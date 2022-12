Scholz will weiter wuchern

Kay Nietfeld/dpa LNG-Shopping in Katar: Olaf Scholz mit Emir Tamim bin Hamad Al Thani (September 2022)

Direkt und indirekt standen sie im Mittelpunkt des EU-Gipfels am Donnerstag: die Folgen, die der Ausstieg der EU aus dem Bezug russischen Pipelinegases mit sich bringt. Klar ist: Anders als in diesem Jahr wird man 2023 die Erdgasspeicher, die sich inzwischen aufgrund des Kälteeinbruchs rasant zu leeren beginnen, nicht mehr mit russischem Pipelinegas füllen können. Es entsteht eine Versorgungslücke, die mit Flüssigerdgas (LNG) gedeckt werden muss. Schon jetzt zeichnet sich ab: Die Konkurrenz um das global verfügbare LNG dürfte noch härter werden als in den vergangenen Monaten; das dürfte den Gaspreis, der ohnehin bei einem Mehrfachen des Vorkriegspreises liegt, weiter nach oben treiben. Die Aussicht darauf hat zahlreiche EU-Staaten motiviert, es im Kampf gegen allzu exzessive Energiekosten künftig mit einem Gaspreisdeckel zu versuchen – und um ihn gibt es heftig Streit. Eine Entscheidung hätte eigentlich auf dem EU-Gipfel fallen sollen; doch sie wurde auf das nächste Treffen der EU-Energieminister am Montag vertagt.

Glaubt man Kanzler Olaf Scholz, dann könnte sich einmal mehr Deutschland durchsetzen – und damit das Land, das mit seinem Verhalten die Debatte um den Preisdeckel eigentlich erst so richtig befeuert hat. Denn die Erfahrung, die zahlreiche andere EU-Staaten im Sommer gemacht haben, lautet: Die Bundesrepublik, die die größte Menge russischen Pipelinegases ersetzen muss, hat über Monate hin jedes auch nur irgendwo erhältliche Flüssigerdgasmolekül zu fast beliebigen Kosten vom Markt erworben und damit den Preis so richtig in die Höhe getrieben. Das Tüpfelchen auf dem i: Die Firma Trading Hub Europe (THE), die das Gas zur Befüllung der deutschen Speicher kauft, ignorierte monatelang die branchenübliche Praxis, das frisch erworbene, eingespeicherte Gas sogleich zum künftigen Verkauf anzubieten, um Knappheit auf dem Gasmarkt zu verhindern. Dass der europäische Gaspreis zwischenzeitlich auf 350 Euro pro Megawattstunde in die Höhe schnellte, das verdankte der Kontinent auch THE.

Die Konsequenz: Zahlreiche EU-Staaten dringen seither auf einen Preisdeckel für Gas, um derlei Exzesse im kommenden Jahr zu vermeiden. Berlin aber lehnt ihn ab. Der Grund: Legt die EU sich auf einen Höchstpreis fest, dann müssen etwa asiatische Länder nur ein paar Dollar pro Megawattstunde drauflegen – und schon drehen die LNG-Tanker in Richtung Asien ab. Mit extrem hohen Preisen dagegen meint Berlin mit seiner geballten Finanzkraft irgendwie umgehen zu können. Andere, Griechenland oder Polen zum Beispiel, könnten das nicht; sie sind aber überzeugt, mit geschicktem Taktieren das Abdrehen der Gastanker nach Asien verhindern zu können. In dem Streit hat sich die Bundesregierung gemeinsam mit der EU-Kommission auf Tricksereien verlegt: Brüssel und Berlin schlagen vor, den Preisdeckel bei astronomischen 275 Euro pro Megawattstunde anzusetzen – zur Zeit schwankt der Erdgaspreis knapp unterhalb von 150 Euro – und ihn nur dann zuschnappen zu lassen, wenn der Preis mindestens zwei Wochen lang in solch exzessiven Höhen verharrt. Das gilt als äußerst unwahrscheinlich; der Preisdeckel wäre da, aber faktisch wirkungslos.

Der Widerstand gegen die Berliner Pläne war auf dem EU-Gipfel heftig; denn schließlich drohen bei einem Preisdeckel in astronomischer Höhe im kommenden Jahr mindestens ebenso hohe Erdgaspreise wie in diesem Sommer – mit fatalen Folgen vor allem für die, die anders als die Bundesrepublik nicht über entsprechende Finanzen verfügen. Letztlich hat sich offenbar Deutschland durchgesetzt. Denn nach dem EU-Gipfel kündigte Scholz an, der Preisdeckel, den die Energieminister am Montag beschließen würden, werde »so hoch sein, dass ich hoffe, dass er niemals relevant werden wird«. Endgültig wird die Entscheidung freilich erst am Montag fallen.

Indirekt hat der hohe Erdgaspreis Folgen in bezug auf einen anderen Streitpunkt, der auf dem EU-Gipfel diskutiert wurde: für den Konflikt um den Inflation Reduction Act sowie um weitere US-Investitionsprogramme in drei- bis vierstelliger Milliarden-Dollar-Höhe. Diese stellen Unternehmen, die in erneuerbare Energieträger, in Elektromobilität oder in andere Branchen der Energiewende investieren wollen, drei- bis viermal so hohe Subventionen in Aussicht wie vergleichbare Programme der EU; sie reizen damit zur Übersiedlung in die Vereinigten Staaten. Fatal ist, dass sie europäische Unternehmen zu einem Zeitpunkt locken, in dem die hohen Erdgaspreise die Rentabilität ganzer Branchen in Europa ohnehin grundlegend in Frage stellen. Wäre es schon vor dem Anstieg des Gaspreises nicht leicht gewesen, die US-Attacke abzuwehren, so fällt dies nun um so schwerer. Manche warnen bereits vor einer Deindustrialisierung nicht zuletzt der Bundesrepublik.

Was tun? Die EU-Staats- und Regierungschefs beauftragten auf ihrem Gipfel die EU-Kommission, bis Ende Januar konkrete Vorschläge zu erarbeiten. Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat sich zuletzt dafür stark gemacht, die eigenen Förderprogramme drastisch aufzustocken; außerdem will sie die Regeln lockern, die staatlichen Subventionen bislang Grenzen setzen. Frankreich verlangt weitergehende Maßnahmen; Präsident Emmanuel Macron hat, parallel zu den »Buy-American«-Vorschriften in den USA, einen »Buy European Act« vorgeschlagen. Washington wiederum hat inzwischen gewisse Zugeständnisse in Aussicht gestellt, die vor allem der deutschen Kfz-Branche Nutzen bringen könnten – die Dinge sind also noch im Fluss. Das Problem mit den hohen Erdgaspreisen aber bleibt.