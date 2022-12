Bernd von Jutrczenka/dpa Singularität im Schaufenster: Bekleidungsgeschäft in Berlin (3.3.2021)

Der Bogen ist gewaltig, den Friedrich Voßkühler in seinem Buch spannt. Schon der Blick auf das Inhaltsverzeichnis lässt erahnen, dass es hier nicht vornehmlich um eine phänomenologische Kritik an den Auswirkungen der kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung geht.

Ein erster Schwerpunkt des Buchs ist die spätmoderne Singularisierung der Subjekte, ein Thema, das zwar bisweilen in der (Sozial)psychologie behandelt wird, kaum jedoch in der marxistischen Literatur. Im Prinzip ist diese Erscheinung im Kapitalismus nichts fundamental Neues, aber sie erfasst heute weite Kreise der sogenannten »neuen Mittelklasse«, und zwar vor allem diejenigen, die sich so von einer Kritik der bestehenden Verhältnisse ablenken lassen. Voßkühler zitiert dazu Reckwitz: »›Singularität‹ ist somit ›sozialkulturell fabrizierte Einzigartigkeit‹«. Damit verdrängen diese Menschen nicht nur die aktuell sich zuspitzenden Krisen, sondern auch fundamental die Menschheitskrise, deren gefährlichste (aber nicht die einzige) Komponente selbstverständlich der Klimawandel ist. Dieses bewusst betriebene Ausblenden ist ein Massenphänomen, das deswegen heute eine große Bedeutung gewonnen hat, weil die davon erfasste Schicht in der spätmodernen Gesellschaft eine wichtige Rolle in der Bewusstseinsbildung spielt.

Suche nach der Strategie

Um so verdienstvoller, dass Voßkühler diese wichtige Ebene zum Verständnis der heutigen Bewusstseinslagen herausarbeitet, denn die Singularisierung trägt zum wirkungsvolleren Management der kapitalistischen Gesellschaftsordnung und damit zur Stabilisierung des Systems bei. Eine politische Strömung, die das kapitalistische System überwinden will, muss sich auch mit diesen Fragen auseinandersetzen, ähnlich wie mit dem gewandelten »Herr-Knecht-Verhältnis«, das der Autor als wichtige sozialpsychologische Grundlage des Kapitalismus ansieht. Voßkühler bleibt nicht bei Hegel stehen, sondern knüpft an Feuerbachs Hegel-Kritik an und bezieht sich sodann auf Marx, dessen Beitrag er nach wie vor für unverzichtbar hält.

Den dritten Schwerpunkt seiner Abhandlung hat der Autor folgendermaßen überschrieben: »Karl Marx: Philosophie, revolutionäre Praxis und Kritik der politischen Ökonomie«. Hier erläutert er zunächst die Grundlagen der Marxschen Theorie und im Anschluss stellt er »Überlegungen zur Kritik der politischen Ökonomie von Marx« an.

Weitere Abschnitte befassen sich etwa mit dem Buch »Bereicherung. Eine Kritik der Ware« von Luc Boltanski und Arnaud Esquerre und mit der postfundamentalistischen Theorie von Oliver Marchart. Wichtiger jedoch erscheint die daran anschließende Auseinandersetzung mit den Theorien und Konzepten herausragender Vertreter des Kampfs für eine Aufhebung des Staates, nämlich mit denen von Lenin, Gramsci, Trotzki, Bookchin, Lefebvre und Harvey. Schon in der Einführung des Buches wurde klar, dass es dem Autor nicht um eine philosophische Rundreise geht, sondern um eine kritische Auseinandersetzung mit den Akteuren und Autoren, die diese Welt wirklich verändern wollen. Voßkühler arbeitet in diesem Zusammenhang gut heraus, was die zentralen Kennzeichen einer neuen Gesellschaft sind und wie eine Strategie beschaffen sein muss, die sich die Überwindung des Kapitalismus zum Ziel setzt.

Zerstörung der Vernunft

Die Besonderheit dieses Buches liegt darin, dass der Autor sowohl auf der philosophischen, der sozialpsychologischen und der politökonomischen Ebene erklärt, warum der Kapitalismus die Krise ist, eine Krise der Menschheit, die nicht philosophisch, sondern nur durch Praxis zu überwinden ist. Er kommt in seinem Fazit zu dem Schluss: »Die Krise, in die der Kapitalismus uns geführt hat und die der Kapitalismus ist, ist auf eine vielfältige Zerstörung der Vernunft hinausgelaufen. Die spätmoderne Singularisierung der Subjekte ist nur ein Teil davon. Heute zeigt es sich, dass der ›Kapitalismus als Krise‹ und die Zerstörung der Vernunft an den Rand der Selbstzerstörung der menschlichen Gattung geführt haben.«

Wer sich mit Überlegungen zu einer »neuen sozialistischen Kultur« auseinandersetzen will, dem sei dieses Buch ans Herz gelegt. Hier sind zahlreiche Anregungen finden, aber auch die Aufforderung, den eigenen Horizont zu erweitern. Das Buch ist trotz seines Umfangs und seines nicht eben für schmale Budgets berechneten Preises zu empfehlen. Nicht zuletzt: Es ist auch eine Aufforderung zur Debatte.