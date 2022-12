Münchner Stadtbibliothek/Monacensia Franziska zu Reventlow mit Sohn Rolf am Strand von Samos (1900)

Wie geht Emanzipation vorwegzunehmen in nichtemanzipierten Umständen? Die Monacensia im Hildebrandthaus in München beleuchtet in einer Ausstellung unter dem Titel »Frei leben! Die Frauen der Bohème. 1890–1920« Leben und Schaffen dreier Schriftstellerinnen, die exemplarisch für die Frauenbewegung einer ganzen Epoche stehen: Margarete Beutler (1876–1949), Emmy Hennings (1885–1948) und Franziska zu Reventlow (1871–1918). Wie wenigen Frauen ihrer Zeit gelang es ihnen, einen selbstbestimmten Weg zu gehen, sich gegen bürgerliche Konventionen sowie Rollenerwartungen zu stellen und die einengende Form der Ehe als Instrument zur Festschreibung von Ungleichheit zu bekämpfen. Dabei nahmen sie prekäre Lebensumstände in Kauf und zahlten für ihren Wagemut einen hohen Preis. »Und doch ist dieses Künstler-Bohèmeleben das Beste von meinem ganzen bisherigen Leben gewesen«, notierte Franziska zu Reventlow.

Themen wie künstlerische Unabhängigkeit, freie Mutterschaft, Prostitution, Frauengesundheit und Ehe werden biographisch wie auch sozialgeschichtlich in der Ausstellung behandelt. Themenfelder, die jenseits individueller Lebenswege nach wie vor aktuell sind.

Gleich zu Beginn der Schau wird der Besucher mit einem der leicht knittrigen Banner begrüßt, das in seiner Programmatik als wegweisend angesehen werden kann. »Ich schreibe schon die Bedingungen für eine neue Welt. Sich nicht bedienen lassen! Und selbst nicht dienen!« so Emmy Hennings ostentativ. Und Franziska zu Reventlow ergänzt: »Ich will und muss einmal frei werden; es liegt nun einmal tief in meiner Natur, dieses maßlose Streben, Sehnen nach Freiheit … Ich muss gegen alle Fesseln, alle Schranken ankämpfen, anrennen.«

Dass dieser Wunsch nach Selbstverwirklichung ein mehr als schwieriges Unterfangen ist, darum wissen die Frauen, schreibt doch Reventlow: »Und dann dieser kleinliche, unaufhörende Druck aller Verhältnisse.« Dennoch ringen diese drei Frauen um Unabhängigkeit. Dafür nehmen sie die wenigen Möglichkeiten wahr, die ihnen die Gesellschaft bietet Geld zu verdienen, sind doch den Frauen zu dieser Zeit viele Berufsfelder verschlossen. Reventlow übersetzt, Beutler gibt Privatstunden, und Hennings verdingt sich an Theatern und Varietés, ohne dass sich diese Tätigkeiten dauerhaft zu einem finanziellen Standbein entwickeln. Es ist ein Leben am Rande der Armut, der Obdachlosigkeit und des Hungers. »Hab keinen Karakter – ich hab bloss Hunger / ich Passagier im Zwischendeck des Lebens«, heißt es in einem Gedicht Hennings, das als Typoskript in einer Vitrine zu finden ist.

In ihrer finanziellen Not wählen Hennings und Reventlow die Prostitution als Ausweg, eine gefährliche Alternative, denn »gewerbsmäßige Unzucht« wurde mit Freiheitsstrafe sanktioniert. Wie heuchlerisch die bürgerliche Gesellschaft ist, verdeutlicht ein kleiner Auszug aus Hennings Roman »Gefängnis«, der beim Rundgang auf einem der Banner in Großbuchstaben entdeckt werden kann: »Wenn es verboten ist, sich Liebesstunden bezahlen zu lassen, muss es verboten werden, Liebesstunden zu kaufen.« Noch pointierter weist Reventlow darauf hin, dass »zahllose … Frauen in der Ehe vollständig das Leben einer Prostituierten führen«. Mehrere Erzählungen Beutlers wie »Am Narrenseil der Ehe« oder Reventlows Roman »Ellen Olestjerne« greifen sozialen Nöte wie ungewollte Schwangerschaft, Verhütung, Abtreibung sowie Geschlechtskrankheiten auf und entfalten ein Bewusstsein für die spezifischen medizinischen Bedürfnisse von Frauen.

Dass dies nicht individuell, sondern gesellschaftlich verändert werden muss, vermittelt die Ausstellung am Beispiel der »freien Mutterschaft«. Überhaupt gelingt es den Ausstellungsmacherinnen Anke Buettner, Laura Mokrohs und Sylvia Schütz, drei Frauenleben in Selbstaussagen wirkmächtig zu Wort kommen zu lassen. Die bisher wenig gewürdigte weibliche Perspektive der Bohème wird eindrucksvoll vermittelt. Gleichsam als Fanal des Aufbruchs wirken Reventlows »Wir haben angefangen, die alten Gesetzestafeln zu zerbrechen«, Hennings »Heut wird’s ein Drama … übermorgen eine Revolution« und Beutlers »Ich weiß nur, daß ich … eine große Zukunftsneugierde in mir trage.«

Wen der Weg nicht nach München führt, ist bestens bei dem Begleitband zur Ausstellung der Freunde der Monacensia aufgehoben.