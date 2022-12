Spuk unterm Dach

Carsten Koall/dpa Eins, zwei, drei – festgeklebt!

Da wird sie volljährig und sagt’s keinem. Die etwas introvertierte Hörspielserie »Wurf­sendung« ist am 13. September 18 Jahre alt geworden, und wenn die Sächsische Zeitung nicht neulich gepetzt hätte, könnten wir nicht nachtragend gratulieren, was wir hiermit tun wollen. Die »Wurf­sendungen« sind superkurze, oft absurde Stücke, die einen auf den Wellen von Deutschlandfunk Kultur hinterrücks überfallen und nach weniger als einer Minute wieder verschwinden. Wenn nicht gleich drei hintereinander kommen. Nach ihrer Geburt war die Serie ein Kinderstar, wurde bepreist und von der BBC kopiert. Seitdem vervielfältigen sich die Hörgnome und spuken im Zufallsverfahren durch die Berliner Filiale der Deutschlandradios. Die Wurfsendungswerfer um Julia Tieke werfen täglich vier bis neun davon, inzwischen gibt es 3.401, die meisten wohnen auf einer Seite von hoerspielundfeature.de. Ersthelfer warnen: In wenigen Fällen kommt es zu Wahnvorstellungen, wenn man sich zuviel von dem Zeug reinzieht. Aber es ist billiger als Acid.

Merkwürdig geht es auch zu in diesen Programmvorschlägen mit dem ARD-Radio-Tatort »Mord im Outlog« von Dominik Bernet, der in einer Zukunft spielt, in der sich die Schweizer nicht mehr gegenseitig umbringen. Was würde das ZDF zeigen, wenn bei uns keiner mehr meuchelte? (SRF 2022, Mi., 20.05 Uhr, Bayern 2, 21 Uhr, HR 2 Kultur, Fr., 19 Uhr, RBB Kultur, 19.04 Uhr, WDR 3, Sa., 17.04 Uhr, WDR 5, 19.05 Uhr, SWR 2, 22 Uhr, SR 2, So., 14 Uhr, RBB Kultur, 18 Uhr, Bremen 2, 19.03 Uhr, NDR Kultur, Mo., 21 Uhr, Bremen 2, 22 Uhr, MDR Kultur) In Japan geht die Unterwelt unter. In der Sendung »Japans Yakuza stirbt aus« erzählen zwei Exgangster mit abgeschnittenen Fingern aus ihrem Berufsleben (Di., 15.05 Uhr, SWR 2). In der Anruf­sendung »Kleben für das Klima« wird der deutsche Wutbürger gefragt: Wie weit darf Protest gehen? Da poppt das Korn! (Mi., 10.08 Uhr, DLF) Wie weit Humor gehen muss, würden wir gerne von Gernhardt hören, doch der schweigt seit 2006 beharrlich. Die »Querköpfe« widmen dem »Alleskönner Robert Gernhardt« zum 85. Geburtstag ein Porträt (Mi., 21.05 Uhr, DLF). Die ­Deutschlandradios haben im zu Ende gehenden Jahr in ihrer »Denkfabrik« laufend über Armut berichtet. Zusammengefasst werden die Beiträge in der »Langen-Nacht«-Ausgabe »Wenn Arbeit kaum zum Leben reicht« (Sa., 0.05 Uhr, DLF Kultur und 23.05 Uhr, DLF). Wolfram Berger in 30 Rollen können wir in »Kaiser Joseph II. und die Bahnwärterstochter« des entrückten Dichters Fritz von Herzmanovsky-­Orlando hören, er hat bei diesem Hörspiel die Regie und alle Partien übernommen. Unter anderem die des historisch derangierten Monarchen, der am Bahnhof Wutzelwang aussteigt und die Welt des braven Untertanen Zwölfaxinger durcheinanderbringt (ORF 2015, Sa., 14 Uhr, Ö 1). Zum Samstagabend präsentiert der Wiener Sender die Welturaufführung der Oper »The Hours« von Kevin Puts, aufgenommen am 10. Dezember in der Met (Sa., 19.30 Uhr, Ö 1). Vom Tugendwahn bedrängte Trinker werden aus ihren angestammten Lebensräumen verdrängt, immer mehr Wirtshäuser umgentrifiziert zu Smoothie­bars und Yogastudios, in denen die Jugend dem Verderben anheimfällt. Erschütternde Details im Feature »In der Kneipe geht das Licht aus« (So., 13.04 und 20.04 Uhr, WDR 5). »Fürchtet euch« tönt es im Hörspiel nach dem Roman von ­Wiley Cash, in dem einem stummen Jungen in einer Kirche in den Bergen von North Carolina der Teufel ausgetrieben wird. Mit Erfolg. Im ZDF-Krimi würde das Fräulein Stockl sagen: »Es gabat a Leich!« (Mo., 22.03 Uhr, DLF Kultur)