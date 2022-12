»Stopp Abschiebezentrum BER! Keinen Cent für das Abschiebezentrum!« Kundgebung. Die Brandenburger Landesregierung unterzeichnet Mittwoch den endgültigen Beschluss für den Landeshaushalt 2023/24 , der das Finanzierungsmodell für das am Flughafen BER geplante Abschiebezentrum beinhaltet. Mittwoch, 14.12., 15 Uhr. Ort: Landtag Brandenburg, Potsdam an der Haltestelle Alter Markt/Landtag, Potsdam

»Freiheit für Julian Assange«. Protestzug. Der Journalist Julian Assange wird seit fast vier Jahren im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh festgehalten. Donnerstag, 15.12., 18 Uhr. Ort: vor der US-amerikanischen Botschaft, Pariser Platz, Berlin

»Abrüstung und gemeinsame Sicherheit statt Waffen und Sanktionen – Mahnwache für den Frieden in der Ukraine«. Mahnwache an jedem Donnerstag, als nächstes am 15.12., 18 Uhr. Ort: Brunnen in der Bahnhofstraße, Königs Wusterhausen. Veranstalter: Initiative für Frieden und Abrüstung Dahme-Spreewald

»Sofortige Freilassung der politischen Langzeitgefangenen in den USA: Leonard Peltier und Mumia Abu-Jamal!«. Mahnwache. Weiter wird gefordert: Auflösung des US-Gefangenenlagers und der US-Militärbasis Guantanamo und die Rückgabe des illegal besetzten Gebietes! Vollständige Aufhebung der US-amerikanischen Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade gegen Kuba! Sonnabend, 17.12., 18 Uhr, Ort: US-Generalkonsulat, Gießener Str. 30, Frankfurt am Main. Veranstalter: Solidaritätsgruppen Mumia und Peltier sowie FG BRD-Kuba Frankfurt/M.