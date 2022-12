Der ganz normale Horror

Lewis Khan Stark auf dem Dancefloor: Trio PVA

Wer noch immer mit großen Menschenmengen fremdelt, aber trotzdem tanzen will, sollte es zu Hause mal mit dem Debütalbum des Südlondoner Trios PVA versuchen. »Blush«, das auf die EP »Toner« folgt, bringt einiges zusammen. Ella Harris und Josh Baxter (beide Gitarre, Vocals, Synthies) arbeiten sich mit ihrem Drummer Louis Satchell einerseits an den durch den Lockdown bedingten Belastungen ab, z. B. im Track »Comfort Eating« oder der leicht irren Ode ans Händewaschen namens »Soap«: »I wash my hands until they’re no longer hands / They’re just water and soap« – ja, so war das. Und manche kommen da nie wieder raus.

Es zieht das Trio aber auch ganz stark auf den Dancefloor. Die aus scheinbar so widersprüchlichen Emotionen entstandene Soundgemengelage beinhaltet kühlen Synthiepop, Ambientsounds (»Seven«, mit Unterstützung des nigerianisch-biritischen Elektronikkünstlers Tony Njoku), wummsende EBM (»The Individual«), Industrialsplitter und große Discoentwürfe, die nicht auf Kosten der Inhalte gehen. Die Lyrics von »Hero Man« verhandeln ironisch Geschlechtersterotypen, während in »Bad Dad« der alltägliche Horror dysfunktionalen Familienlebens beschworen wird: »I hear you cry and I don’t even try / I don’t know why I don’t know why / I’m a beast, I’m a beast of a man«, sprech-singt Harris so distanziert wie nachdrücklich. Harris kreiert eine Persona aus strenger Kälte und organischer Energie zugleich, wie überhaupt die gesamte Platte auf Dichotomien aufbaut.

Das Disparate treibt die Songs an: Mit »Untethered« und »Kim« beginnt das Album euphorisch, insgesamt dominiert allerdings das Gefühl des Gefangen- oder Ausgeliefertseins. Ausbruch ist notwendig, doch wohin? Draußen drohen Infektion und Untergang. Darf man überhaupt schon feiern?, scheint die übergreifende Frage zu sein, die sich am eindrucksvollsten im unruhig flackernden »Transit« stellt. Mit diesem Track verlassen PVA die Party, gehen in den Untergrund oder in den Wald, wo sie vielleicht auf The Knife treffen, genau lässt sich das nicht sagen, denn es ist dunkel und kalt. Auch »The Bunker«, vordergründig eine Hommage an PVAs Londoner Lieblingsclub, erzählt von Angst und klaustrophoben Zuständen. Baxters monoton geraunte, von Paranoia getriebene Vocals bilden einen starken Kontrast zum lebhaften Synthiegeplöngel. Ist man in der Blase des eigenen Wohnzimmers nicht doch sicherer vor allen noch unbekannten Katastrophen? PVA sind sich nicht sicher, deshalb fühlt man sich ihnen so verbunden.