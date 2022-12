Die Fahne der Richtigen

jW-Archiv Zulassung für frei- bzw. nebenberufliche Tätigkeit auf dem Gebiet der Unterhaltungskunst

Wer über Gina Pietsch nachdenkt, kann sich leicht im Gestrüpp verheddern. Er oder sie könnte auf eine gebrochene und zugleich herausragende Künstlerbiographie in zwei Systemen schauen, auf den besonders auch für die Kulturszene folgenreichen »Regime-Change« zwischendrin, und sich einlassen auf die Widersprüche, auf individuelle Glücksmomente und Niederschläge; könnte die vorerst letzte unter den großen Brechtianerinnen der Geschichte mit weit über 30 Bühnenprogrammen dazu hervorheben; oder auch auf ihren Ideenreichtum, auf immer neue Konzeptionen zu den Werken unverzichtbarer Autoren und sonst vernachlässigten Themen verweisen.

Alles wahr, und doch trifft es den Doppelkern ihres Wesens nicht oder birgt mindestens die Gefahr in sich, die Lehre aus ihrem Schaffen zu verwässern oder ganz zu übersehen. Gerhard Gundermann antwortete mal auf die Frage von Hans-Dieter Schütt, welches Kunstwerk er nie verstanden habe, wörtlich: »Aber immer geliebt: Gina Pietsch«. Eine Antwort, die zu Spekulationen einlädt. »Wochenlang« habe sie darüber nachgegrübelt, ergebnislos, wie sie zugibt. Doch könnte man mit ziemlicher Sicherheit als Ergebnis bei Grundsätzlichem landen, was die Rolle von Kunst und Kultur in einer sozialistischen Gesellschaft, die gerade abschiffte, betrifft.

Der frühverstorbene Künstler (1955–1998) selbst vermag keine Auskunft mehr zu geben. Die Künstlerin, ein Nachkriegskind, geboren 1946 in rotem Familienumfeld, betätigt sich immer weiter mit scheinbar nicht versiegendem Elan, Können, Wissen, Weisheit, sagt, »Gundi« sei »etwas Besonderes«, mag sein, dass sie in ihm auch etwas sich selbst sieht. Die aufstrebende Interpretin mit dem Potential, auf den Gang der Dinge Einfluss zu nehmen, der jüngere, quirlige, kratzbürstige Baggerfahrer aus Hoyerswerda, der wie zuvor auch sie die nächste Generation beim Aufbau der DDR symbolisierte, und, um es an dieser Stelle klipp und klar anzusprechen, es gab verdammt viele von diesen begabten, gebildeten, klugen und ehrlichen Sozialisten, die nicht rankamen und versauerten oder in Strukturen verschwanden.

Gerne hätte Gina Pietsch intensiver noch mit kreativen, kritischen Leuten wie Hans-Eckardt Wenzel, Steffen Mensching, Stefan Körbel, Bernd Rumpf gearbeitet – und das sind nur einige wenige der vielen Namenlosen. Als Jurymitglied in Frankfurt/Oder 1987 hatte Pietsch maximalen Anteil daran, dass »Gundi« wider alle Politseelsorger und künstlichen Trends den bedeutenden Chansonwettbewerb gewann. Eine Sensation, die allerdings den Untergang ihrer geliebten DDR, »Mein Dörfchen Welt«, so der Titel von Pietschs Autobiographie (nach Peter Hacks), nicht mehr verhindern konnte, wie auch »Männer, Frauen und Maschinen« nicht, Gundermanns aktualisierter Beitrag zum sozialistischen Realismus in der Musik.

»Jahrgang 49« war eine frühe künstlerische Station von Gina Pietsch, ein programmatischer Name wie »Oktoberklub«, bei dem sie vorher sang und in dessen Tradition stehend. Sie wirkte eine Zeitlang – nach dem Beatverbot von Mitte der 1960er – anregend auf die gesamte Kulturszene mit Hunderten Bands und Tausenden Kulturklubs und vor allem dem internationalistischen Jahreshöhepunkt im Februar »Festival des politischen Liedes«, von Pietsch bis zum Ende mit betreut. Aber irgendwann in den Siebzigern hatte die Songbewegung abgewirtschaftet, immer weniger von der Jugend angenommen, immer mehr von Altgedienten, von Misstrauen gar zu häufig inspirierten Graugewordenen. Pietsch siedelt diesen Umbruch interessanterweise etwa beim VIII. Parteitag (1971) an, mit seiner – verkürzt gesagt – Konsumorientierung mit verflachendem Unterhaltungspostulat. Also kam es, dass der 1973 gegründete »Jahrgang 49« im Laufe der Zeit mehr international präsentiert wurde und national auch »Fürstenmuggen«, wie die Auftritte vor Parteiprominenz genannt wurden, zu absolvieren hatte. »Schön macht die rote, die Arbeiterfahne / wenn sie der Richtige, Richtige trägt«, heißt es in Heinz Kahlaus »Fahnenlied«, dem vielleicht bekanntesten J49-Song, und so mancher Zuhörende mag gedacht haben, er sei gemeint als »Richtiger«, obwohl nun gerade er nicht gemeint war – ganz im Gegenteil.

Widersprüche der Wahrnehmung sind Widersprüche der Realität. Das Objektive, mit dem es alle zu tun haben, lässt sich nicht verändern. Das Subjektive schon. Wir bestimmen es selber, und Gina Pietsch hat diese Haltung nicht erst gelebt, seit sie die »Pappe« als »singende Schauspielerin« vom Berliner Magistrat im Dezember 1972 erhielt.

Er blieb bis heute, dieser Doppelkern, der mit Charakter und Können zu tun hat, und der selbst die kompliziertesten Zeiten, wie die »Wende« 1989 und die militärische Eskalation 2022, überstanden hat. Hut ab!