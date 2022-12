Nachschlag: Radikale Amateure

KPA/United Archives/imago images

Wieder einmal wird New York in einem Film zu weiten Teilen zerstört. Eine Synthese aus japanischer Godzilla-Panik und der Ausbeutung des Post-9/11-Traumas. Die Simulation der Kriegssituation und das Warten auf das Monster. Und doch geht es um etwas ganz anderes. »Cloverfield« ist die mehr oder minder aufwendige Simula­tion eines Amateurvideos, wie man es manchmal auch kurz in Nachrichtensendungen zu sehen bekommt, wenn die offiziellen Kamerateams mal nicht am Ort des Geschehens waren. Ein Amateurvideo im schonungslosen Sinn. Die Erkennungsmerkmale: ständiges Wackeln, diverse Aussetzer, quälende Wiederholungen und mangelhafte Beleuchtung, schließlich die radikale Beschränkung auf die Subjektive.

Egal, ob in der Umwelt dieses Kamerasubjekts Menschen zerfetzt werden oder die Helikopter vom Himmel stürzen oder gelangweilt Verrohte ihr Intimleben ausbreiten, der »Dokumentarist« kennt kein Zaudern und keine Gnade. Er lässt von seinem Tunnelblick niemals ab. Ein Dokument äußerster Obszönität. (aha)