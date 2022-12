Anno … 51. Woche

1917, 20. Dezember: Lenin beauftragt den polnischen Revolutionär Feliks Dzierzynski mit der Gründung einer Geheimpolizei zur Bekämpfung konterrevolutionärer Elemente. Die »Außerordentliche Allrussische Kommission zur Bekämpfung von Konterrevolution, Spekulation und Sabotage«, die bald unter ihrem russischen Akronym We-Tsche-Ka (ВЧК) als »Tscheka« bekannt wird, ist die Vorläuferorganisation der GPU, die 1934 im Volkskommissariat für innere Angelegenheiten (NKWD) aufgeht. Im Rahmen des Bürgerkriegs geht die Tscheka gezielt gegen alle Gegner der Bolschewiki vor.

1917, 22. Dezember: Vor dem Hintergrund der Rüstungsproduktion im Ersten Weltkrieg wird der sogenannte Normenausschuss der deutschen Industrie gegründet, der die bis heute existierenden DIN-Normen als freiwilligen Standard festsetzt. Heute werden die DIN-Normen von dem 1975 gegründeten Deutschen Institut für Normung e. V. ausgegeben.

1952, 21. Dezember: Im Osten von Berlin, im Stadtteil Adlershof, geht der Deutsche Fernsehfunk (DFF) mit einem ersten offiziellen Versuchsprogramm auf Sendung. Nach der Begrüßung durch Ansagerin Margit Schaumäker folgt die erste Ausgabe der Nachrichtensendung »Aktuelle Kamera« mit Sprecher Herbert Köfer. Die Zuschauerzahl bewegt sich in den ersten Monaten im dreistelligen Bereich, da noch sehr wenige DDR-Bürger über einen Fernseher verfügen. In der Bundesrepublik beginnt der Nordwestdeutsche Rundfunk im Rahmen der ARD vier Tage später mit der Ausstrahlung eines regelmäßigen Programms.

1972, 21. Dezember: Der Grundlagenvertrag zwischen der BRD und der DDR wird in Ostberlin vom Bevollmächtigten der Bundesregierung in Berlin, Egon Bahr, und vom Mitglied der Westkommission beim Politbüro der SED, Michael Kohl, unterzeichnet. Damit wird die Entwicklung einer gutnachbarliche Beziehung auf gleichberechtigter Basis vereinbart. Streitigkeiten sollen ohne Gewalt gelöst werden, und beide Staaten ­respektieren die Unabhängigkeit des jeweils anderen Staates in inneren und äußeren Angelegenheiten. Eine völkerrechtliche Anerkennung der DDR durch die BRD ist mit dem Vertrag nicht verbunden. Beide Staaten unterhalten daher in Zukunft lediglich »Ständige Vertretungen«, nicht aber Botschaften. Egon Bahr betont in einem parallel zur Unterzeichnung offiziell an die Regierung der DDR abgegebenen »Brief zur deutschen Einheit«, dass die BRD am Ziel einer deutschen Wiedervereinigung festhalte und der Vertrag nicht im Widerspruch zu dieser Politik stehe.