Rotlicht: Ersatzfreiheitsstrafe

Paul Zinken/dpa Wer nicht zahlen kann, geht in den Knast (JVA Tegel, Berlin, 8.2.2018)

Bestandteil des Strafgesetzbuches, dessen Klassencharakter sich nicht verheimlichen lässt, ist der Paragraph 43: »An die Stelle einer uneinbringlichen Geldstrafe tritt Freiheitsstrafe«, heißt es darin. Im Klartext: Wer eine von einem deutschen Gericht verhängte Geldstrafe nicht zahlen kann oder will, muss in den Knast. Dabei gilt das Verhältnis eins zu eins. Das heißt: Ein Tagessatz entspricht einem Tag Gefängnis. Diese »Ersatzfreiheitsstrafe« sichere, so wird das in der Online­enzyklopädie Wikipedia beschrieben, die Wirksamkeit der Geldstrafe ab, auf der das heutige Strafsystem wesentlich beruhe. Zur Erläuterung wird der schöne Satz eines Strafrechtlers namens Herbert Tröndle zitiert, die Ersatzfreiheitsstrafe sei das »Rückgrat der Geldstrafe«.

Wie es sich für die bürgerliche Gesellschaft versteht, trifft dieses Instrument natürlich vor allem Menschen, die wenig haben und eine Geldstrafe einfach nicht zahlen können. So ergab eine statistische Analyse aller in Ersatzfreiheitsstrafen umgewandelten Geldstrafen in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2012, dass die Mehrheit der Betroffenen wegen »Beförderungserschleichung« – also Schwarzfahrens – verurteilt worden war. Steuerhinterzieher waren dagegen nur sehr wenige darunter. Weiter ergab die Analyse, dass eine erhebliche Zahl der Betroffenen mit Suchtproblemen und/oder Obdachlosigkeit zu kämpfen hatte. Wie viele Ersatzfreiheitsstrafen pro Jahr in der BRD verbüßt werden, lässt sich amtlichen Statistiken nicht entnehmen, weil entsprechende Zugänge seit 2003 nicht mehr statistisch erfasst werden. Für 2018 wurde von einer Zahl von etwa 50.000 vollstreckten Ersatzfreiheitsstrafen pro Jahr ausgegangen, was immerhin circa der Hälfte aller hierzulande angetretenen Freiheitsstrafen entsprechen würde.

Unumstritten ist die Ersatzfreiheitsstrafe nicht, vor allem weil sie das schwerere Übel gegenüber der Geldstrafe ist. Juristen diskutieren daher seit längerem, wie sich diese Benachteiligung vermeiden lässt. In der Ampelkoalition hat das Thema jetzt zum Streit geführt. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will die Ersatzfreiheitsstrafe gewissermaßen halbieren. Das heißt, die Umrechnung von 1:1 soll auf 2:1 umgestellt werden. Es gäbe dann zum Beispiel für 20 Tagessätze nur noch zehn und nicht 20 Tage Gefängnis.

Im Justizministerium werde argumentiert, der Vollzug von Ersatzfreiheitsstrafen leiste »in der Regel keinen Beitrag zur Resozialisierung der Betroffenen«, berichtete die Süddeutsche Zeitung Ende November. Zudem wiege das »Strafübel« der Haft deutlich schwerer als eine Geldbuße. Ein großer Teil der Freiheitsstrafen gehe zudem auf Bagatelldelikte zurück. Da nicht davon auszugehen ist, dass FDP-Politiker Buschmann sein Herz für Arme entdeckt hat, dürfte ein anderes Argument ausschlaggebend für die Gesetzesinitiative seines Hauses sein: Der Minister führte ins Feld, dass die Länder durch die Verkürzung der Ersatzfreiheitsstrafe 60 Millionen Euro im Jahr einsparen könnten.

Der Vorstoß des Justizministeriums wird ausgerechnet vom sozialdemokratisch geführten Bundesinnenministerium blockiert. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) versuchte das Bild zu korrigieren, es seien vor allem arme Schlucker, die hinter Gitter landeten. Bei Ersatzfreiheitsstrafen gehe es vielmehr oft um Gewalt gegen Frauen in Partnerschaften, um Körperverletzung oder Stalking, behauptete sie. Auch könnten »Reichsbürger«, die prinzipiell Geldstrafen nicht zahlten, weil sie die Bundesrepublik nicht anerkennen, von der Gesetzesänderung profitieren. Eine skurrile Argumentation mit ernsthaften Folgen. Denn so wird eine Reform ausgebremst, die das Instrument der Ersatzfreiheitsstrafe zumindest ein Stück weit entschärfen würde.