Das RCN verlangt Lohnerhöhungen von fünf Prozent über dem Verbraucherpreisindex, der laut BBC derzeit bei 14 Prozent liegt. Die Regierung in London möchte aber den Empfehlungen der von ihr eingesetzten Lohnkommission folgen, die eine durchschnittliche Erhöhung um 4,75 Prozent vorsehen.

Sara Gorton, Gesundheitssprecherin der Gewerkschaft Unison, erklärte laut Mitteilung dazu: »Die Minister sollten aufhören, Ausreden zu finden und sich hinter dieser Kommission zu verstecken. Ihre Empfehlung wird stark von den Vorgaben der Regierung geprägt.« Die Fakten seien einfach: Die Lohnerhöhung für Gesundheitspersonal in diesem Jahr hätten nicht ausgereicht, um zu verhindern, dass das Personal in Scharen kündigt, so Gorton weiter.

Das RCN hat jetzt erstmals in seiner 106jährigen Geschichte zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Die Kampagne »Fair Pay for Nursing« fordert neben Gehaltserhöhungen auch Maßnahmen gegen unbezahlte Überstunden. Ein erstes Angebot der Gegenseite im Sommer wurde abgelehnt. Das RCN hatte es damals als »Beleidigung« bezeichnet.

Gesundheitsminister Stephen Barclay lehnt höhere Gehälter ab. Er meint, dadurch würde Geld aus dem Gesundheitsbudget genommen, dass zur Versorgung der Patienten gebraucht werde. Derzeit sind in England 7,2 Millionen Menschen auf Wartelisten für Behandlungen. Laut RCN ist die schlechte Bezahlung der Pfleger ein »Schlüsselfaktor für den akuten Personalmangel im Vereinigten Königreich«. Der wiederum beeinträchtige maßgeblich die Patientensicherheit.

RCN-Direktorin Rita Devlin besuchte am Dienstag das Royal Victory Hospital in Belfast, um die Krankenpfleger auf den Streik vorzubereiten. Nach dem Besuch zeigte sie sich gegenüber BBC Northern Ireland entsetzt über die Zustände. Sie »wollte anfangen zu weinen«, als sie die »schockierenden, beunruhigenden und herzzerreißenden Szenen sah«, so Devlin. In der Notaufnahme arbeite das Gesundheitspersonal unter enormem Druck.

Ein Sprecher des Krankenhauseigentümers Belfast Trust bestätigte gegenüber der BBC, dass die Notaufnahme unter außerordentlichem Druck stehe. Das sei der Unterfinanzierung des NHS geschuldet, die sich seit der Coronapandemie rapide verschlimmert habe. Die unzureichende Finanzierung des gesamten Gesundheitswesens habe die Streikwelle entfacht, betont RCN-Generalsekretär Pat Cullen: »Die Minister haben sich für einen Streik entschieden. Das Pflegepersonal hat genug davon, als selbstverständlich betrachtet zu werden, genug von niedriger Bezahlung und unsicherer Personalausstattung, genug davon, unseren Patienten nicht die Pflege zukommen zu lassen, die sie verdienen.«

Tom Black, Vorsitzender der nordirischen Ärztekammer, erklärte gegenüber der Irish News, im gesamten Land hätten Ärzte ihren pflegenden Kollegen Unterstützung und Solidarität angeboten. Es sei ein »schreckliches Spiegelbild unseres Systems«, dass Krankenschwestern keine andere Möglichkeit sähen, als solche Kampfmaßnahmen zu ergreifen.

Bereits am Montag gab es einen ersten 24stündigen Streik in Nordirland, an dem das Gesundheitspersonal der drei Gewerkschaften General and Municipal Workers (GMB), Nipsa und Unison die Arbeit niederlegte. Stephanie Greenwood, Unison-Vorsitzende in Nordirland, unterstrich, die Beschäftigten seien bereit, »kontinuierliche Maßnahmen« zu ergreifen, um »einen angemessenen Lohn, von dem sie leben können«, sowie eine sichere Personalausstattung und einen besseren Service für Patienten zu erreichen.

Während Labour die Streiks nicht unterstützt, stellte sich die nordirische Vorsitzende der republikanischen Partei Sinn Féin, Michelle O’Neill, zu den Streikposten vor dem South Tyrone Hospital in Dungannon. Dort nahm sie die britische Regierung in die Verantwortung: »Sie müssen sich an einen Tisch setzen und ein Angebot vorlegen, das den Bedürfnissen der Arbeiter entspricht.«

Für den 21. und 28. Dezember sind Streiks von 15.000 Rettungsfahrern angekündigt, die in den Gewerkschaften der GMB, Unison und Unite organisiert sind. Auch hier soll für lebensbedrohliche Fälle ein Notdienst aufrechterhalten werden.