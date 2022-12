Hakenkreuze in Katalonien

United Archives International/imago Militärparade faschistischer Kräfte nach deren Einmarsch in Barcelona 1939 (undatiert)

Es waren vor allem jüdische Deutsche, die in den 1930er Jahren nach der Machtübertragung an die Nazis nach Spanien flohen. Der Historiker Manu Valentín hat in Archiven geforscht, Informationen der Nachfahren dieser Menschen gesammelt und sich ein Bild von der Verfolgung durch die Nazis im Ausland gemacht. Das Ergebnis ist ein im November vom katalanischen Verlag Comanegra veröffentlichtes Buch mit dem Titel »La ciudad y la esvástica« (»Die Stadt und das Hakenkreuz«) über Faschismus und Antifaschismus im Barcelona der 30er und 40er Jahre. Ein guter Teil der Informationen entstammt demnach dem Russischen Staatsarchiv für politisch-soziale Geschichte. Dieses sei im Besitz zahlreicher Bilder und Dokumente aus der Zeit des Spanischen Krieges sowie der im Kampf für die Republik gegen den Faschismus unterlegenen Internationalen Brigaden.

Valentín beschreibt, wie faschistische Propaganda durch Organisationen wie den »Club Germania« verbreitet und nach Ausbruch des Spanischen Krieges auch Nazis die Flucht ermöglicht wurde. Der vorliegende Band gibt zudem einen Einblick in das Ausmaß der Straflosigkeit, die unter der Franco-Diktatur für Nazis in Spanien galt. Der Autor nennt die Namen deutscher Unternehmen wie Bayer, Siemens, Krupp oder I. G. Farben, die Nazivereine in Barcelona finanziell unterstützten. Die Repression unter Franco wurde Valentín zufolge auch vom deutschen Konsulat aus zusammen mit der Gestapo koordiniert.

In Barcelona gewann die Nazipartei die Wahlen von 1933 mit absoluter Mehrheit. Der katalanische Historiker Valentín nennt Gründe dafür. So hätten sich viele deutsche Staatsangehörige an der Wahl im spanischen Ausland nicht beteiligen können. Unliebsame Personen wurden deportiert, viele von ihnen auch deshalb, weil sie mittellos waren. Den größten Teil der in Spanien lebenden Deutschen hätten jedoch Mitläufer ausgemacht.

Dem seit Anfang November erhältlichen Band lässt sich auch entnehmen, wie die Emigranten im Exil Solidarität organisierten. Viele von ihnen fanden sich im Umfeld der Bücherei »Librería Horizonte« sowie im jüdischen Kulturverein »Asociación Cultural Judía« zusammen. Die Verfolgung der Antifaschisten in Barcelona fand mit der Genehmigung der spanischen Autoritäten statt, was der Historiker mit Dokumenten belegt. Manche Polizeioffiziere in der Migrationsverwaltung bezogen demnach sogar ein Gehalt aus Berlin. Insbesondere nach den Wahlen von 1933 weitete sich diese Praxis der Kooperation mit deutschen Stellen aus. In Zeitungen wie dem Pariser Tageblatt, das damals deutsche Flüchtlinge in Paris herausgaben, wurde über die Deportationen und die Schikane in Barcelona berichtet.

Valentín erklärte am Montag gegenüber junge Welt, dass seine Arbeit sich zwar auf Barcelona beschränke, die Ergebnisse aber beispielhaft für andere spanische Städte sowie Hauptstädte weltweit stünden, in denen es Communities deutscher Emigranten gab – und dafür, wie die Nazis im Ausland in den 30er und 40er Jahren gegen ihre Gegner vorgingen. »Diese Geschichte ist deshalb eine Art Spiegel, weil das, was in Barcelona damals stattfand, ebenfalls an anderen Orten wie Sevilla, São Paulo oder Lima zum Beispiel passierte.« Valentín verwies darauf, dass in Barcelona eine der größten Gruppen deutscher Exilanten weltweit entstand. Als Industriestadt habe sie damals dennoch überschaubare Lebenshaltungskosten gehabt.

Manu Valentín hatte bereits 2019 eine Studie im Comanegra-Verlag über die jüdische Exilgemeinschaft in Barcelona von 1881 bis 1954 vorgelegt. Derzeit arbeitet der Historiker an einem Projekt Namens »Historia Familiar« (»Familiengeschichte«), in dessen Rahmen eine Gruppe von Spezialisten Geschichten von Privatpersonen ermittelt und aufschreibt. Eine deutsche Übersetzung von »Die Stadt und das Hakenkreuz« steht noch aus, der Autor wünsche sie sich jedenfalls.