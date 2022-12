Stille Arbeit

imago/Arkivi Ungestörte Aufrüstung: Waffenreinigung in einer Kaserne der Wehrmacht (undatiert)

Stefan Bollingers Buch nimmt die Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges in den Blick. Der Autor wendet sich dagegen, die Geschichte dieses Krieges auf die Gewaltgeschichte politischer Massenmorde durch die »Diktaturen Stalins und Hitlers« zu reduzieren. In einem vom EU-Parlament 2019 verabschiedeten Antrag wird die Verbreitung eines Geschichtsbilds in der EU verlangt, das den Zweiten Weltkrieg als ein gemeinsames Vorhaben zweier »totalitärer Diktaturen« (Nazideutschland und Sowjetrussland) schildert. Bollinger untersucht dagegen die Vorgeschichte des Krieges unter zwei Aspekten: der Krieg als deutsches Elitenprojekt und das Scheitern eines Antihitlerbündnisses bis 1939.

Für die wirtschaftlichen, politischen und militärischen Eliten waren die Verluste nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg nicht akzeptabel. Sie »suchten eine neue Perspektive für alten Glanz und neue Eroberungen, für eine Kriegsrevanche und für ›Lebensraum‹«. Bollinger zitiert Überlegungen des Chefs der Heeresleitung von Seeckt vom September 1922: »Es ist zuzugeben, dass der (…) törichte Ruf: ›Nie wieder Krieg‹ verbreiteten Nachhall findet (…), aber es gibt auch unter den Arbeiterkreisen, auch in der offiziellen sozialdemokratischen Partei viele, die nicht gewillt sind, den Franzosen und Polen aus der Hand zu fressen. (…) Am klarsten wird das Für und Wider des Krieges in den militärischen Köpfen abgewogen werden, aber Politik treiben heißt führen. Dem Führer wird trotz allem das deutsche Volk in einem Kampf um seine Existenz folgen. Diesen Kampf vorzubereiten, ist die Aufgabe; denn erspart wird er uns nicht.«

Dieser Orientierung folgend arbeitete die militärische Führungsschicht langfristig gegen die Rüstungsbeschränkungen des Versailler Vertrages. Innenpolitisch wurden die Abrüstungsauflagen dauerhaft unterlaufen, etwa durch das Vorhalten der »Schwarzen Reichswehr«, die Organisierung entlassener Offiziere und Soldaten, paramilitärische Organisationen wie Bürgerwehren, SA und Stahlhelm. Die Förderung der »Wehrhaftigkeit« wurde vorrangiges Ziel.

Das Interesse der Schwerindustrie an der Vorbereitung eines erneuten Krieges illustriert Bollinger mit einem Zitat aus einem Redeentwurf von Gustav Krupp von 1943/44: »Es ist ein einmaliges Verdienst der gesamten deutschen Wehrwirtschaft, dass sie in diesen Tagen nicht untätig gewesen ist. (…) In jahrelanger stiller Arbeit wurden die wissenschaftlichen und sachlichen Voraussetzungen geschaffen, um zu gegebener Stunde ohne Zeit- und Erfahrungsverlust wieder zur Arbeit für des Reiches Wehrmacht bereitzustehen. (…) Nur durch diese verschwiegene Tätigkeit des deutschen Unternehmertums (…) konnte nach 1933 unmittelbar der Anschluss an die neuen Aufgaben der Wiederwehrhaftmachung erreicht (…) werden.«

Mit der Übergabe der Macht an die NSDAP kam das Kriegsvorhaben in die Realisierungsphase. Hitler wurde der »Projektleiter« für den erneuten Krieg. Er beriet sich regelmäßig mit den Generälen der Wehrmacht und Vertretern der Wirtschaft und ließ keinen Zweifel daran, die verlorenen Besitztümer im Osten und Westen zurückholen zu wollen und darüber hinaus »Lebensraum« zur kolonialen Besiedlung im Osten und zur Unterwerfung und Versklavung der slawischen Völker zu gewinnen.

Im Abschnitt III des Buches fragt der Autor nach den Gründen für das Scheitern eines gegen die aggressive deutsche Politik gerichteten Bündnissystems. Die Hitlerregierung hatte in den ersten Jahren nach der Übernahme der Macht im Interesse ungestörter Aufrüstung eine Außenpolitik gemacht, die sich friedlich gerierte. Sie nährte die Hoffnung der westlichen Mächte, das Deutsche Reich werde einen Krieg vor allem im Osten führen, mit dem Ziel der Zerstörung Sowjetrusslands.

Dies veranlasste die Sowjetunion dazu, Gespräche mit Frankreich, England und Polen für ein europäisches Bündnissystem gegen die Aggressionsgefahr zu suchen. England und Frankreich gingen aber auf Hitler zu. Auf der Münchener Konferenz regelten sie mit ihm die Übernahme des Sudetenlands. Die Sowjetunion und die Tschechoslowakei waren miteinander verbündet. Sie fühlten sich verraten. Der sowjetische Außenminister Litwinow unterbreitete Großbritannien dennoch im April 1939 einen Vorschlag für einen Beistandspakt. Großbritannien ließ sich mit der Antwort Zeit. Es bot am 10. Juli 1939 Verhandlungen an, die zwei Wochen später in Moskau begannen. Aber Moskau zweifelte an der Bereitschaft der Westmächte, in eine Allianz gegen Deutschland einzutreten, und Polen war grundsätzlich nicht bereit, den sowjetischen Truppen im Kriegsfall den Weg nach Westen zu öffnen.

Vor diesem Hintergrund kam es zu einer völlig neuen Konstellation. Hitler konkretisierte im Mai seine Angriffspläne auf Polen. Angesichts der Beistandszusicherungen der Westmächte für Polen war er bestrebt, einen Zweifrontenkrieg zu vermeiden. Deutsche Diplomaten sondierten, ob die Sowjetunion zu einem Nichtangriffsvertrag bereit war. Das war sie. Für Bollinger deutete sich diese Wende bereits in Stalins Parteitagsrede vom März an. Die Bereitschaft zu einem Vertrag mit Nazideutschland bedeutete für die sowjetische Außenpolitik einen Kurswechsel um 180 Grad. Sie erleichterte Berlin die Entscheidung für den schnellen Beginn des Vernichtungskriegs gegen Polen.

Wie Bollinger zeigt, war damit aber mitnichten ein gemeinsames Projekt »zweier Diktaturen« zur Neuaufteilung der Europas entstanden. Vielmehr war der Nichtangriffspakt für Hitlerdeutschland Teil seines Kriegsprojekts, während der Kreml den Vertrag als defensive Aktion verstand, die darauf zielte, Zeit zu gewinnen. Bollinger macht sichtbar, dass die deutschen Machteliten Hitler ihr Kriegsprojekt anvertrauten. Und er zeigt, warum eine Antihitlerkoalition vor dem Krieg nicht möglich war.