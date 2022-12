»Recht auf Meinungsfreiheit wird aus den Angeln gehoben«

imago/Future Image

Wegen einer Demonstration gegen die sogenannte Münchner Sicherheitskonferenz wurden Sie verurteilt. Anfang Dezember fand die Berufungsverhandlung statt. Was ist bei dem Protest vor bald fünf Jahren geschehen?

Bei der Demonstration gegen NATO-Sicherheitskonferenz im Februar 2018 habe ich gegen den völkerrechtswidrigen Einmarsch der türkischen Armee im nordsyrischen Afrin protestiert, auch die Fahnen- und Bilderverbote der Münchner Versammlungsbehörde KVR (Kreisverwaltungsreferat, jW) waren Thema. Das KVR hatte die Verwendung aller Embleme der kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG sowie Plakate für die Freilassung des PKK-Gründers Abdullah Öcalans mit seiner Abbildung verboten. Dagegen klagten wir, woraufhin der Bayerische Verwaltungsgerichtshof zumindest das Verbot der Verwendung von YPG-Symbolen aufhob. Doch die Staatsanwaltschaft erklärte unmittelbar vor Ort die Verwendung dieser Symbole wieder zur Straftat.

In meiner Eröffnungsrede auf der Kundgebung forderte ich die Freilassung Abdullah Öcalans und die Aufhebung des PKK-Verbots, dabei trug ich ein entsprechendes Plakat mit seinem Foto. In der Folge leitete die Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren gegen mich ein. 2019 wurde ich dann vor dem Amtsgericht München zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 40 Euro verurteilt.

Waren Sie mit Ihrer Berufung nun erfolgreich?

In der Verhandlung Anfang Dezember wurde das Strafmaß jetzt auf 1.250 Euro reduziert. Allerdings wurde die Verurteilung der Vorinstanz wegen angeblicher Unterstützung der PKK bestätigt.

Ist es nicht generell erlaubt, die Aufhebung des PKK-Verbotes zu fordern? Und auch zu den YPG-Fahnen gibt es inzwischen selbst in Bayern andere Urteile.

Das Gericht übernahm die Behauptungen der Staatsanwaltschaft, die Embleme der YPG seien von der PKK »usurpiert« worden. Letztere habe sich die Embleme zu eigen gemacht, ebenso wie Abbildungen von Abdullah Öcalan. Diese würde ersatzweise statt der eigenen Kennzeichen verwendet. In der Urteilsbegründung erklärte das Gericht, mein Plakat und meine Forderung seien deshalb eine Unterstützungshandlung für die verbotene PKK. Sie wäre daher angeblich »in besonderer Weise geeignet, den Zusammenhalt der PKK zu fördern«. Dabei beruft sich das Gericht auf einen Erlass des Bundesinnenministers vom Januar 2018, mit dem YPG-Symbole und Abbildungen Abdullah Öcalans verboten wurden.

Statt Kriminalisierung verdienen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG und YPJ Respekt und Solidarität. Sie haben Nordsyrien von der Schreckensherrschaft des IS befreit und 2014 zehntausend Jesidinnen und Jesiden vor den Angriffen dieser Mörderbanden gerettet.

Sie sehen durch das Urteil Ihr Recht auf freie Meinungsbildung ausgehebelt.

Die Forderung nach Aufhebung des PKK-Verbots gehört zum unveräußerlichen Recht auf freie Meinungsäußerung, das von der Verfassung garantiert ist. Mit Hilfe des vom damaligen Bundesinnenminister erlassenen PKK-Verbots von 1993 werden in Deutschland seit Jahren kurdische Versammlungen aufgelöst oder verboten, außerdem werden Kurdinnen und Kurden wegen des Verdachts der Unterstützung der PKK verhaftet und zu hohen Strafen verurteilt.

Zum Recht auf Meinungsfreiheit gehört auch die Forderung nach Freilassung von Abdullah Öcalan – ein politischer Gefangener, der seit über 20 Jahren in Isolationshaft eingekerkert ist. Dabei ist es eine Selbstverständlichkeit, auch sein Porträt zu verwenden. So haben wir das auch vor 40 Jahren in der Antiapartheidbewegung getan, als wir die Freilassung Nelson Mandelas gefordert haben, der damals unter dem Vorwand des Terrorismus eingekerkert war.

Wie geht es jetzt weiter?

Dieses Urteil, mit dem das im Grundgesetz verankerte Recht auf Meinungsfreiheit aus den Angeln gehoben wird, muss revidiert werden. Ich werde deshalb bis zum Bundesverfassungsgericht dagegen klagen.