Nachschlag: »Systemwechsel tut not«

Michael Gstettenbauer/IMAGO »Nach 45 Arbeitsjahren kommt nicht mehr viel« (Gleisbauer in Düsseldorf, Juni 2022)

Wenn einer 45 Arbeitsjahre auf dem Bau oder in der Pflege hinter sich hat, kommt nicht mehr viel. Die Lebenserwartung ist gering, die Rente auch. Der Verbrauch von Schmerzmitteln eher hoch. Aber wenn solche Wracks mit 63 in Rente gehen, schwingen Journalisten die Peitsche. In der »Presseschau« am Dienstag im DLF wurde aus der Rhein-Zeitung vorgelesen, die SPD sei »ganz wesentlich verantwortlich« für die Massen an »Frührentnern«. Der Münchner Merkur hoffte auf eine Reform »wie bei Gerhard Schröders Agenda 2010«. Die Lausitzer Rundschau sprach von Bedingungen, unter denen »Arbeitnehmer automatisch erwerbstätig bleiben wollen«. Das letzte Wort hatte die Nordwest-Zeitung: »Systemwechsel tut not, hin zu einer kleinen Grundrente für alle«, so die Oldenburger. »Für den Rest sorgt jeder individuell.« Ausgewählt hatte die Zitate ein jüngerer DLF-Mitarbeiter, Cengiz Ünal, der sonst auch die »Pflege der RTL-Nachrichtenmarken in Social Media« verantwortet. Als Public-Private-Ich-AG sozusagen. (xre)