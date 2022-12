Netanjahu braucht Zeit

Hintergrund: Luftangriffe

Am Sonnabend kam die Nachricht in israelischen Medien an: Die Regierung drohe mit Luftangriffen auf den zivilen Flughafen der Hauptstadt Beirut im benachbarten Libanon, falls der Iran diesen Weg benutzen würde, um Waffen zu verbündeten Milizen zu schmuggeln. Die bisher von niemandem offiziell bestätigte Geschichte hatte zuvor einen seltsamen, aber in Israel nicht einmal seltenen Weg genommen. Zuerst hatte der Sender Al-Arabiya – vermutlich am Freitag – einen evident schlecht dokumentierten Bericht mit der Behauptung über angebliche iranische Pläne veröffentlicht. Der Sender ist in Dubai, der größten Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate, stationiert. Eine zentrale Tätigkeit ist Propaganda gegen den Iran.

Am Sonnabend griff zunächst die in London beheimatete, im Dienst Saudi-Arabiens tätige Internetzeitung Asharq Al-Awsat die Erzählung auf. Dort war nun allerdings von »israelischen politischen Quellen in Tel Aviv« die Rede, die entsprechende Auskünfte gegeben hätten, nachdem sie zuvor durch den Bericht von Al-Arabiya darauf aufmerksam geworden seien, dass der Iran plane, einen neuen Schmuggelkorridor über den Libanon einzurichten, nachdem seine bisherige Praxis, Waffen über Syrien zu liefern, gescheitert sei.

Hintergrund ist, dass Israel in den vergangenen Jahren in zunehmender Zahl und Intensität Luftangriffe mit Raketen, Drohnen und in Einzelfällen auch mit Flugzeugen auf »Stützpunkte« in Syrien durchgeführt hatte, die angeblich für iranische Lieferungen benutzt wurden. Bei diesen Attacken waren häufig auch syrische Soldaten getötet oder verletzt worden.

Auslöser der jüngsten Gerüchte ist laut Asharq Al-Awsat, das sich für diesen Teil seiner Erzählung auf »Quellen in Tel Aviv« beruft, ein Besuch des Chefs der libanesischen Hisbollah, Hassan Nasrallah, vor zwei Wochen beim syrischen Präsidenten Baschar Al-Assad. Dabei sei dieses Thema erörtert worden. (km)