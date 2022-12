Es geht um mehr als Bier

Kessler-Sportfotografie/imago Die Nachfrage ist groß, die Solidarität wächst (Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin in Frankfurt am Main am 1. Oktober)

Es war wie ein Schlag in die Magengrube: Ende September hat die Radeberger Gruppe KG verkündet, dass sie die Traditionsbrauerei Binding in Frankfurt am Main schließen will. Sie gehört der Dr. August Oetker KG in Bielefeld. Und die will spätestens ab Oktober 2023 am Main kein Bier mehr brauen lassen. Für die 150 Beschäftigten sollen – wie könnte es anders sein – »sozialverträgliche Lösungen« gesucht werden.

Die Betroffenen wollen sich damit nicht abfinden. Gemeinsam mit der Gewerkschaft NGG kämpfen sie für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. In der Frankfurter Stadtgesellschaft finden sie breite Unterstützung, das wurde bei einer Veranstaltung im dortigen »Club Voltaire« deutlich. Im vollbesetzten Haus diskutierte der Journalist und Autor Claus-Jürgen Göpfert mit dem Betriebsratsvorsitzenden Christian Schipniewski, dem NGG-Funktionär Jürgen Hinzer und dem Planungsdezernenten und SPD-Oberbürgermeis­terkandidaten Mike Josef.

Der Planungsdezernent war aus gutem Grund eingeladen. Belegschaft und Gewerkschaft haben den Verdacht, dass die Binding-Brauerei nicht wegen sinkender Nachfrage und steigender Kosten (so die Konzernführung) geschlossen werden soll, sondern wegen des attraktiven Grundstücks im Stadtteil Sachsenhausen südlich des Mains. Als Blaupause diene das Schicksal der Brauerei Henninger direkt neben Binding. Die wurde 1999 vom Investor Dietmar Hopp gekauft, der kurz danach den Braubetrieb einstellte und die Markenrechte an Binding abstieß. Das Gelände lag zehn Jahre lang brach, dann wurde es mit Luxuswohnungen bebaut.

Das gleiche plant Oetker mit dem Binding-Grundstück, darüber war man sich im »Club Voltaire« einig. Allerdings kann das nur funktionieren, wenn das Planungsrecht verändert wird: Statt industrieller Nutzung muss Wohnbebauung erlaubt werden. Planungsdezernent Josef beteuerte, dass das nicht geschehen werde. Darüber gebe es Konsens in der Stadtpolitik über Parteigrenzen hinweg, auch mit dem FDP-geführten Wirtschaftsdezernat. Selbst die CDU sei dafür. Allerdings: Ob unter geänderten politischen Machtverhältnissen ein solcher Beschluss gekippt werde, das wisse er nicht.

Genau deshalb – so wurde aus dem Publikum im »Club Voltaire« argumentiert – sei mit dem Planungsrecht allein die Spekulation nicht zu verhindern. Entscheidend sei das Boden- und Eigentumsrecht. Warum kaufe die Stadt die Brauerei nicht einfach auf und führe sie in Eigenregie weiter? Dergleichen – da war Mike Josef eindeutig – sei nicht beabsichtigt.

Das Bodenrecht spielt eine zentrale Rolle bei der Spekulation. Für Investoren lohnt es sich finanziell, Betriebe zu schließen und das Grundstück zu verkaufen. In Frankfurt haben solche Fälle eine lange und unheilvolle Tradition. Ein Diskussionsteilnehmer erinnerte an das Schicksal der Adler-Werke vor 30 Jahren.

Ähnlich argumentierte der BR-Vorsitzende Schipniewski: Man solle nicht glauben, dass – wie derzeit versprochen – die Radeberger-Verwaltung mit 250 Beschäftigten in Frankfurt bleiben würde, wenn die Brauerei verschwunden wäre. Auch deshalb müsse die Produktion in Frankfurt gehalten werden – notfalls in kleinerem Umfang und mit der Ansiedlung neuer Betriebe aus dem Oetker-Imperium. Dazu NGG-Funktionär Hinzer: Entscheidend werde sein, wieviel Druck auf die Konzernführung erzeugt wird (»Auf nach Bielefeld!«). Das erste Quartal 2023 werde ausschlaggebend sein.

Die Belegschaft von Binding will nicht klein beigeben. Immer wieder macht sie mit phantasievollen Aktionen Eindruck. Einen Tag nach der Diskussion im »Club Voltaire« gab es eine »Nikolausaktion« vor dem Werksgelände mit Menschenkette und kurzzeitiger »Besetzung« einer Ausfallstraße.

In Frankfurt am Main findet die Belegschaft starke Unterstützung. So hat ihr die SPD Frankfurt im November ihren Kulturpreis »Skyline« verliehen. Günter Rudolph, SPD-Fraktionschef im Hessischen Landtag, verurteilte die Schließungspläne ebenso wie die Fraktion der Partei Die Linke. Für eine Solidaritätserklärung konnten schon mindestens 8.000 Unterschriften gesammelt werden, zusätzlich 3.800 online. Auch von außerhalb gibt es Solidarität, etwa von der Belegschaft der Teigwaren Riesa in Sachsen.