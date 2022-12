Razzia gegen Klimaschützer

Alexander Pohl/IMAGO/aal.photo Sehen sich beide im Kampf für das Gute: Aktivisten der »Letzten Generation« in Warnwesten und Beamte in Uniform (München, 9.12.2022)

Tagelang wurde über eine Razzia gegen rechte Verschwörer aus dem »Reichsbürger«-Milieu geredet – nun haben sich deutsche Sicherheitsbehörden wieder gewohnten Feindbildern gewidmet: Am Dienstag durchsuchten Polizei und Staatsanwaltschaft Wohnungen und andere Räume von Klimaschützern der Gruppe »Letzte Generation«. In mindestens sieben Bundesländern waren die Ermittler im Einsatz. Der Grund: Verdacht auf Bildung einer kriminellen Vereinigung nach dem Strafrechtsparagraphen 129 sowie Störung öffentlicher Betriebe. Hintergrund sind der Vorwurf, Mitglieder der Gruppe hätten sich wiederholt zu Straftaten verabredet, sowie Aktionen bei Anlagen der Raffinerie PCK Schwedt in Brandenburg.

Zuletzt hatten verschiedene Innenpolitiker ein härteres Vorgehen gegen die »Letzte Generation« gefordert, die vor allem mit Blockadeaktionen auf Straßen für Schlagzeilen sorgt, bei denen sich ihre Anhänger auf dem Asphalt festkleben. Erst am Montag war bekanntgeworden, dass die Protestformen von Klimaschützern wiederholt Thema im »Gemeinsamen Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum« gewesen sind. An dessen Sitzungen beteiligen sich Vertreter von Polizei und Geheimdiensten des Bundes und der Länder. Entgegen dem allgemeinen Law-and-Order-Trend hatte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, im November zu Protokoll gegeben, die »Letzte Generation« sei nicht extremistisch. Ihre Mitglieder forderten die Funktionsträger zum Handeln auf und zeigten damit, »wie sehr man dieses System eigentlich respektiert«, so der Geheimdienstchef.

Wie zur Bestätigung von Haldenwangs Worten beriefen sich die Klimaschützer in einer Erklärung zur Razzia auf »unser Grundgesetz«. Dieses werde vom Staat aufgrund mangelhafter Klimaschutzmaßnahmen missachtet. Es sei »nicht abzusehen, dass diese Regierung die Krise in den Griff bekommt«. Das »Versagen« sei »verfassungswidrig« und »kriminell«, nicht der Widerstand »friedlicher Menschen«.

»Die Ermittlungen zur kriminellen Vereinigung öffnen den Behörden jedes Tor, uns zu überwachen«, heißt es in der Erklärung vom Dienstag weiter. Die Gruppe erinnerte zudem daran, dass seit vergangener Woche neun »Unterstützer:innen der Letzten Generation« in Bayern in sogenannter Präventivhaft sitzen.