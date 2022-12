Nachschlag: Erziehung zu Rassisten

gemeinfrei Gustav Hagenbecks Indien-Schau im Hamburger Zoo, um 1900

Kolonien mussten beherrscht werden, und das geht nun mal nur, wenn die Bevölkerung der eroberten Länder als nicht gleichwertig angesehen wird. Maßgeblich für die Erziehung der Deutschen zu Rassisten moderner Prägung waren die Menschenzoos; die »Völkerschauen« von Carl Hagenbeck als Vorreiter. Bis in die 1930er Jahre wurden hier Menschen als »Wilde« ausgestellt, sie mussten zum Beispiel im heutigen Elefantengehege des Tierparks in Hamburg unter übelsten Bedingungen halbnackt bei Wind und Wetter für Besucher tanzen. Zu ihnen gehörte der Urgroßvater des Fußballspielers Christian Karembeu, ein Angehöriger der Kanak aus der Südsee. Karembeu möchte dieses verbrecherische Kapitel der Geschichte aufarbeiten. Doch die Familie Hagenbeck verhindert das, eine Stellungnahme gibt es von ihr nicht. Aufschlussreich sind Archivaufnahmen von 2020, in denen Claus Hagenbeck die Opfer als »Gaukler« bezeichnet, die auch »in ihrem Heimatland gegaukelt haben«. (mme)

