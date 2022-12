22 Gutachten

Patrick Pleul / dpa / lbn Mangelnde Perspektiven: Jugendliche in Frankfurt (Oder) wenden sich an die Agentur für Arbeit

Ein kühler Wind fährt zwischen die gedrängt stehenden und sich duckenden Werkhallen, Nebelkrähen balgen sich auf einem Flecken Rasen. Vor mir ein Weg aus gebrochenen Betonplatten, hier und da schon vollends zerbröckelt. Ein weiter Platz, der sich selbst fragt, wie es soweit kommen konnte. Vier containerartige Verwaltungshütten bilden den Buchstaben E, sie lehnen sich gegen die aufgehende Sonne, blinzeln müde. Blinde Fenster, dahinter schief hängende Jalousien. Alles ist schief hier.

Als ich das Treppenhaus betrete, begrüßen mich ein Luftgemisch aus Abrisskalk und WC-Steinen sowie die Mattigkeit ausgetretener Stufen. Zettelgewirr an den Wänden, Aushänge. Vorsicht! Bitte nicht anklopfen, nehmen Sie Platz. Leere Vitrinen. Abgesessene Stühle an den Wänden wie Gesträuch am Wegesrand. Neonlicht flammt auf. Die Wände wehren sich, schauen trotzig in die Flure. Ich öffne mein Büro. Die Heizung ist außer Funktion. Im ganzen Komplex. Ich schalte die Tischlampe ein. Meinen Heizlüfter. Den Rechner. Dann die Passwörter. Veraltete Programme laden. Oder auch nicht. Ich habe noch 15 Minuten, dann kommt Lisa. »Sozialanalyse«.

Elf erledigte ich letzte Woche, elf folgen in dieser. 22 junge Menschen. Von der Agentur für Arbeit geschickt. Berufsvorbereitende Maßnahme. »Ich bekam so ein Brief von Frau Doktor Müller, dann hamse so’n Test gemacht und gesagt, ich soll hierher.« Immer dieser Satz. Wahlweise begleitet mit Schulterzucken oder verzogenem Mundwinkel. Ich blicke zur Uhr. Noch sieben Minuten. Kaffeeküche! Mit der Tasse in der Hand zurück. Lisa steht schon vor meiner Tür. Lächelt. Mein Büro ist mittlerweile warm. Ich muss den Lüfter ausschalten, sonst können wir nicht reden. Acht Seiten Fragen … Lisa ­schubbert unruhig auf ihrem Stuhl: »Muss ich einen Test machen?« Ich winke beruhigend ab, erkundige mich nach der Anfahrt. Wieder Zugausfall. Trotzdem pünktlich.

Vom Flur her belebt sich das Gebäude. Frau Hansen, Stützlehrerin Mathe, schaut grüßend zu mir herein. Telefon. Ich drücke es weg. Telefon. Ich ziehe den Stecker. Lisa findet das cool. Dann geht’s los. Sozialanalyse: »Lisa, bist du eigentlich gern in die Schule gegangen?« Lisa knetet ihre Finger. »Nein. Das war zu schwer. Ich kam da nicht mit.« Lernbehinderung. Grenze zur geistigen. So steht es im Gutachten der Agentur. 22 junge Menschen, 22 Gutachten: Satzbausteine stapeln sich zu Türmchen, zu Karstlandschaften, zu Paragraphen, die »Hilfen«, »Unterstützungen« und »Maßnahmen« quer durch den Dschungel der sogenannten Sozialgesetzgebung versprechen. Gutachten. Das Gute achten? Selektion trifft es besser. Auslese? Triage? Aussiebung? Jeder Paragraph eine Maßnahme. Jede Maßnahme ein Bildungsträger. Deren Kostensätze. Milliardenumsätze winken. Bildungsträger allerorten, manche fast Monopole. Meist umtriebig. Gern auch Alte, Kranke, Flüchtlinge – und Lisa. 16 Jahre. Herzensgut. Kindlich naiv. Ihre Schultern hängen durch.

Nichts ist gut gelaufen

Elf Monate wird sie hier sein. Sich »erproben« in Küche, Holz, Metall oder Verkauf. Arbeitsbereiche. Werkhallen. Ungeheizt. Neun »Teilnehmer« wollen in die Holzwerkstatt. Es sind nur sieben Werkbänke da. »Aber wir dachten, wir können frei wählen?« Lisa wird in der Küche arbeiten. Lisas Augen vor mir. Stille im Büro. Ich: »Was lief in deinem Leben richtig gut, was hat dir gefallen, oder worauf warst du stolz?« Eine Haarsträhne wird hinters Ohr geschoben, ihr Blick ist mehr Antwort als jeder Satz, den sie sagen könnte. Ich muss den Lüfter wieder anschalten. Uns fröstelt. »Und was ist in deinem Leben bisher nicht so gut gelaufen, Lisa?« Große Augen. »Na, alles.« Ich stelle den Lüfter wieder aus. Eine E-Mail blinkt auf dem Bildschirm auf. Eine halbe Stunde Fragen. Lisa ist gegangen. Ich hämmere die letzte Antwort in das dafür vorgesehene Schriftfeld; lese die Mail, lösche die Mail. Auf! Rundgang durch alle Bereiche. Anwesenheitsbogen. Stift dabei.

Ich staune. Draußen ist es jetzt wärmer als im Büro. Sie Sonne blickt sich skeptisch im Areal um. Farbe blättert wie Schorf von den Wänden. Eine Nebelkrähe hockt mit abgespreizten Flügeln neben einer Pfütze und sonnt sich. Eine Krähenkollegin hackt energisch in den Grasboden; auf und ab und auf und ab. Ich erreiche die Holzwerkstatt. Oh. Alle sind da! Sven hat Kopfhörer auf, er sägt mit einer kleinen Bogensäge eine Bleistiftlinie entlang. Das Holz gibt sich störrisch. Hinter ihm Samantha. Sie wischt auf ihrem Handy herum. Als sie mich sieht, verschwindet das Gerät mit einer eleganten Bewegung in ihrer Jacke. Rufe erschallen. Man begrüßt mich, freut sich, hat Fragen. Ich verteile Termine zur Sozialanalyse. Immer wieder die Frage, ob das wieder ein Test sei. Angst blitzt in den Augen, Falten auf der Stirn. Immer wieder beschwichtige ich, nehme mir Zeit, erkundige mich. Wochenende. Freunde. Zuhören.

Drei Tage »Berufsfelderprobung«, dann zwei Tage Oberstufenzentrum. Schule also. Ich begleite die »Teilnehmer« beim ersten Mal. Führe sie durch ein Labyrinth aus Regio-, S-Bahn und Bus. Wir werden erwartet. Ein gutmütiger Bär von Lehrer nickt mir zu. Sandro fehlt. Warten. Der Bär blickt auf die Uhr. Sandro kommt. Alle staunen. Müder, schattiger Blick unter der Kapuze. Nun eine kleine Rede, Willkommen zum Schulstart in der Berufsvorbereitung … Sandro hält sich im Hintergrund, lehnt an der Wand, schwankt. Ich gehe zu ihm. Er sieht schrecklich aus. Ich lege eine Hand auf seine Schulter. Wir schauen uns an, wissen Bescheid. »Wenn es nicht geht, dann sag mir Bescheid, hörst du?« Ergebenes, dankbares Nicken. Eine Vermutung: Angst vor der Schule. Schreiben wir einen Test? Die Nacht ein Würfelbecher aus Aufwachen, Einnicken, neuerlichem Erwachen. Flauer Magen. Trauer in der Brust. Druck im Kopf. Depressionen. Aber der Psychologe in der Einrichtung fehlt genauso wie der Deutsch-Förderlehrer oder der zweite Sozialpädagoge. Die Pädagogen, die da sind, bringen sich auf, bringen sich um vor Arbeit. Bildung ist Mangelwirtschaft. Bildung als Missbildung. Unsere Art zu leben.

Alles auf Anfang

Neuer Tag. Die Heizung bleibt dabei: Außer Betrieb. Vor mir liegen 22 Testpakete aus der »Eingangsanalyse«. Die Agentur will sehen, was die jungen Menschen mitbringen. Willkommen in der Marktanalyse, Karneval der Selektion. Konfetti aus Tests, Punkten, Noten, x Prozente von 100 … Mathe, Deutsch, Allgemeinbildung, räumliches Denken, Konzentration. 22 Tests. Niveau Klasse 8. Bestnote in Mathe: Fünf minus, der Rest Sechs. Finger heben sich: »Ich verstehe die Frage nicht!« – »Was bedeutet Addieren?« Die Jüngste ist 16, der Älteste 20. »Die Hauptstadt von Deutschland? Äh … Hamburg?« Sandro gibt auf, schiebt die Papiere beiseite. Dann verschwindet er unter seiner Kapuze.

imago/photothek Ausbildung zum Koch: Mögliche Zukunft für abgehängte Jugendliche

Einer für alle: »Die in der Klasse früher? Mich haben alle ignoriert. Von der ich dachte, sie sei meine Freundin, war dann gar nicht meine Freundin. Die hat denen alles verraten, was ich so sagte. Grundschule – zwei Jahre, dann Förderschule … Ja, insgesamt war ich 13 Jahre in der Schule … Nein, einen Abschluss habe ich nicht. Nur den Förderschulabgang … Ich konnte immer nichts, wurde immer gemobbt, sogar ein Lehrer machte mit. Und dann noch meine Gesundheit. Ich habe mich ständig übergeben. Magenschmerzen. Meine Mutter ist mit mir zum Arzt, dann zum nächsten für die Untersuchungen. Aber sie fanden nichts. Einer sagte, es wäre wohl, äh … psy… Ich kann das Wort nicht (lacht knapp, senkt den Kopf).

Ein Haus weiter: Der Küchenbulle pflügt durch sein Reich. Bellt Anweisungen nach links und rechts. Einige Jugendliche schälen Kartoffeln. In den schlechtsitzenden und ausgefransten weißen Kitteln sehen sie würdelos aus. Beschämt mustern sie sich gegenseitig, witzeln, nehmen es eben hin. Das tun sie schon so lange, vielleicht von Anbeginn? Ihre Biographien sind fast identisch. Originalton aus 22 Mündern: Mutter hat sich totgetrunken. Vater kenne ich nicht. Förderschule. Erbrechen vor dem Test. Kopfschmerzen. Magenschmerzen. Mobbing: zu dick, zu doof, zu behindert eben. Ich hatte nie Freunde. Ich bin froh, dass mein Stiefvater ausgezogen ist … Geschirr klappert. Weitere Befehle hallen durch den Küchenflur, brechen sich an schlierigen, weißen Fließen; fliegen vorbei an wehenden ­A4-Seiten auf einer Magnettafel, die, von der Zugluft erfasst, Handschriften erkennen lassen. Jede Seite nur ein Satz, wiederholt und wiederholt: Ich muss die Pausenzeiten immer einhalten! Ich darf nicht vorlaut sein! Es gibt hier nur einen Chef, und der bin nicht ich! 20, eher 30 solcher Blätter bedecken die Wand. Schwarze Pädagogik, weißes Neonlicht.

Ich bin Gamer

Sozialanalyse: »Wie wird dein Leben in zehn Jahren aussehen? Was hast du da vielleicht schon erreicht?« Originalton aus 22 Mündern: Haus, Kind, Auto … Da kommt nichts mehr. Vielleicht ein Job. Vielleicht bin ich dann glücklich … Offizier beim KSK. Koch. Gamer. Ich warte, was kommt, vielleicht kommt ja was Gutes? In zehn Jahren? – Oh, jetzt bin ich 17, dann (er zählt an den Fingern zehn Jahre ab), dann bin ich ja 27 (lacht), äh, weiß nicht, keine Ahnung …

Sozialanalyse: »Micha, wie sieht ein gewöhnlicher Nachmittag bei dir aus? Was machst du, wenn du nach Hause kommst?« – Ich esse was und zocke dann. Zocken? Was ist das? – Konsole eben. PS 4, Nintendo oder halt online am PC. Wie lange spielst du so am Tag? – Immer. Bis ich müde bin oder meine Mutter nervt, ich soll ausmachen. Wie viele Stunden sind das in etwa täglich? – Weiß nicht (zuckt mit den Schultern, zählt an den Fingern ab), vielleicht vier oder fünf Stunden. Am Wochenende spiele ich durch (strahlt stolz über das ganze Gesicht), da bin ich nicht mal müde. Was machst du sonst in deiner Freizeit? – Ich bin Gamer. Da macht man nichts anderes. Das ist bei uns so.

Aus dem sozialpädagogischen Bericht (Micha): … In der Gesamtschau der Beobachtungen und Gespräche konnte ich Hinweise auf eine »exzessive Mediennutzung« mit Suchtcharakter finden. Die Symptome eines dominanten Verlangens sind gut zu beobachten. M. holt bei jeder sich bietenden Gelegenheit sein Handy heraus, spielt dann sofort und ist nur schwer vom Gerät zu lösen … M. sagt außerdem, dass er nur online Freunde hat und sonst keine sozialen Kontakte pflegt. Fazit: Vorlage und Beratung Psychologe und Bildungsteam. Erbitte Beratung und Diagnostik zu »exzessiver Mediennutzung«. Hinweis zur Wiedervorlage: … kein Psychologe im Dienst, Beratung im Team auch unwahrscheinlich …

Bereich Verkauf: ein grauer Pausenraum. Stühle und Tische stehen wie eine Herde Gnus herum. Tresen. Ein Raum dahinter. Fünf Teilnehmer werkeln hin und her. Die Küche ähnelt meiner zu Hause in Größe und Ausstattung – wenn ich 20 Jahre hinzuzähle und mir in der Zeit vornehme, nicht allzuviel auf Ordnung zu halten. Überhitztes Öl hängt als blaues Schleierwölkchen unter der Decke. Es gibt Eierkuchen. Es gibt jeden Tag Eierkuchen. Teig anfertigen. Kelle. Pfanne. Wenden. Teller. Puderzucker? Apfelmus? Geld. Geld zurück. Bitte schön. Es gibt belegte Brötchen, Wiener Würste. Getränke aus der Glasvitrine. Das kostet einen Euro, bitte. Zwei Euro erhalten. Unsicherer Blick. Starrer Blick in die Kasse. Blick über die Schulter, ob da jemand … Äh, Moment bitte … Ich muss fragen …

Fazit: Biographien, wie Türmchen aufgestapelt, Karstlandschaften, Lebensruinen als Paragraphen, quer durch den Dschungel von Doppelnichts. Das große Schild am Eingangstor sieht man nicht. Man weiß es einfach: Du kannst nichts! Du bist nichts! Tests. Gutachten. Das Gute achten? Selektion der armen Seelen. Auslese. Puderzucker. Aussiebung. Jeder Paragraph eine Maßnahme. Jede Maßnahme ein Bildungsträger. Deren Kostensätze. Milliardenumsätze winken. Lisa winkt zu mir herüber: »Bis morgen!« Sandros Kapuze schiebt sich still zum Ausgang. Die Nebelkrähen beäugen mich vom Grasflecken aus, halten den Kopf schief und strecken ihn dann mehrmals ruckartig in die Luft, als wollten sie mir sagen: Kopf hoch, Junge! Kopf hoch! Ich wende mich Richtung Ausgang. Mein Kopf ist elend leer – und schwer.