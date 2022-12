Deutlichkeit im Gestischen

Stefan Maria Rother Vladimir Jurowski dirigiert

Kurt Weill ist vor allem als Komponist von Bühnenwerken bekannt. Viel seltener zu hören sind die wenigen Werke, die er für den Konzertsaal geschrieben hat. Zu ihnen gehört das Violinkonzert von 1924, in dem der Solist einem Blasorchester, vier Kontrabässen und einigen Schlaginstrumenten gegenübersteht. Das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin hat sie am 10. Dezember im Konzerthaus Berlin aufgeführt.

Die Musik der »Dreigroschenoper« im Ohr, wirkt es ein wenig inkonsequent. Es gibt Übernahmen aus der Unterhaltungsmusik, dabei harte Bläserklänge. Die Violine erhält Passagen von wunderbarer Melodik, aber auch außerordentlich spröde Stellen. Die Interpretation von Christian Tetzlaff als Solist und Vladimir Jurowski als Dirigent machten Verlauf wie Melodik nachvollziehbar. Man kann sich abgründigere Varianten vorstellen, plastischere kaum.

Eingängiger sind »Die sieben Todsünden«, die letzte wichtige Zusammenarbeit Weills mit Brecht. Wer sündigt? Anna wird von ihrer Familie in die großen Städte geschickt, um Geld zu verdienen. Die Figur ist gespalten: Die vernünftige Anna kalkuliert auf Erwerb, die empfindsame auf Genuss und Güte. Brecht verkehrte ideologiekritisch die christlichen Werte, um die Moral des Bürgertums zu entlarven. Stolz ist die Todsünde, wenn Anna II in einem Varieté an Kunst denkt, statt wie von Publikum und baugeiler Familie erwartet für Geld ihren Körper herzuzeigen. Unzucht liegt vor, wenn sie den geldlosen Mann liebt und so die einträgliche Beziehung zu einem reichen gefährdet.

Brechts Vorlage ist so scharf wie seine zuvor für Weill gelieferten Texte. Weill dagegen war auf dem Weg zum Gefälligen, das ihm im Exil am Broadway Erfolge verschaffen sollte. In den »Sieben Todsünden« hört man noch den Songstil der früheren Werke, mitsamt akzentuierten Rhythmen. Die Klangfarbe ist bereits gemildert. Jurowski machte das wett durch voranpeitschende Tempi und Lautstärke. Was Brecht vor Weill rettet.

»Die sieben Todsünden« sind eigentlich ein Ballett, 1933 in Paris von Georges Balanchine inszeniert. Wenige Jahre später choreographierte er in New York die Uraufführung von Strawinskys »Jeu de cartes«. Das getanzte Kartenspiel, mit einem Joker als teuflischem Akteur, der schließlich besiegt wird, ist zweifellos ein Nebenwerk. Wenn man es so hört wie nun vom Rundfunk Sinfonieorchester, vergisst man gern, dass es sich um überwiegend locker gefügte Bühnenmusik handelt.

Das Hauptwerk des Abends war Friedrich Goldmanns 1. Sinfonie von 1972/73. Dreisätzig nach dem Schema schnell – langsam – schnell kommt es äußerlich konventionell daher, unterläuft aber ähnlich wie Weills Violinkonzert die Konventionen der Gattung. In der DDR waren zu diesem Zeitpunkt aleatorische Passagen – während denen die Musiker ihre Parts improvisierend ausführen können – ebenso neu wie der geräuschhafte Einsatz von Schlaginstrumenten und Klaviersaiten. »Wie Frieder Goldmann das Ende der DDR vorwegnahm«, heißt es denn auch im Programmheft, doch das ist falsch. 1971 hatte Honecker erklärt, dass es für Literatur und Kunst, soweit sie von Positionen des Sozialismus ausgehen, keine Tabus geben dürfe. Entsprechend verwendeten Komponisten in der Folgezeit unbeanstandet Verfahrensweisen, die im Westen und in Polen entwickelt worden waren.

Nur: Ist Goldmanns Sinfonie überhaupt subversiv? Die Tonfolge B-A-C-H, die für den Verlauf wichtig ist, verweist auf den Anspruch, die Tradition mit neuen Mitteln fortzuführen. Die Musik drängt nach vorne; harte Schnitte gebieten Stopp, dann geht es weiter – teils zielstrebig ausgeführt im ganzen Orchester, teils im Mit- und Gegeneinander, das sich aus der Aleatorik ergibt. Man hört ein Kollektiv, das Konflikte austrägt, aber keines, das sein Ende will. Jurowski hob das Geräuschhafte davon ebenso hervor wie die gewollt irritierenden Brüche. Er erreichte eine Deutlichkeit im Gestischen, die gleichwohl das Werk zugänglich machte.